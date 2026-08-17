Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdi

·32·Dunyo
Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdi
Qisqacha

Buyuk Britaniyada 2016 yilda bedarak yo‘qolgan Charli laqabli mushuk oradan qariyb 10 yil o‘tib o‘z egalari Lyusi va Xanna Robertsonlar bag‘riga qaytdi. Egizaklar va oila a'zolari uni uzoq vaqt izlab, umidlarini uzmagan bo‘lsada, mushukdan darak bo‘lmagandi. 2026 yil 29 iyul kuni Aberkarn shahridagi veterinariya klinikasidan qo‘ng‘iroq qilinib, mikrochip orqali uning egalari topilgani ma'lum qilindi. Hozirgi kunda Charli oiladagi boshqa uy hayvonlariga qayta moslashmoqda.

Buyuk Britaniyada 2016 yilda bedarak yo‘qolgan Charli laqabli mushuk oradan qariyb 10 yil o‘tib, yana o‘z egalari bag‘riga qaytdi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Charlining egalari Lyusi va Xanna Robertsonlar uni uzoq vaqt izlashgan, atrofdagilardan so‘rashgan va Facebook'da ham xabar tarqatishgan. Biroq mushukdan hech qanday darak bo‘lmagan.

«Biz uni topishga harakat qildik, lekin topa olmadik. Biz hech qachon umidimizni uzmadik», — dedi Xanna.

Oila Charlini mashina urib ketgan yoki boshqa baxtsiz hodisa oqibatida nobud bo‘lgan deb xavotirlangan. Ammo 2026 yil 29 iyul kuni Xannaga Aberkarn shahridagi veterinariya klinikasidan qo‘ng‘iroq bo‘ldi.

Jigarrang sochli ayol va ola-bula mushuk selfi tushmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, yaqin atrofda yashovchi kishi Charlini butalar orasida ko‘rib qolgan va uni qarovsiz deb o‘ylab, bir necha hafta davomida ovqatlantirgan. Keyin mushuk veterinarga olib borilgan va mikrochip orqali uning egalari aniqlangan.

«Uning ko‘rinishi unchalik o‘zgarmagan, xuddi eski suratlardagidek», — dedi Lyusi.

Hozir Charli oiladagi boshqa uy hayvonlariga qayta moslashmoqda. Lyusi esa mushuk o‘zining mashhur bo‘lib qolganini his qilayotgan bo‘lishi mumkinligini hazil bilan ta’kidladi.

BBCBuyuk BritaniyaFacebookAbercarn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 18:20Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Bugun, 15:21Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiBugun, 14:30«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi