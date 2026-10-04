71 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lxasa shahrida 71 yoshli erkakning orqasidan uch nafar chaqaloq vazniga teng, taxminan 10 kilogramm og‘irlikdagi ulkan o‘sma jarrohlik yo‘li bilan olib tashlandi.
- Bu o‘sma bemor tanasida qariyb 30 yil bo‘lgan, biroq so‘nggi ikki yilda tez kattalashgan va atrofdagi mushaklarga bosim o‘tkazgan.
- Operatsiyadan so‘ng bemorga rekonstruktiv jarrohlik ham o‘tkazilib, to‘qima nuqsoni tiklandi va to‘qqiz oylik kuzatuvda o‘smaning qaytalanishi aniqlanmadi.
Xitoyning Lxasa shahrida 71 yoshli erkakning orqasida salmog‘i uch nafar chaqaloq vazniga teng bo‘lgan ulkan o‘sma jarrohlik yo‘li bilan olib tashlandi.
Keksa erkak ushbu katta hosila bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Ma’lum bo‘lishicha, o‘sma uning tanasida qariyb 30 yil davomida mavjud bo‘lgan. Biroq so‘nggi ikki yil ichida u juda tez kattalasha boshlagan.
Ulkan va yumshoq tuzilma bemorning chap yelkasidan boshlanib, belining pastki qismigacha tushgan. O‘sma yuzasida yuzaki qon tomirlari ham yaqqol ko‘rinib turgan. Tibbiy tekshiruvlar davomida uning atrofdagi mushaklarga bosim o‘tkazayotgani aniqlangan.
Jarrohlar bemorni operatsiya qilishga qaror qilgan. O‘smaning o‘lchami 56×54×28 santimetrni tashkil etgan. Mutaxassislar hosila ustida kesma amalga oshirib, uni atrofdagi to‘qimalardan ehtiyotkorlik bilan qatlamma-qatlam ajratgan. Shu jarayonda o‘smani oziqlantirib turgan qon tomirlari ham bog‘lab borilgan.
Natijada ulkan hosila to‘liq holda, bir bo‘lak qilib olib tashlangan. Need To Know xabar berishicha, uning og‘irligi 22 funt, ya’ni qariyb 10 kilogramm bo‘lgan. Bu vazn o‘rtacha 7 funtdan keladigan uch nafar yangi tug‘ilgan chaqaloqning umumiy vazniga taxminan teng.
Shunga qaramay, operatsiya jarayonida bemor ko‘p qon yo‘qotmagan. Shifokorlarning ma’lum qilishicha, jarrohlik vaqtida qon yo‘qotish miqdori taxminan 100 millilitrni tashkil etgan.
Ulkan o‘sma olib tashlanganidan keyin jarrohlar bemorga maxsus rekonstruktiv operatsiya ham o‘tkazgan. Flap-rekonstruksiya usuli yordamida o‘sma olib tashlangan joyda hosil bo‘lgan katta to‘qima nuqsoni tiklangan.
Olib tashlangan hosila ustida o‘tkazilgan laboratoriya tekshiruvlari uning asosiy qismini yetuk yog‘ hujayralari tashkil etganini ko‘rsatgan.
Bemorning drenaji operatsiyadan besh kun o‘tib olib tashlangan. Jarrohlik choklari esa ikki haftadan keyin yechilgan. Yara yaxshi bitgan va operatsiyadan keyingi to‘qqiz oylik kuzatuv davomida o‘smaning qayta paydo bo‘lishi yoki boshqa joylarga tarqalishi belgilari aniqlanmagan.
Shifokorlar ushbu turdagi o‘smaning tananing boshqa qismlariga tarqalish xavfi odatda past ekanini ta’kidlagan. Biroq u mahalliy ravishda qayta paydo bo‘lishi, ayrim holatlarda esa yanada tajovuzkor o‘sma shakliga aylanishi mumkin.
Shu sababli Lxasada davolangan 71 yoshli bemor uzoq muddat davomida tibbiy nazoratda bo‘lishi kerak. Bu jarayon muntazam klinik ko‘riklar va zarur hollarda tibbiy skaner tekshiruvlarini o‘z ichiga oladi.
Mazkur noodatiy tibbiy holat yaqinda ilmiy tibbiy jurnalda ham bayon etilgan. Nashrda shifokorlarning ulkan o‘smani olib tashlash jarayonida qo‘llagan usullari va jarrohlik yondashuvlari haqida ma’lumot berilgan.
Izohlar 0
…