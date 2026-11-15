100 mingdan ortiq namoyishchi ko‘chaga chiqdi: Parijdagi shiddatli to‘qnashuvlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya hukumati mamlakatda davom etayotgan ommaviy tartibsizliklar sababli 27 noyabrga qadar pirotexnika vositalarini sotish va ulardan foydalanishni taqiqladi.
- Sentyabr oyida maktab o‘quvchilarining talablari bilan boshlangan namoyishlar keyinchalik narxlarning oshib ketishiga qarshi noroziliklarga aylanib, butun mamlakat bo‘ylab tarqaldi.
- 14 noyabr kuni qimmatchilikka qarshi chiqqan 100 mingdan ortiq namoyishchi ko‘chalarga chiqdi.
Fransiya hukumati mamlakatda to‘xtamayotgan norozilik namoyishlari va tartibsizliklar sababli pirotexnika vositalarini sotish va ulardan foydalanishga nisbatan vaqtinchalik taqiq joriy etdi. Bu haqda mamlakatning rasmiy jurnalida xabar berildi.
Hukumat qarori va cheklovlar tafsilotlari
Rasmiy hujjatga ko‘ra, bosh vazirning qarori bilan joriy yilning 27 noyabriga qadar butun mamlakat hududida ko‘ngilochar mushakbozliklar va past hamda o‘rta xavf sinfiga ega pirotexnika buyumlarini sotish hamda ulardan foydalanish qat’iyan taqiqlanadi.
«Bosh vazir… qaror qiladi: 27 noyabrga qadar (shu kuni ham) mamlakatning butun hududida pirotexnika buyumlari va ko‘ngilochar feyerverklarni sotish hamda ulardan foydalanish taqiqlanadi», — deyiladi rasmiy jurnalda e’lon qilingan hujjatda.
Qarorda past va o‘rta xavfli mahsulotlarning turlari sanab o‘tilgan bo‘lib, ushbu cheklovlar maxsus ruxsatnomaga ega bo‘lgan professional pirotexnika vositalariga taalluqli emas.
Cheklovlar va namoyishlar
Asosiy tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Pirotexnikaga taqiq
27 noyabrga qadar feyerverk va past xavfli pirotexnika sotuvi to‘xtatildi
Ommaviy namoyishlar
14 noyabr kuni 100 mingdan ortiq odam qimmatchilikka qarshi chiqdi
Huquq-tartibot choralari
Politsiya tomonidan ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar qo‘llanildi
Namoyishlarning boshlanishi
Sentyabr oyida Parij atrofidagi maktab o‘quvchilarining talablari bilan boshlangan
Namoyishlarning kelib chiqish sabablari va to‘qnashuvlar
Mamlakatdagi bunday keskin choralarning ko‘rilishiga keng ko‘lamli norozilik aksiyalari sabab bo‘ldi. Jarayonlar joriy yilning sentyabr oyi o‘rtalarida Parij chekkalaridagi maktablarning ahvolini yaxshilashni talab qilgan yuqori sinf o‘quvchilari harakati bilan boshlangan edi. Vaqt o‘tishi bilan ularga mamlakatdagi narxlarning oshib ketganidan norozi bo‘lgan boshqa fuqarolar ham qo‘shilib, aksiyalar boshqa hududlarga ham tarqalib ketdi.
Namoyishlar hamon tinmayotgani sababli, huquqni muhofaza qilish organlari ishtirokchilarga qarshi ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar va suv purkagichlardan foydalanmoqda. Xususan, shanba kuni, 14 noyabr sanasida yuqori narxlarga qarshi chiqqan 100 mingdan ortiq kishi ko‘chalarga chiqdi. Poytaxt Parijda esa politsiya tartibni saqlash maqsadida namoyishchilarga qarshi yana ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz qo‘llashga majbur bo‘ldi.
Sizningcha, Fransiyadagi bu kabi ommaviy noroziliklar va narxlarning oshishi qanday yechim topishi mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…