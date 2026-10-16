Dunyoda vaqtni hisoblash tizimi o‘zgarmoqda: "kabisa soniyasi" bekor qilinadi

·80·Dunyo
Dunyoda vaqtni hisoblash tizimi o‘zgarmoqda: "kabisa soniyasi" bekor qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyodagi 69 davlat vakillari 2027 yildan boshlab vaqtni hisoblashda qo‘llanadigan kabisa soniyasidan voz kechib, uning o‘rniga yangi tizimni joriy etishga ovoz berdi.
  • Yangi tizimda muvofiqlashtirilgan universal vaqt (UTC) bilan Yerning aylanishiga asoslangan astronomik vaqt o‘rtasidagi farq bir soatgacha yetishiga ruxsat beriladi, bu esa kompyuter tizimlari va boshqa infratuzilmalardagi nosozliklar xavfini kamaytiradi.

Dunyoning 69 davlati vakillari vaqtni hisoblashda qo‘llanadigan kabisa soniyasidan voz kechish va uning o‘rniga yangi tizimni joriy etishga ovoz berdi. O‘zgarishlar 2027 yildan kuchga kirishi belgilangan. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Qaror 15 oktyabr kuni Fransiyaning Versal shahrida Xalqaro o‘lchov va tarozilar byurosi tomonidan tashkil etilgan konferensiyada qabul qilingan. Yangi tizimga ko‘ra, muvofiqlashtirilgan universal vaqt (UTC) bilan Yerning aylanishiga asoslangan astronomik vaqt o‘rtasidagi farq bir soatgacha yetishiga ruxsat beriladi. Biroq bunday farqni tuzatish zarurati minglab yillar davomida yuzaga kelmasligi mumkin.

Hozirgi vaqt tizimida Yerning aylanishidagi o‘zgarishlarni hisobga olish uchun zarurat tug‘ilganda UTC'ga bir soniya qo‘shiladi. Bu «kabisa soniyasi» deb ataladi. Ammo bunday kichik o‘zgarishlar kompyuter tizimlari, aloqa tarmoqlari, sun’iy yo‘ldoshlar va elektr tarmoqlarida nosozliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Masalan, 2012 yilda kabisa soniyasi qo‘shilganidan keyin ayrim kompyuter tizimlarida muammolar yuzaga kelgan. Reddit va LinkedIn saytlarida uzilishlar kuzatilgan, Qantas aviakompaniyasi reyslarida ham kechikishlar bo‘lgan.

Olimlarning tushuntirishicha, Yerning aylanish tezligi doimiy emas. U sayyoraning ichki tuzilishi, okeanlar va atmosferadagi jarayonlar kabi tabiiy omillar ta’sirida o‘zgaradi. Uzoq muddatda Yerning aylanishi sekinlashib boradi, biroq so‘nggi yillarda uning tezlashgan davrlari ham kuzatilgan.

Shu sababli mutaxassislar vaqtni moslashtirish uchun kelajakda bir soniyani qo‘shish emas, balki olib tashlash zarurati tug‘ilishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bu «manfiy kabisa soniyasi» deb ataladi va hali amalda qo‘llanmagan. Olimlar bunday ehtiyojning kelgusi o‘n yillikda paydo bo‘lish ehtimolini taxminan 30 foiz deb baholagan.

Yangi tizimning asosiy maqsadi — vaqtni hisoblashdagi tez-tez amalga oshiriladigan kichik o‘zgarishlarni bartaraf etib, raqamli infratuzilmadagi nosozliklar xavfini kamaytirish. Bunda astronomik vaqt bilan rasmiy vaqt o‘rtasidagi farq kattalashishiga yo‘l qo‘yiladi, zarur tuzatish esa bir soatlik chegaraga yetganda amalga oshirilishi mumkin.

Ma’lumot uchun, 1967 yilda soniyaning ta’rifi seziy-133 atomining tebranishlariga asoslangan holda belgilangan. 1972 yildan buyon Yerning aylanishi bilan muvofiqlikni saqlash uchun UTC'ga jami 27 marta kabisa soniyasi qo‘shilgan. Oxirgi marta bunday o‘zgarish 2016 yil 31 dekabrda amalga oshirilgan.

Laps sekundlarUTCVersal konferensiyasiXalqaro o‘lchov va tarozilar byurosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkinYerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin11 sentabr 18:09AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarAQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarBugun 17:03Avstraliyada ko‘rshapalaklar hujumi ko‘paydi: xavfli virusdan ogohlantirishdiAvstraliyada ko‘rshapalaklar hujumi ko‘paydi: xavfli virusdan ogohlantirishdiBugun 17:03“Buni ko‘rish og‘ir”: Ronalduning opasi Elma Aveyru ukasiga bo‘lgan munosabatdan norozi“Buni ko‘rish og‘ir”: Ronalduning opasi Elma Aveyru ukasiga bo‘lgan munosabatdan noroziBugun 16:53AQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdiAQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdiBugun 16:50Hamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemor vafot etdiHamshira hamkasbining to‘yiga ketib qolgani oqibatida 19 yoshli bemor vafot etdiBugun 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi