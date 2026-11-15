100 mingdan ortiq namoyishchi ko‘chaga chiqdi: Parijdagi shiddatli to‘qnashuvlar

1 daqiqa o'qish31
100 mingdan ortiq namoyishchi ko‘chaga chiqdi: Parijdagi shiddatli to‘qnashuvlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya hukumati mamlakatda davom etayotgan ommaviy tartibsizliklar sababli 27 noyabrga qadar pirotexnika vositalarini sotish va ulardan foydalanishni taqiqladi.
  • Sentyabr oyida maktab o‘quvchilarining talablari bilan boshlangan namoyishlar keyinchalik narxlarning oshib ketishiga qarshi noroziliklarga aylanib, butun mamlakat bo‘ylab tarqaldi.
  • 14 noyabr kuni qimmatchilikka qarshi chiqqan 100 mingdan ortiq namoyishchi ko‘chalarga chiqdi.

Fransiya hukumati mamlakatda to‘xtamayotgan norozilik namoyishlari va tartibsizliklar sababli pirotexnika vositalarini sotish va ulardan foydalanishga nisbatan vaqtinchalik taqiq joriy etdi. Bu haqda mamlakatning rasmiy jurnalida xabar berildi.

Hukumat qarori va cheklovlar tafsilotlari

Rasmiy hujjatga ko‘ra, bosh vazirning qarori bilan joriy yilning 27 noyabriga qadar butun mamlakat hududida ko‘ngilochar mushakbozliklar va past hamda o‘rta xavf sinfiga ega pirotexnika buyumlarini sotish hamda ulardan foydalanish qat’iyan taqiqlanadi.

«Bosh vazir… qaror qiladi: 27 noyabrga qadar (shu kuni ham) mamlakatning butun hududida pirotexnika buyumlari va ko‘ngilochar feyerverklarni sotish hamda ulardan foydalanish taqiqlanadi», — deyiladi rasmiy jurnalda e’lon qilingan hujjatda.

Qarorda past va o‘rta xavfli mahsulotlarning turlari sanab o‘tilgan bo‘lib, ushbu cheklovlar maxsus ruxsatnomaga ega bo‘lgan professional pirotexnika vositalariga taalluqli emas.

Cheklovlar va namoyishlar

Asosiy tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Pirotexnikaga taqiq

27 noyabrga qadar feyerverk va past xavfli pirotexnika sotuvi to‘xtatildi

Ommaviy namoyishlar

14 noyabr kuni 100 mingdan ortiq odam qimmatchilikka qarshi chiqdi

Huquq-tartibot choralari

Politsiya tomonidan ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar qo‘llanildi

Namoyishlarning boshlanishi

Sentyabr oyida Parij atrofidagi maktab o‘quvchilarining talablari bilan boshlangan

Namoyishlarning kelib chiqish sabablari va to‘qnashuvlar

Mamlakatdagi bunday keskin choralarning ko‘rilishiga keng ko‘lamli norozilik aksiyalari sabab bo‘ldi. Jarayonlar joriy yilning sentyabr oyi o‘rtalarida Parij chekkalaridagi maktablarning ahvolini yaxshilashni talab qilgan yuqori sinf o‘quvchilari harakati bilan boshlangan edi. Vaqt o‘tishi bilan ularga mamlakatdagi narxlarning oshib ketganidan norozi bo‘lgan boshqa fuqarolar ham qo‘shilib, aksiyalar boshqa hududlarga ham tarqalib ketdi.

Namoyishlar hamon tinmayotgani sababli, huquqni muhofaza qilish organlari ishtirokchilarga qarshi ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar va suv purkagichlardan foydalanmoqda. Xususan, shanba kuni, 14 noyabr sanasida yuqori narxlarga qarshi chiqqan 100 mingdan ortiq kishi ko‘chalarga chiqdi. Poytaxt Parijda esa politsiya tartibni saqlash maqsadida namoyishchilarga qarshi yana ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz qo‘llashga majbur bo‘ldi.

Sizningcha, Fransiyadagi bu kabi ommaviy noroziliklar va narxlarning oshishi qanday yechim topishi mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari