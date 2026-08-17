Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatidagi kamida beshta asosiy tumanda «Tolibon» hukumat kuchlari va qurolli muxolifat o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Hujumlar «Afg'oniston ozodlik fronti» hamda dala qo'mondoni Juma Xon Fotihga qarashli kuchlar tomonidan amalga oshirilayotgani, janglar Maymi, Zebak, Nusay, Shohi va Fayzobod atroflarini qamrab olgani xabar qilindi.
Afg‘onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida harbiy-siyosiy vaziyat keskin tus oldi. en.didpress.com axborot portalining xabar berishicha, viloyatning kamida beshta asosiy tumanida «Tolibon» hukumat kuchlari hamda qurolli muxolifat o‘rtasida shiddatli qurolli to‘qnashuvlar davom etmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, hujumlar «Afg‘oniston ozodlik fronti» va taniqli dala qo‘mondoni Juma Xon Fotihga qarashli kuchlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Jang harakatlari Maymi, Zebak, Nusay, Shohi hamda viloyat markazi Fayzobod atroflarini to‘liq qamrab olgan.
Nusay tumani — janglar markazida: Aholi punktlari qo‘ldan-qo‘lga o‘tmoqda
Hozirgi vaqtda eng og‘ir to‘qnashuvlar Nusay tumani hududida kuzatilmoqda:
Aholi punktlari nazorati: Qo‘mondon Fotih tarafdorlari bir necha kundan buyon bir qator strategik aholi maskanlarini o‘z nazoratida ushlab turibdi va «Tolibon»ning qayta hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarmoqda;
Infratuzilma vayronagarchiligi: Janglar oqibatida mahalliy bozorlar va turar-joylar jiddiy talafot ko‘rgan. Toliblar tinch aholi xonadonlarini bo‘shatib, ularni mustahkamlangan harbiy istehkomlarga aylantirmoqda;
Gumanitar inqiroz: Otishmalar va xavf sababli minglab tinch aholi o‘z uylarini tashlab, Fayzobod shahriga qarab qochishga majbur bo‘lmoqda.
Harbiy texnika daraga quladi: «Tolibon» nazoratni yo‘qotmoqdami?
Zebak va Shahr-e Buzurg tumanlarida muxolifatning pistirma hujumlari natijasida «Tolibon» kuch tuzilmalari jiddiy yo‘qotishlarga uchragan:
Daraga qulagan texnikalar: Qurolli hujum va noto‘g‘ri manyovrlar oqibatida toliblarning harbiy va razvedka bo‘linmalariga tegishli mashinalari chuqur daralarga qulab tushgan, ko‘plab xavfsizlik xodimlari og‘ir yaralangan;
Rasmiy bayonotlar: «Tolibon» rasmiylari hozircha o‘z saflaridagi aniq yo‘qotishlar haqida ma’lumot bermay, faqat «dushman unsurlar zararsizlantirilgani» haqidagi qisqa xabarlar bilan cheklanmoqda.
Shunga qaramay, harbiy tahlilchilar to‘qnashuvlar geografiyasi kengayib borayotgani va qochqinlar oqimining keskin ortishi «Tolibon»ning strategik ahamiyatga ega Badaxshon mintaqasi ustidan to‘liq nazoratni yo‘qotayotganidan dalolat berishini ta’kidlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…