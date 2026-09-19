Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdi

·2·Dunyo
Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdi

AQSHning Kaliforniya shtati sohilida baliqchilar ulkan 648 funtlik, ya’ni qariyb 294 kilogrammlik ko‘k marlin tutib, yangi rekord o‘rnatdi.

32 yoshli kapitan Alek Stokfelt San-Diyego sohilidagi sport baliqchiligi kemasida ekipaji bilan birga ulkan marlinni suvdan chiqargan.

Qayd etilishicha, baliqning og‘irligi katta yoshli grizli ayiq vazniga yaqin bo‘lgan. Ushbu natija San-Diyegodagi Fishermen's Landingda o‘lchangan eng og‘ir baliq bo‘yicha yangi rekordga aylangan.

Alek Stokfeltning hisob-kitobiga ko‘ra, avvalgi rekord taxminan 598 funt, ya’ni 271 kilogramm atrofida bo‘lgan.

Rekord o‘rnatgan baliq dushanba kuni San-Diyego sohilidan 40 mil, ya’ni qariyb 64 kilometr uzoqlikda ushlangan. 65 fut, ya’ni qariyb 20 metrlik kemadagi ulkan o‘ljani suvdan chiqarishda deyarli barcha ekipaj a’zolari yordam bergan.

Kema palubasida ovlangan yirik qilich-baliq yotibdi.

Bir hafta oldin yana bir yirik baliq tutilgandi

Qizig‘i, bu voqeadan bir hafta ham o‘tmasdan San-Diyegolik ikki baliqchi 500 funtlik ko‘k qanotli tuna tutgan edi.

Biroq qariyb 227 kilogrammlik bu baliq rekordlar ro‘yxatiga kiritilmagan. Sababi u tijoriy ov orqali qo‘lga kiritilgan.

Qoidalarga ko‘ra, rekord sifatida qayd etilishi uchun baliq sport baliqchiligi orqali tutilgan bo‘lishi kerak. Shu bois 500 funtlik tuna ulkan bo‘lishiga qaramay, rasmiy rekordga da’vo qila olmagan.

Yangi 648 funtlik ko‘k marlin esa aynan shu talablarga javob bergani uchun Fishermen's Landing tarixidagi eng og‘ir baliq sifatida qayd etildi.

Alek StokfeltFishermens LendingSan-Diyego648 funt marlin rekordi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiElektrosamokat batareyasi portlab, ko‘p qavatli uyda yong‘in chiqdiBugun, 21:27Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Bugun, 21:15Sohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildiSohildan topilgan Ikkinchi jahon urushi snaryadi joyida portlatildiBugun, 21:06AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichBugun, 19:50Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiBugun, 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?