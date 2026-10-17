9 yoshli qiz 82 kilogrammlik shtangani ko‘tarib, barchani hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 9 yoshli Lyusi Milgrim o‘z vaznidan uch baravar og‘ir, ya’ni 82 kilogrammlik yukni ko‘tarib, internetda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
- AQSHning Nyu-York shtatida yashovchi qiz haftasiga besh marta mashg‘ulot o‘tkazadi va professional kurash bilan ham shug‘ullanadi.
AQSHning Nyu-York shtatida yashovchi 9 yoshli Lyusi Milgrim og‘ir atletikadagi natijasi bilan internetda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Vazni atigi 60 funt, ya’ni qariyb 27 kilogramm bo‘lgan qiz 180 funtlik — taxminan 82 kilogrammlik yukni ko‘tardi. Bu uning o‘z vaznidan uch baravar og‘ir yukni ko‘targanini anglatadi.
Lyusi oddiy 9 yoshli qizlardan farqli ravishda sportga katta qiziqish bildiradi. U haftasiga besh marta mashg‘ulot o‘tkazadi, professional kurash bilan ham shug‘ullanadi. USA Powerlifting tashkiloti orqali u allaqachon AQSHning uchta rekordini o‘rnatgan. Yaqinda esa katta muxlislar oldida ko‘rsatgan natijasi bilan yana bir bor e’tibor markaziga tushdi.
O‘tgan oyda Lyusi Ogayo shtatidagi Kolumbus shahrida bo‘lib o‘tgan Arnold Sports Festival festivalida ishtirok etdi. Atigi 9 yoshda va 60 funt vaznda bo‘lgan qiz 180 funtlik yukni bir harakatda yerdan ko‘tarib, ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi.
Lyusining otasi Brett Milgrim People jurnaliga bergan intervyusida qizining bolaligidanoq tabiiy kuchga ega bo‘lganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, Lyusi boshqa bolalardan farqli jismoniy imkoniyatlarga ega bo‘lgan. Qiz hali juda kichik paytida ota-onasi sport zalida mashq qilar, Lyusi esa ularga taqlid qilishga harakat qilardi.
«Onam va dadam sport zalida mashq qilishardi. Men ularning turli qiziqarli mashqlarni bajarayotganini ko‘rib, o‘zim ham sinab ko‘rishni xohlardim», — deydi Lyusi.
Uning kurashga qiziqishi ham oilasi bilan bog‘liq. «Dadam kurash murabbiyi bo‘lgani uchun meni va akamni mashg‘ulotlarga olib borardi. Shu tariqa kurashga qiziqib qoldim», — deya qo‘shimcha qilgan u.
Biroq Lyusining yutuqlari ijtimoiy tarmoqlarda faqat maqtovlarga sabab bo‘lmadi. Uning o‘z vaznidan uch baravar og‘ir yuk ko‘targani aks etgan videolar keng tarqalgach, ayrim foydalanuvchilar bunday mashg‘ulotlar bolaning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
«Natija ta’sirli, ammo 9 yoshli bola uchun bu to‘g‘ri qaror ekaniga ishonchim komil emas. Uning suyaklari va mushaklari hali bunday og‘irliklarga moslashish bosqichida. O‘ziga jarohat yetkazib qo‘yishidan xavotirdaman», — deb yozgan foydalanuvchilardan biri.
Yana bir kishi esa bolalarning o‘sish jarayoniga e’tibor qaratib, og‘ir yuklar bilan mashq qilish xavfli bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan. Uning fikricha, o‘sish zonalari hali to‘liq rivojlanmagan bolalar bunday mashg‘ulotlarga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak.
Hozircha Lyusi Milgrim ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan tanqidlarga javob qaytarmagan.
Shu tariqa, 9 yoshli qizining sportdagi natijalari ko‘pchilikni hayratga solgan bo‘lsa, boshqalar bolalar salomatligi va og‘ir mashg‘ulotlarning xavfsizligi masalasini ko‘tarmoqda. Lyusining misoli esa yosh sportchilarning yutuqlarini baholashda nafaqat natija, balki ularning yoshi va salomatligini ham hisobga olish muhimligini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…