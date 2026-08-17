Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?

·45·Dunyo
Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?
Qisqacha

Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatidagi kamida beshta asosiy tumanda «Tolibon» hukumat kuchlari va qurolli muxolifat o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Hujumlar «Afg'oniston ozodlik fronti» hamda dala qo'mondoni Juma Xon Fotihga qarashli kuchlar tomonidan amalga oshirilayotgani, janglar Maymi, Zebak, Nusay, Shohi va Fayzobod atroflarini qamrab olgani xabar qilindi.

Afg‘onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida harbiy-siyosiy vaziyat keskin tus oldi. en.didpress.com axborot portalining xabar berishicha, viloyatning kamida beshta asosiy tumanida «Tolibon» hukumat kuchlari hamda qurolli muxolifat o‘rtasida shiddatli qurolli to‘qnashuvlar davom etmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hujumlar «Afg‘oniston ozodlik fronti» va taniqli dala qo‘mondoni Juma Xon Fotihga qarashli kuchlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Jang harakatlari Maymi, Zebak, Nusay, Shohi hamda viloyat markazi Fayzobod atroflarini to‘liq qamrab olgan.

Nusay tumani — janglar markazida: Aholi punktlari qo‘ldan-qo‘lga o‘tmoqda

Hozirgi vaqtda eng og‘ir to‘qnashuvlar Nusay tumani hududida kuzatilmoqda:

  • Aholi punktlari nazorati: Qo‘mondon Fotih tarafdorlari bir necha kundan buyon bir qator strategik aholi maskanlarini o‘z nazoratida ushlab turibdi va «Tolibon»ning qayta hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarmoqda;

  • Infratuzilma vayronagarchiligi: Janglar oqibatida mahalliy bozorlar va turar-joylar jiddiy talafot ko‘rgan. Toliblar tinch aholi xonadonlarini bo‘shatib, ularni mustahkamlangan harbiy istehkomlarga aylantirmoqda;

  • Gumanitar inqiroz: Otishmalar va xavf sababli minglab tinch aholi o‘z uylarini tashlab, Fayzobod shahriga qarab qochishga majbur bo‘lmoqda.

Harbiy texnika daraga quladi: «Tolibon» nazoratni yo‘qotmoqdami?

Zebak va Shahr-e Buzurg tumanlarida muxolifatning pistirma hujumlari natijasida «Tolibon» kuch tuzilmalari jiddiy yo‘qotishlarga uchragan:

  • Daraga qulagan texnikalar: Qurolli hujum va noto‘g‘ri manyovrlar oqibatida toliblarning harbiy va razvedka bo‘linmalariga tegishli mashinalari chuqur daralarga qulab tushgan, ko‘plab xavfsizlik xodimlari og‘ir yaralangan;

  • Rasmiy bayonotlar: «Tolibon» rasmiylari hozircha o‘z saflaridagi aniq yo‘qotishlar haqida ma’lumot bermay, faqat «dushman unsurlar zararsizlantirilgani» haqidagi qisqa xabarlar bilan cheklanmoqda.

Shunga qaramay, harbiy tahlilchilar to‘qnashuvlar geografiyasi kengayib borayotgani va qochqinlar oqimining keskin ortishi «Tolibon»ning strategik ahamiyatga ega Badaxshon mintaqasi ustidan to‘liq nazoratni yo‘qotayotganidan dalolat berishini ta’kidlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Afg'onistonTolibonBadaxshonTojikistonFayzobod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)Bugun, 12:48Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi