Qirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston o‘z tarixida ilk bor 1 oktyabr kuni Kaliforniyadan uchiriladigan 5 kilogrammlik sun’iy yo‘ldoshi bilan kosmik davlatlar klubiga kiradi.
- Ushbu 2,5 yil davomida 10 nafar mahalliy muhandis tomonidan yaratilgan va qiymati 10–12 million qirg‘iz somi bo‘lgan apparat qishloq xo‘jaligida suv taqsimoti, sovuq va qurg‘oqchilik xavfini aniqlashga yordam beradi.
- Loyiha mamlakat iqtisodiyoti va sanoatining rivojlanishiga hamda xalqaro kosmik integratsiyaga hissa qo‘shadi.
Foto: president.kg
Qirg‘iziston koinotni zabt etish va yuqori texnologiyalarni rivojlantirish yo‘lida o‘z tarixidagi eng katta strategik qadamni tashlab, sayyoramizning kosmik davlatlari oilasiga rasman qo‘shilish arafasida turibdi. «Sputnik» agentligining xabar berishicha, mamlakat o‘z tarixida ilk bor orbitaga milliy kosmik apparatini chiqarishga to‘liq shay holga keldi. Ilk qirg‘iz sun’iy yo‘ldoshini yaratish, loyihalash va barcha butlovchi qismlarini yig‘ish uchun 2,5 yil davomida mashaqqatli mehnat sarflandi. Og‘irligi taxminan 5 kilogrammni, umumiy qiymati esa 10–12 million qirg‘iz somini tashkil etuvchi ushbu ixcham qurilma Lenin nomidagi zavodda media vakillariga rasman namoyish etildi.
Tarixiy start 1 oktyabr kuni AQSHning Kaliforniya shtatidagi kosmodromdan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Hukumat raisi o‘rinbosari Erlist Akunbekov ushbu loyihaning davlat iqtisodiyoti uchun ahamiyatini yuqori baholab: «Ilgari „Qirg‘iz elektronika“ oddiy kompyuterlar va nazorat-kassa mashinalarini (NKM) yig‘ar edi, bugun esa biz prinsipial jihatdan yangi darajaga chiqmoqdamiz», deya bayonot berdi. Shuningdek, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari dehqonchilik va qishloq xo‘jaligida suv taqsimoti, erta bahorgi sovuq urishi va qurg‘oqchilik xavfini oldindan aniqlash orqali hosildorlikni keskin oshirishga xizmat qilishi ta’kidlandi.
Xo‘sh, 5 kilogrammlik ixcham sun’iy yo‘ldosh qanday murakkab vazifalarni bajaradi, nega start aynan Kaliforniyadan amalga oshirilmoqda va bu loyiha Markaziy Osiyo mintaqasidagi ilmiy rivojlanishga qanday turtki beradi?
«5 kilogrammlik orbital apparat, Kaliforniya starti va 10 muhandis»: Qirg‘iziston kosmik missiyasining 5 ta asosiy nuqtasi
Qirg‘izistonning ilk kosmik apparati bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
Tarixdagi ilk milliy sun’iy yo‘ldosh: Qirg‘iziston mustaqillik yillarida ilk bor o‘z apparatini ochiq koinotga uchirmoqda;
2,5 yillik mehnat va 10 nafar mahalliy muhandis: Sun’iy yo‘ldosh loyihasini yaratish va yig‘ishda 10 nafar mahalliy mutaxassis bevosita ishtirok etdi;
Budjeti va o‘lchamlari: Ixcham nanosputnikning og‘irligi atigi 5 kg atrofida bo‘lib, loyiha xarajatlari 10–12 million somni tashkil etdi;
AQSH kosmodromidan start: Qurilmani orbitaga olib chiqish 1 oktyabr kuni Kaliforniyadagi kosmodromdan amalga oshiriladi;
Agrar sektor uchun yuqori aniqlikdagi kameralar: Sun’iy yo‘ldosh qishloq xo‘jaligi vazirligi uchun sovuq urishi, qurg‘oqchilik va ekin maydonlari holatini kuzatib boruvchi maxsus optika bilan jihozlangan.
Texnik pasporti: Qirg‘izistonning birinchi sun’iy yo‘ldoshi parametrlari
Apparatning texnik tavsifi va tashkiliy ko‘rsatkichlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Missiya ko‘rsatkichlari va rasmiy ma’lumotlar
Apparatning toifasi va vazni
Ixcham nanosputnik (CubeSat formati), taxminan 5 kg
Yaratilishiga ketgan vaqt
2,5 yil davom etgan muhandislik va yig‘ish jarayoni
Loyihaning moliyaviy qiymati
Taxminan 10−12 million qirg‘iz somi
Ishlab chiqarish va yig‘ish bazasi
Lenin nomidagi zavod / «Qirg‘iz elektronika» OAJ
Muhandislar jamoasi
Qirg‘izistonlik 10 nafar mutaxassis
Start sanasi va poligoni
1 oktyabr, Kaliforniya shtati kosmodromi (AQSH)
Foydali yuklamasi
Yuqori aniqlikdagi multispektral fotokameralar
Asosiy maqsad va vazifasi
Qishloq xo‘jaligi monitoringi, qurg‘oqchilik va sovuqni bashorat qilish
Ilmiy-texnologik va iqtisodiy ekspertiza: Nega bu mitti sputnik ulkan ahamiyatga ega?
Kosmik soha ekspertlari, agronomlar va tahlilchilarning xulosalari:
«Noldan boshlamaslik» pragmatizmi: «Qirg‘iz elektronika» rahbari Ilya Chyorniy ochiq ta’kidlaganidek, kosmik texnologiyalarni noldan yaratish 5–10 yil vaqt va milliardlab dollar talab qiladi; mavjud sinovdan o‘tgan yechimlar bazasida integratsiya qilish orqali qirg‘iz muhandislari eng qisqa muddatda va kam xarajat bilan o‘z vazifasini bajaradigan ishchi apparatni tayyorlay olishdi;
Sanoat evolyutsiyasi va yangi muhandislik maktabi: Kechagina oddiy kassa mashinalari (NKM) va kompyuter bloklarini yiqqan korxonaning murakkab aerokosmik apparatura yasashga o‘tishi — milliy sanoatda malakali kadrlar sinfi shakllanayotganini ko‘rsatadi;
Tog‘li hududlar agrar sektori uchun bebaho najot: Qirg‘iziston relefi murakkab, tog‘li mamlakat bo‘lib, u yerda yerlarni yer ustidan kuzatish katta xarajat talab qiladi; fazodan olinadigan suratlar esa suv omborlari, yaylovlar, muzliklar holati va ekinlarning rivojlanishini real vaqt rejimida ko‘rsatib, dehqonlarga milliardlab zararning oldini olishga yordam beradi;
Xalqaro kosmik integratsiya: AQSH kosmodromidan uchirilish Qirg‘izistonning xalqaro tijoriy parvozlar bozoriga kirib borishiga va kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari bilan qo‘shma sun’iy yo‘ldosh guruhlarini yaratishga yo‘l ochadi.
1 oktyabr sanasida Kaliforniyadan fazoga ko‘tariladigan ushbu 5 kilogrammlik apparat Qirg‘izistonni ilm-fan va yuqori texnologiyalar bo‘yicha yangi davrga olib kiradi.
Sizningcha, qo‘shni Qirg‘izistonning koinotga o‘z sun’iy yo‘ldoshini chiqarishi butun Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy kosmik dasturini yaratishga turtki bo‘la oladimi? Qishloq xo‘jaligini fazodan turib boshqarish fermerlar hosildorligini qanchalik oshiradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqamizning ilmiy yutug‘iga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…