9 yoshli qiz 82 kilogrammlik shtangani ko‘tarib, barchani hayratga soldi

·46·Dunyo
9 yoshli qiz 82 kilogrammlik shtangani ko‘tarib, barchani hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 9 yoshli Lyusi Milgrim o‘z vaznidan uch baravar og‘ir, ya’ni 82 kilogrammlik yukni ko‘tarib, internetda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
  • AQSHning Nyu-York shtatida yashovchi qiz haftasiga besh marta mashg‘ulot o‘tkazadi va professional kurash bilan ham shug‘ullanadi.

AQSHning Nyu-York shtatida yashovchi 9 yoshli Lyusi Milgrim og‘ir atletikadagi natijasi bilan internetda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Vazni atigi 60 funt, ya’ni qariyb 27 kilogramm bo‘lgan qiz 180 funtlik — taxminan 82 kilogrammlik yukni ko‘tardi. Bu uning o‘z vaznidan uch baravar og‘ir yukni ko‘targanini anglatadi.

Lyusi oddiy 9 yoshli qizlardan farqli ravishda sportga katta qiziqish bildiradi. U haftasiga besh marta mashg‘ulot o‘tkazadi, professional kurash bilan ham shug‘ullanadi. USA Powerlifting tashkiloti orqali u allaqachon AQSHning uchta rekordini o‘rnatgan. Yaqinda esa katta muxlislar oldida ko‘rsatgan natijasi bilan yana bir bor e’tibor markaziga tushdi.

O‘tgan oyda Lyusi Ogayo shtatidagi Kolumbus shahrida bo‘lib o‘tgan Arnold Sports Festival festivalida ishtirok etdi. Atigi 9 yoshda va 60 funt vaznda bo‘lgan qiz 180 funtlik yukni bir harakatda yerdan ko‘tarib, ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi.

Lyusining otasi Brett Milgrim People jurnaliga bergan intervyusida qizining bolaligidanoq tabiiy kuchga ega bo‘lganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, Lyusi boshqa bolalardan farqli jismoniy imkoniyatlarga ega bo‘lgan. Qiz hali juda kichik paytida ota-onasi sport zalida mashq qilar, Lyusi esa ularga taqlid qilishga harakat qilardi.

«Onam va dadam sport zalida mashq qilishardi. Men ularning turli qiziqarli mashqlarni bajarayotganini ko‘rib, o‘zim ham sinab ko‘rishni xohlardim», — deydi Lyusi.

Uning kurashga qiziqishi ham oilasi bilan bog‘liq. «Dadam kurash murabbiyi bo‘lgani uchun meni va akamni mashg‘ulotlarga olib borardi. Shu tariqa kurashga qiziqib qoldim», — deya qo‘shimcha qilgan u.

Biroq Lyusining yutuqlari ijtimoiy tarmoqlarda faqat maqtovlarga sabab bo‘lmadi. Uning o‘z vaznidan uch baravar og‘ir yuk ko‘targani aks etgan videolar keng tarqalgach, ayrim foydalanuvchilar bunday mashg‘ulotlar bolaning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligidan xavotir bildirdi.

«Natija ta’sirli, ammo 9 yoshli bola uchun bu to‘g‘ri qaror ekaniga ishonchim komil emas. Uning suyaklari va mushaklari hali bunday og‘irliklarga moslashish bosqichida. O‘ziga jarohat yetkazib qo‘yishidan xavotirdaman», — deb yozgan foydalanuvchilardan biri.

Yana bir kishi esa bolalarning o‘sish jarayoniga e’tibor qaratib, og‘ir yuklar bilan mashq qilish xavfli bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan. Uning fikricha, o‘sish zonalari hali to‘liq rivojlanmagan bolalar bunday mashg‘ulotlarga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak.

Hozircha Lyusi Milgrim ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan tanqidlarga javob qaytarmagan.

Shu tariqa, 9 yoshli qizining sportdagi natijalari ko‘pchilikni hayratga solgan bo‘lsa, boshqalar bolalar salomatligi va og‘ir mashg‘ulotlarning xavfsizligi masalasini ko‘tarmoqda. Lyusining misoli esa yosh sportchilarning yutuqlarini baholashda nafaqat natija, balki ularning yoshi va salomatligini ham hisobga olish muhimligini ko‘rsatmoqda.

Lyusi MilgrimUSA PowerliftingArnold Sports FestivalOgayo Kolumbus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladiQirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladi25 sentabr 09:17Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiKaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdi19 sentabr 21:4312 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!13 sentabr 01:1012 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:16AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqda5 sentabr 19:36Tug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldiTug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldi23 iyul 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi