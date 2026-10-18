Elektron chiqindilar orasidan 191 gramm oltin topildi

·71·Dunyo
Elektron chiqindilar orasidan 191 gramm oltin topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik bloger minglab elektron chiqindilardan, jumladan SIM-kartalardan 191,73 gramm oltin ajratib olganini ma’lum qildi.
  • Ushbu jarayonni aks ettiruvchi video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi, biroq mutaxassislar oddiy SIM-kartalardagi oltin miqdori juda kamligini, 191 gramm oltin uchun taxminan 400 mingta SIM-karta kerak bo‘lishini ta’kidladi.

Xitoylik bloger minglab SIM-kartalar va boshqa elektron chiqindilardan qiymati 120 ming yuan, ya’ni taxminan 17 ming dollarlik oltin ajratib olganini ma’lum qildi. U jarayon aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgach, rolik keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Guandun provinsiyasida yashovchi bloger eski SIM-karta chiplari va boshqa elektron qismlardan jami 191,73 gramm oltin olganini da’vo qildi. Uning aytishicha, buning uchun kuchli kislotalar yordamida eritish va elektroliz orqali tiklash kabi murakkab jarayonlardan foydalanilgan.

Videoga qiziqqan foydalanuvchilardan biri: «O‘n yil ishlashdan ko‘ra, bir yil davomida elektron chiqindilarni yig‘ish yaxshiroq ekan», — deya izoh qoldirdi va blogerdan shogirdlikka olishini so‘radi. Boshqa bir foydalanuvchi esa: «SIM-karta chiplaridan ham oltin olish mumkinmi? Bu haqda hech qachon eshitmagan ekanman», — deb yozdi.

Biroq mutaxassislar oddiy SIM-kartalardagi oltin miqdori juda kamligini ta’kidladi. Videoda har bir kartada 0,02 gramm oltin borligi aytilgan bo‘lsa-da, aslida bu ko‘rsatkich atigi 0,47 milligrammni tashkil etadi. Demak, 191 gramm oltin ajratib olish uchun taxminan 400 mingta SIM-karta kerak bo‘lishi mumkin.

Yuzaga kelgan bahslardan so‘ng bloger foydalanilgan materiallar faqat oddiy SIM-kartalardan iborat emasligini tushuntirdi. Uning aytishicha, oltin telekommunikatsiya va elektronika sohasidagi oltin qoplamali chiqindi chiplardan ham ajratib olingan.

«Bu oddiy SIM-kartalardan oltin ajratib olgan bir inson haqidagi hikoya emas. Bu qimmatbaho metallarni qayta ishlash sanoatida muayyan elektron chiqindilarni qayta ishlashning qonuniy jarayonidir. Videodan maqsad shov-shuv ko‘tarish emas, balki jarayon va chiqindilarni qayta ishlash qiymatini ko‘rsatish edi», — dedi bloger.

Mutaxassislar esa bu usulni o‘zboshimchalik bilan takrorlashga urinish xavfli ekanidan ogohlantirdi. Oltin ajratish jarayonida o‘ta kuchli va korroziyaga olib keluvchi kimyoviy moddalar ishlatiladi. Ular inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi va atrof-muhitni ifloslantirishi mumkin. Shu sababli elektron chiqindilarni qayta ishlash maxsus sharoitda va xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda amalga oshirilishi zarur.

Xitoy blogerSIM-kartaelektron chiqindilaroltin ajratish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada barcha jarayonlari himoyalangan mahalliy SIM-kartalar taqdim etildiRossiyada barcha jarayonlari himoyalangan mahalliy SIM-kartalar taqdim etildi29 aprel 19:26Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldi15 avgust 06:10Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildi1 sentabr 09:12Belgiyada devor orasidan 9 mln yevrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln yevrolik oltin topildi15 avgust 06:52Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladi14 avgust 18:14Yerga qaytayotgan kosmik chiqindilar soni keskin oshdiYerga qaytayotgan kosmik chiqindilar soni keskin oshdi7 avgust 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi