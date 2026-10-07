Chiqindi yig‘ib yurgan 71 yoshli erkak o‘zi bilmagan holda hisobida 63 ming dollar borligini bildi

·59·Dunyo
Chiqindi yig‘ib yurgan 71 yoshli erkak o‘zi bilmagan holda hisobida 63 ming dollar borligini bildi

Xitoyda 20 yildan ortiq vaqt davomida qayta ishlanadigan chiqindilarni yig‘ib kun kechirgan 71 yoshli erkakning hayotida kutilmagan voqea yuz berdi. U bank hisobida yillar davomida yig‘ilib kelgan 63 ming dollar mablag‘ borligini bilmagan.

Erkak 2000 yillarning boshlarida qariyb 30 yil ishlagan davlat do‘konidagi ishidan ayrilgan. Shundan so‘ng moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelib, qarzga botgan va yaqinlari bilan aloqalari uzilgan. U tashlandiq binoda yashab, chiqindi yig‘ish orqali kun kechirgan.

2024 yilda ijtimoiy xizmat xodimlari erkakka yordam berishni boshlagan. Hujjatlarni tiklash jarayonida uning 2015 yildan buyon pensiya olib kelgani, biroq ushbu mablag‘lardan umuman foydalanmagani aniqlangan.

Natijada yillar davomida pensiya hisobida 63 ming dollarga yaqin mablag‘ to‘planib qolgan.

Endilikda erkak kutilmagan jamg‘armasining bir qismini kvartira ijarasiga sarflashni rejalashtirmoqda. Bu mablag‘ unga uzoq yillik og‘ir hayotidan keyin ancha qulay sharoitda yashash imkonini beradi.

71 yoshli erkakXitoyda chiqindilarni yig‘ish63 ming dollar bank hisob2015 yildan buyon pensiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

71 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi71 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi4 oktabr 11:49Chiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildiChiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildiBugun 14:22Gvineyada chiqindi poligoni quladiGvineyada chiqindi poligoni quladi25 avgust 09:43Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda8 iyul 23:25Chiqindi yuklash vaqtida ro‘y bergan portlashda O'zbekiston fuqorosi halok bo'ldiChiqindi yuklash vaqtida ro‘y bergan portlashda O'zbekiston fuqorosi halok bo'ldi18 aprel 14:58Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildi27 iyun 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?