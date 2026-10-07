Chiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildi

·81·Dunyo
Chiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inchxon shahrida 60 yoshdan oshgan erkak chiqindi qopidan 25 million von (taxminan 18,7 ming dollar) topdi va olti oy davomida egasi chiqmagach, pulga egalik qilish huquqini oldi.
  • Huquq-tartibot organlari pul egasini aniqlash uchun barcha zarur choralarni ko'rgan, ammo muvaffaqiyatsiz chiqqan.
  • Janubiy Koreya qonunchiligiga ko'ra, topilgan mablag' egalik huquqi uni topgan shaxsga o'tdi, biroq undan soliq va e'lon xarajatlari uchun 5,77 million von ushlab qolingan.

Janubiy Koreyaning Inchxon shahrida 60 yoshdan oshgan erkak chiqindi qopidan 25 million von (taxminan 18,7 ming dollar) topib oldi. Olti oy davomida pulning egasi aniqlanmagach, mablag‘ga egalik qilish huquqi uni topgan erkakka berildi.

Ma’lum bo‘lishicha, erkak 10 fevral kuni Inchxon shahrining Jemulpo-gu hududi Gimgok-dongdagi turarjoy binosi yonida tashlab ketilgan 20 litrlik chiqindi qopidan eski kiyimlarni yig‘ib olayotgan paytda pullarni topgan.

25 million von kiyimlar ostiga yashirilgan bo‘lib, 50 ming vonlik kupyuralardan iborat beshta bog‘lamga joylangan. Har bir bog‘lamda 100 tadan banknota bo‘lgan va ular Koreya Banki nomi tushirilgan maxsus tasmalarga o‘ralgan.

Erkak topilma haqida darhol politsiyaga xabar bergan. Huquq-tartibot xodimlari pul egasini aniqlash uchun yaqin atrofdagi kuzatuv kameralarini tekshirgan, barmoq izlari tahlilini o‘tkazgan va hududdagi o‘nlab xonadonlarga murojaat qilgan.

Bundan tashqari, topilgan pul haqidagi ma’lumotlar milliy yo‘qolgan buyumlar portalida va mahalliy gazetada e’lon qilingan. Biroq olti oy davomida hech kim mablag‘ni talab qilib chiqmagan.

Janubiy Koreyaning yo‘qolgan buyumlar to‘g‘risidagi qonunchiligiga ko‘ra, yo‘qolgan mol-mulk egasi ommaviy e’lon berilganidan keyin olti oy ichida o‘z huquqini talab qilmasa, mulkka egalik qilish huquqi uni topgan shaxsga o‘tishi mumkin.

Shu sababli, avgust oyida politsiya topilgan mablag‘ni erkakka topshirgan. Biroq 25 million vondan 22 foizlik soliq hamda mahalliy gazetadagi e’lon xarajatlari uchun jami 5,77 million von ushlab qolingan. Natijada erkakning hisobiga 19,23 million von o‘tkazilgan.

Politsiya pulning jinoyat bilan bog‘liqligini ko‘rsatuvchi dalillar aniqlanmaganini bildirgan. Shuningdek, erkak pulni topgach, uni belgilangan tartibda politsiyaga topshirgani sababli egalik huquqini olishga to‘sqinlik qiluvchi holatlar aniqlanmagan.

InchxonYujnaya Koreya25 million vonYujnaya Koreya politsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiJanubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdi3 iyul 20:42Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?5 iyul 15:04Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiTelefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdi26 iyun 16:45Gvineyada chiqindi poligoni quladiGvineyada chiqindi poligoni quladi25 avgust 09:43Chiqindi yig‘ib yurgan 71 yoshli erkak o‘zi bilmagan holda hisobida 63 ming dollar borligini bildiChiqindi yig‘ib yurgan 71 yoshli erkak o‘zi bilmagan holda hisobida 63 ming dollar borligini bildiBugun 15:50Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda8 iyul 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?