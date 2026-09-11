Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin

·116·Dunyo
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin

Yerning aylanish tezligi o‘zgarib borayotgani sababli dunyoda amalda bo‘lgan vaqt tizimi kelajakda o‘zgarishi mumkin. Olimlar jahon vaqti Yerning aylanishiga bog‘liq bo‘lmagan tizimga o‘tkazilishini taklif qilmoqda. Bu haqdagi tadqiqot “Naked Science” nashrida e’lon qilindi.

Qayd etilishicha, hozirda dunyoda 1972 yildan beri muvofiqlashtirilgan universal vaqt — UTC qo‘llanib kelinadi. Mazkur vaqt tizimi atom soatlari asosida sinxronlashtiriladi. Biroq Yerning aylanish tezligi doimiy emas. Shu sababli atom vaqti bilan Quyosh vaqti o‘rtasida muayyan tafovut yuzaga keladi.

Ushbu farqni bartaraf etish maqsadida 1972 yildan buyon 27 marta “kabisa soniyasi qo‘shilgan. Ya’ni vaqt tizimini Yerning aylanishiga moslashtirish uchun bir soniyalik tuzatishlar kiritib borilgan.

Ammo so‘nggi yillarda Yerning aylanishi tezlashgani sababli vaziyat o‘zgarmoqda. Endi, aksincha, bir soniyani olib tashlash, ya’ni manfiy “kabisa soniyasi”ni joriy etish zarurati paydo bo‘lgan.

Olimlarni esa bunday o‘zgarishning zamonaviy texnologik tizimlarga ta’siri xavotirga solmoqda. Chunki hozirgacha manfiy “kabisa soniyasi” amaliyotda qo‘llanilmagan. Ko‘plab kompyuter dasturlari esa vaqtga bir soniya qo‘shilishi mumkinligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Mutaxassislar fikricha, bu kommunikatsiya va sun’iy yo‘ldosh navigatsiyasi tizimlarida keng ko‘lamli texnik nosozliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, muammoni hal qilish uchun olimlar atom vaqtini Quyosh vaqtidan ajratishni taklif qilmoqda. Bunday yondashuvda ikki vaqt tizimi asta-sekin bir-biridan farq qilib boradi. Yuzlab yillar o‘tgach esa ularni “kabisa soati” yordamida yana bir-biriga moslashtirish mumkin bo‘ladi.

Joriy yilning oktyabr oyida Versal shahrida Xalqaro o‘lchovlar va tarozilar byurosining bosh konferensiyasi bo‘lib o‘tadi. Unda “kabisa soniyasi”ning kelajagi bilan bog‘liq muhim qaror qabul qilinishi mumkin.

Agar ushbu taklif ma’qullansa, yangi tartib 2027 yil 20 maydan amalga kirishi kutilmoqda. Shundan so‘ng “kabisa soniyalari”dan foydalanish to‘xtatiladi va atom vaqti Quyosh vaqtidan asta-sekin uzoqlashib boradi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, ikki vaqt tizimi o‘rtasidagi farq taxminan 1000 yil ichida bir soatga yetishi mumkin. Bu esa insonlar kundalik hayotida sezilmasa-da, global texnologik tizimlar uchun muhim o‘zgarish hisoblanadi.

Muvofiqlashtirilgan universal vaqtKabisa soniyasiXalqaro o‘lchovlar va tarozilar byurosiAtom soati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiMalika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiBugun, 18:42Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Bugun, 18:31«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildiBugun, 17:50ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiBugun, 17:33Modi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiModi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiBugun, 17:22436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?Bugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi