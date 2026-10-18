Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi

·58·Dunyo
Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya bo‘ylab yashash xarajatlarining keskin ortishi, inflyatsiya va yoqilg‘i narxlarining oshishiga qarshi 550 mingdan ortiq fuqaro ko‘chalarga chiqqan.
  • Parij va Marsel kabi shaharlarda namoyishchilar politsiya bilan to‘qnashib, tartibsizliklar sodir etgan, natijada ko‘plab hibslar amalga oshirilgan.
  • Namoyishlar ta’lim tizimidagi muammolar va moliyaviy cheklovlarga qarshi noroziliklarni ham o‘z ichiga olgan.

Fransiya bo‘ylab yashash xarajatlarining keskin ortishi, inflyatsiya va yoqilg‘i narxlarining oshishiga qarshi kutilmagan darajada yirik va shiddatli ommaviy norozilik namoyishlari bo‘lib o‘tmoqda.

Mamlakat Ichki ishlar vazirligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, poytaxt Parij va boshqa yirik shaharlarda (jumladan, Marsel, Lion va Lill) ko‘chalarga 550 mingdan ortiq norozi fuqarolar chiqqan. Bu so‘nggi yillardagi eng yirik ijtimoiy namoyishlardan biri sifatida baholanmoqda.

Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi

To‘qnashuvlar, ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz va yong‘inlar

Namoyishlar davomida Parij va Marsel shaharlarida vaziyat o‘ta keskin tus oldi va namoyishchilar bilan politsiya o‘rtasida shiddatli to‘qnashuvlar sodir bo‘ldi:

  • Xavfsizlik kuchlarining reaksiyasi: Parij va Marsel ko‘chalarida barrikadalar qurildi, axlat qutilari, mashinalar va hatto ayrim binolar o‘t qo‘yildi. Tartibsizliklarni bartaraf etish va olomonni tarqatish maqsadida politsiya ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, suv purkagichlar va rezina o‘qlardan foydalandi;

  • Ommaviy hibslar: Namoyishlar davomida yuz bergan talonchilik va tartibsizliklar ortidan butun mamlakat bo‘ylab o‘nlab odamlar, jumladan Parijning o‘zida ko‘plab namoyishchilar politsiya tomonidan qo‘lga olingan;

  • Qat’iy taqiqlar: Hukumat Parij markazidagi Yelisey maydoni (Champs-Élysées), bir qator ma’muriy va hukumat binolari hamda yirik temir yo‘l vokzallari yaqinida har qanday namoyish va yig‘ilishlar o‘tkazishni rasman taqiqlab qo‘ydi.

Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi

Ijtimoiy norozilikning kengayishi: Studentlar va o‘qituvchilar ham qo‘shildi

Dastlab yoqilg‘i narxi va umumiy inflyatsiyaga qarshi boshlangan harakat qisqa fursatda boshqa ijtimoiy guruhlarni ham o‘z ichiga oldi:

  • Yoqilg‘i va yashash xarajatlari: Odamlar kundalik ehtiyoj tovarlari va yoqilg‘i narxlarining tinimsiz o‘sishi, xarid qobiliyatining pasayishi va ijtimoiy nafaqalarning muzlatib qo‘yilganiga qarshi e’tiroz bildirishmoqda;

  • Ta’lim inqirozi: Namoyishlarga Fransiya bo‘ylab maktab va universitetlarning yuzlab o‘quvchilari hamda o‘qituvchilari ham faol qo‘shildi. Ular ta’lim tizimidagi moliyaviy cheklovlar, maktablardagi nochor sharoitlar va ish haqining kamligiga qarshi o‘z noroziliklarini namoyish etmoqdalar.

Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi

Politsiya va maxsus kuchlarning yuqori darajadagi safarbarligiga qaramay, namoyishchilarning talablari kuchayib bormoqda. Fransiya hukumati ushbu ijtimoiy inqirozdan chiqish va vaziyatni yumshatish uchun tezkor choralar ko‘rishga majbur bo‘lmoqda.

ParijFransiyayoqilg‘i narxiinflyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi30 iyul 16:19Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiParijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdi28 iyun 15:47Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?23 iyun 14:44Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!6 iyun 21:52AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:58Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi