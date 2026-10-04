71 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi

·58·Dunyo
71 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lxasa shahrida 71 yoshli erkakning orqasidan uch nafar chaqaloq vazniga teng, taxminan 10 kilogramm og‘irlikdagi ulkan o‘sma jarrohlik yo‘li bilan olib tashlandi.
  • Bu o‘sma bemor tanasida qariyb 30 yil bo‘lgan, biroq so‘nggi ikki yilda tez kattalashgan va atrofdagi mushaklarga bosim o‘tkazgan.
  • Operatsiyadan so‘ng bemorga rekonstruktiv jarrohlik ham o‘tkazilib, to‘qima nuqsoni tiklandi va to‘qqiz oylik kuzatuvda o‘smaning qaytalanishi aniqlanmadi.

Xitoyning Lxasa shahrida 71 yoshli erkakning orqasida salmog‘i uch nafar chaqaloq vazniga teng bo‘lgan ulkan o‘sma jarrohlik yo‘li bilan olib tashlandi.

Keksa erkak ushbu katta hosila bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Ma’lum bo‘lishicha, o‘sma uning tanasida qariyb 30 yil davomida mavjud bo‘lgan. Biroq so‘nggi ikki yil ichida u juda tez kattalasha boshlagan.

Ulkan va yumshoq tuzilma bemorning chap yelkasidan boshlanib, belining pastki qismigacha tushgan. O‘sma yuzasida yuzaki qon tomirlari ham yaqqol ko‘rinib turgan. Tibbiy tekshiruvlar davomida uning atrofdagi mushaklarga bosim o‘tkazayotgani aniqlangan.

Jarrohlar bemorni operatsiya qilishga qaror qilgan. O‘smaning o‘lchami 56×54×28 santimetrni tashkil etgan. Mutaxassislar hosila ustida kesma amalga oshirib, uni atrofdagi to‘qimalardan ehtiyotkorlik bilan qatlamma-qatlam ajratgan. Shu jarayonda o‘smani oziqlantirib turgan qon tomirlari ham bog‘lab borilgan.

Natijada ulkan hosila to‘liq holda, bir bo‘lak qilib olib tashlangan. Need To Know xabar berishicha, uning og‘irligi 22 funt, ya’ni qariyb 10 kilogramm bo‘lgan. Bu vazn o‘rtacha 7 funtdan keladigan uch nafar yangi tug‘ilgan chaqaloqning umumiy vazniga taxminan teng.

Shunga qaramay, operatsiya jarayonida bemor ko‘p qon yo‘qotmagan. Shifokorlarning ma’lum qilishicha, jarrohlik vaqtida qon yo‘qotish miqdori taxminan 100 millilitrni tashkil etgan.

Odamning orqasidagi chandiq va operatsiya yo‘li bilan olib tashlangan katta o‘simta.

Ulkan o‘sma olib tashlanganidan keyin jarrohlar bemorga maxsus rekonstruktiv operatsiya ham o‘tkazgan. Flap-rekonstruksiya usuli yordamida o‘sma olib tashlangan joyda hosil bo‘lgan katta to‘qima nuqsoni tiklangan.

Olib tashlangan hosila ustida o‘tkazilgan laboratoriya tekshiruvlari uning asosiy qismini yetuk yog‘ hujayralari tashkil etganini ko‘rsatgan.

Bemorning drenaji operatsiyadan besh kun o‘tib olib tashlangan. Jarrohlik choklari esa ikki haftadan keyin yechilgan. Yara yaxshi bitgan va operatsiyadan keyingi to‘qqiz oylik kuzatuv davomida o‘smaning qayta paydo bo‘lishi yoki boshqa joylarga tarqalishi belgilari aniqlanmagan.

Shifokorlar ushbu turdagi o‘smaning tananing boshqa qismlariga tarqalish xavfi odatda past ekanini ta’kidlagan. Biroq u mahalliy ravishda qayta paydo bo‘lishi, ayrim holatlarda esa yanada tajovuzkor o‘sma shakliga aylanishi mumkin.

Shu sababli Lxasada davolangan 71 yoshli bemor uzoq muddat davomida tibbiy nazoratda bo‘lishi kerak. Bu jarayon muntazam klinik ko‘riklar va zarur hollarda tibbiy skaner tekshiruvlarini o‘z ichiga oladi.

Mazkur noodatiy tibbiy holat yaqinda ilmiy tibbiy jurnalda ham bayon etilgan. Nashrda shifokorlarning ulkan o‘smani olib tashlash jarayonida qo‘llagan usullari va jarrohlik yondashuvlari haqida ma’lumot berilgan.

Lxasa71 yoshli erkako‘smaqo‘llab olib tashlangan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi13 avgust 17:32Oddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildiOddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildi16 sentabr 19:02Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Dunyoda birinchi marta caratonga chalingan ilon davolandiDunyoda birinchi marta caratonga chalingan ilon davolandi24 avgust 15:0413 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi18 avgust 01:34Jarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladiJarroh o‘sma o‘rniga bemorning sog‘lom organini olib tashladi29 iyul 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota