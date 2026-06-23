Ayollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartib

·0·Dunyo
Ayollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartib

Joriy yilning 1 iyulidan boshlab Ozarbayjonda ayollar uchun pensiya yoshi yana olti oyga oshirilib, 65 yoshga yetkaziladi. Shu tariqa mamlakatda erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi bir xil darajaga keltiriladi.

Mamlakatning «Mehnat pensiyalari to‘g‘risida»gi qonuniga muvofiq, ayollarning pensiya yoshi 2017 yil 1 iyuldan 2027 yil 1 iyulgacha har yili bosqichma-bosqich, olti oydan oshirib borilmoqda. Erkaklar uchun ushbu jarayon esa 2021 yil 1 iyulda yakunlangan va pensiya yoshi 65 yosh etib belgilangan.

Qonunchilikka ko‘ra, yoshga doir mehnat pensiyasini olish huquqi pensiya yoshiga yetgan hamda shaxsiy sug‘urta hisobvarag‘ida yetarli pensiya kapitali to‘plangan fuqarolarga beriladi. Agar pensiya kapitali yetarli bo‘lmasa, kamida 25 yillik sug‘urta staji talab etiladi.

Mehnat pensiyasi olish huquqiga ega bo‘lmagan fuqarolarga esa yoshga doir ijtimoiy nafaqa tayinlanadi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab uning miqdori 220 manatni, eng kam mehnat pensiyasi esa 320 manatni tashkil etmoqda. Shuningdek, yoshga doir pensiya umrbod tayinlanadi.

Ma’lumot uchun, ayollar uchun pensiya yoshining avvalgi oshirilishi 2025 yil 1 iyuldan amalga oshirilgan bo‘lib, o‘shanda u 64 yoshu 6 oy etib belgilangan edi.

Qiyos uchun, O‘zbekistonda amaldagi qonunchilikka muvofiq, ayollar uchun umumiy pensiya yoshi 55 yosh etib belgilangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Bugun, 14:44Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiFransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiBugun, 14:35Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Bugun, 14:18Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiTokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiBugun, 14:00Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiDo‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiBugun, 11:42Kanada konida ikki milliard yillik suv topildiKanada konida ikki milliard yillik suv topildiBugun, 11:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi