Qaqshatqich zarba: Nega amerikaliklar Trampning partiyasini shafqatsizlarcha jazoladi?

·89·Dunyo
Qaqshatqich zarba: Nega amerikaliklar Trampning partiyasini shafqatsizlarcha jazoladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHdagi oraliq saylovlar Donald Tramp va Respublikachilar partiyasining og‘ir mag‘lubiyati bilan yakunlandi.
  • Saylovchilarning noroziligiga inflyatsiya, 2025-2026 yillardagi 3,7 foizlik narxlar o‘sishi hamda Erondagi urush sababli yoqilg‘i narxlarining keskin ko‘tarilishi asosiy omil bo‘ldi.
  • Trampning o‘zini kampaniya markaziga qo‘yishi va real muammolardan uzilib qolishi uning reytingini tushirib yubordi.

AQSHda bo‘lib o‘tgan oraliq saylovlar amaldagi prezident Donald Tramp va uning Respublikachilar partiyasi uchun og‘ir mag‘lubiyat bilan yakunlandi. Odatda oraliq saylovlarda hokimiyatdagi partiya pozitsiyalarini qisman boy berishi kuzatiladi, ammo bu safargi siyosiy zarba ko‘lami saylovchilar Trampning Oq uyga qaytganidan keyingi ikki yillik siyosatidan qanchalik qattiq charchaganini va norozi ekanini namoyish etdi.

BBC amerikalik saylovchilar respublikachilarni bu qadar ko‘p mandatdan mahrum etib, «ko‘k to‘lqin» (demokratlar) foydasiga ovoz berganining 5 ta asosiy sababini ochiqladi.

1. Qimmatchilik va inflyatsiya: «Hamma narsa oshib ketdi»

Atlantikadan Tinch okeanigacha bo‘lgan hududlarda yashovchi amerikaliklar kundalik hayotda keskin qimmatchilikka duch keldi:

  • Raqamlar va benzin narxi: 2025 yil sentyabridan 2026 yil sentyabrigacha narxlar 3,7 foizga oshdi. Sentyabrda dizel yoqilg‘isining chakana narxi bir gallon uchun rekord darajadagi 6 dollar-u 52 sentga (bir litr uchun 1,72 dollar) yetdi;

  • Aholining g‘azabi: Ekzit-poll so‘rovlarida saylovchilarning 79 foizi so‘nggi bir yilda inflyatsiya sababli jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelganini, so‘ralganlarning 60 foizdan ortig‘i esa bunda to‘g‘ridan to‘g‘ri Tramp va uning iqtisodiy qarorlarini ayblayotganini bildirdi.

2. Erondagi urush va buzilgan va’da

Narxlarning keskin ko‘tarilishiga Vashington va Isroilning fevral oyi oxirida Eronga qarshi boshlagan harbiy harakatlari sabab bo‘ldi:

  • Ho‘rmuz bo‘g‘ozining yopilishi: Tehron muhim neft va gaz yo‘lini to‘sib qo‘yishi dunyo bo‘ylab yoqilg‘i narxini sakratib yubordi va oqibatda amerikaliklar yoqilg‘i quyish shoxobchalarida ulkan hisob-kitoblarga duch keldi;

  • Saylovchilar qarshiligi: So‘rovda qatnashganlarning 63 foizi urush boshlash xato bo‘lganini, 74 foizi esa bu omil ovoz berishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini ta’kidladi. Trampning «yangi urushlarni boshlamaslik» haqidagi va’dasini buzgani hatto uning ashaddiy tarafdorlarini ham ranjitdi.

3. Demokratlarning kuchli va izchil strategiyasi

Demokratik partiya nomzodlari respublikachilarning an’anaviy istehkomlari hisoblangan shtatlarda ham g‘alaba to‘lqinini hosil qildi:

  • Ijtimoiy muammolarga urg‘u: Ular qimmatchilik va tibbiy xizmatlardan foydalanishni asosiy shior qilib oldi;

  • Sensatsion g‘alabalar: Texas va Kanzasda Jeyms Talariko va ruhoniy Adam Hemilton, Janubiy Karolinada sobiq pediatr Enni Endryus, Michiganda sog‘liqni saqlash tizimini himoya qilgan Abdul as-Sayid senatga saylandi. Jorjiyada esa 39 yoshli senator Jon Ossoff 60 ga 40 natija bilan Tramp tarafdorlari ustidan ishonchli g‘alabaga erishib, 2028 yilgi prezidentlik poygasi favoritiga aylanmoqda.

4. Reytingi qulagan Tramp: Brendi xiralashgan yetakchi

Saylovchilar o‘zlarini eng ko‘p qiynayotgan muammolar — narxlar o‘sishi va Eron urushini bevosita Tramp nomi bilan bog‘ladi:

  • Xato strategik taktika: Tramp saylovchilarni byulletenlarda xuddi uning ismi turgandek ovoz berishga chaqirib, kampaniya markaziga o‘zini qo‘ydi. Bu esa aks ta’sir qildi;

  • Real muammolardan uzilish: Amerikaliklar narx-navo va oilaviy budjet bo‘yicha yechim kutayotgan bir paytda, Tramp saylov arafasidagi Vashington nutqini poytaxtdagi katta hovuzni ta’mirlash loyihasiga bag‘ishlagani ko‘pchilikni hafsalasini pir qildi.

5. Lotin amerikaliklar va qora tanli saylovchilarning yuz o‘girishi

2024 yilda Trampning hokimiyatga qaytishini ta’minlagan muhim demografik guruhlar bu safar respublikachilarni qo‘llamadi:

  • Chegaradagi burilish: Texasning Meksika bilan chegaradosh ispan tilli okruglarida demokratlar ustun keldi. Bu hududlarda respublikachilarning natijasi ikki yil oldingiga nisbatan 22 foiz punktga pasaydi;

  • ICE siyosatiga norozilik: Immigratsiya va bojxona xizmatining (ICE) agressiv choralari saylovchilarning 56 foizida salbiy munosabat uyg‘otdi. Shuningdek, Missisipi kabi afroamerikaliklar salmog‘i yuqori bo‘lgan hududlarda ham ko‘p yillik respublikachilar hukmronligi xavf ostida qoldi.

Donald TrampAQSH oraliq saylovlariRespublikachilar partiyasiDemokratik partiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda “ko‘k sunami” kutilmoqda: Tramp saylovdagi mag‘lubiyatga rozi bo‘lmoqdami?AQSHda “ko‘k sunami” kutilmoqda: Tramp saylovdagi mag‘lubiyatga rozi bo‘lmoqdami?3 noyabr 22:39«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi12 sentabr 10:14Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!12 sentabr 00:11«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdi«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdi10 sentabr 21:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi