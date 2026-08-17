Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadi
Samarqandda Mercedes-Benz haydovchisi sirena va maxsus chiroqlarini yoqqan, ichida og‘ir ahvoldagi bemor bo‘lgan tez yordam mashinasiga yo‘l bermadi. Holat o‘rganilib, haydovchiga qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rildi va u bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Maxsus transport vositasiga yo‘l berishga xalaqit qilgan haydovchiga BHMning besh baravari, ya’ni 2 million 60 ming so‘m miqdorida jarima qo‘llanadi.
Samarqandda Mercedes-Benz rusumli avtomobil haydovchisi sirena va maxsus chiroqlarini yoqqan holda harakatlanayotgan tez yordam mashinasiga yo‘l bermagani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Xabarlarga ko‘ra, o‘sha vaqtda tez yordam avtomashinasi ichida og‘ir ahvoldagi bemor bo‘lgan. Videoning tarqalishi ortidan holat mas’ullar tomonidan o‘rganilib, haydovchiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rilgan. Shuningdek, u bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.
Amaldagi qoidalarga ko‘ra, sirena va maxsus yorug‘lik signallarini yoqib harakatlanayotgan tez yordam yoki boshqa maxsus transport vositasiga yo‘l berishga xalaqit qilgan haydovchiga jarima qo‘llanadi. Bunday qoidabuzarlik uchun BHMning besh baravari miqdorida, ya’ni 2 million 60 ming so‘m jarima belgilangan.
Shu bilan birga, haydovchi tez yordam mashinasiga yo‘l berish uchun yo‘l harakati qoidalarini buzishga majbur bo‘lgan taqdirda, unga rasmiylashtirilgan jarimani bekor qilish imkoniyati mavjud.
Mutaxassislar maxsus transport vositalarining sirena va chiroqlari yoqilgan holda yaqinlashayotganini ko‘rgan haydovchilar ularga zudlik bilan yo‘l berishlari zarurligini eslatmoqda. Ayniqsa, tez yordam avtomashinasida og‘ir ahvoldagi bemor bo‘lishi mumkinligi sababli, bir necha soniya ham inson hayoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
…