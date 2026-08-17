Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadi

·16·Jamiyat
Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadi
Qisqacha

Samarqandda Mercedes-Benz haydovchisi sirena va maxsus chiroqlarini yoqqan, ichida og‘ir ahvoldagi bemor bo‘lgan tez yordam mashinasiga yo‘l bermadi. Holat o‘rganilib, haydovchiga qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rildi va u bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Maxsus transport vositasiga yo‘l berishga xalaqit qilgan haydovchiga BHMning besh baravari, ya’ni 2 million 60 ming so‘m miqdorida jarima qo‘llanadi.

Samarqandda Mercedes-Benz rusumli avtomobil haydovchisi sirena va maxsus chiroqlarini yoqqan holda harakatlanayotgan tez yordam mashinasiga yo‘l bermagani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Xabarlarga ko‘ra, o‘sha vaqtda tez yordam avtomashinasi ichida og‘ir ahvoldagi bemor bo‘lgan. Videoning tarqalishi ortidan holat mas’ullar tomonidan o‘rganilib, haydovchiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rilgan. Shuningdek, u bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.

Amaldagi qoidalarga ko‘ra, sirena va maxsus yorug‘lik signallarini yoqib harakatlanayotgan tez yordam yoki boshqa maxsus transport vositasiga yo‘l berishga xalaqit qilgan haydovchiga jarima qo‘llanadi. Bunday qoidabuzarlik uchun BHMning besh baravari miqdorida, ya’ni 2 million 60 ming so‘m jarima belgilangan.

Shu bilan birga, haydovchi tez yordam mashinasiga yo‘l berish uchun yo‘l harakati qoidalarini buzishga majbur bo‘lgan taqdirda, unga rasmiylashtirilgan jarimani bekor qilish imkoniyati mavjud.

Mutaxassislar maxsus transport vositalarining sirena va chiroqlari yoqilgan holda yaqinlashayotganini ko‘rgan haydovchilar ularga zudlik bilan yo‘l berishlari zarurligini eslatmoqda. Ayniqsa, tez yordam avtomashinasida og‘ir ahvoldagi bemor bo‘lishi mumkinligi sababli, bir necha soniya ham inson hayoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.

YPX xodimi va oq futbolkadagi kishi avtomobil oldida planshet ushlab turishibdi.
SamarkandMercedes-Benz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 14:09Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaQashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaBugun, 11:54O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)Bugun, 11:38Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiTomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiBugun, 10:31Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!Bugun, 09:59Toshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiToshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi