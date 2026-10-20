Fransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiyada yuzini niqoblagan bir guruh yoshlar do'konni vayron qilmoqchi bo'lganida, fuqarolar ularni "bu musulmon ayolning do'koni!" deb to'xtatdi.
- Ushbu birgina xitob hujumchilarni ortga chekinishiga va do'konga zarar yetkazmasligiga sabab bo'ldi.
- Bu hodisa tartibsizliklar paytida ham insoniy omil va hamjihatlikning muhimligini ko'rsatdi.
Yevropa ijtimoiy tarmoqlarida Fransiyadagi tungi tartibsizliklar va ommaviy to‘polonlar vaqtida tasvirga olingan hayratlanarli videolavhalar keng tarqalmoqda. Ushbu videoda ko‘chadagi birgina qisqa xitob g‘azablangan olomon va talonchilarni savdo nuqtasiga hujum qilishdan qanday to‘xtatib qolgani aks etgan.
Tasvirlarda yuzini to‘sib olgan bir guruh niqobli yoshlar do‘kon oynalarini sindirib, ichkariga kirishga urinayotgan paytda vaziyat kutilmaganda butunlay boshqacha tus olgani ko‘rinadi.
Vaziyatni butunlay o‘zgartirgan birgina jumla
Videolavhalarda voqealar rivoji bir necha soniya ichida qanday o‘zgarib ketgani aniq aks etgan:
Bosqinchilar hujumi: Qora kiyingan va niqob taqqan guruh yog‘och va metall buyumlar bilan do‘konning shisha eshiklarini buzib kirishga harakat qildi;
Ogohlantirish va qarshilik: Shu payt bino oldida turgan bir necha fuqaro bosqinchilarga peshvoz chiqib, ularni «bu musulmon ayolning do‘koni!» deya to‘xtatishga chaqirdi;
Tezkor ortga qaytish: Ushbu so‘zlar hujumchilarga darhol ta’sir ko‘rsatdi; ular zarba berishni to‘xtatib, tinchlik ishorasi sifatida qo‘llarini ko‘tarishdi va do‘konga hech qanday zarar yetkazmasdan voqea joyidan uzoqlashdi.
Tarmoqlardagi muhokamalar va jamoatchilik munosabati
Ushbu holat aks etgan video Yevropa hamjamiyati va tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi:
Hurmat va birdamlik: Ko‘plab foydalanuvchilar hatto eng keskin tartibsizliklar vaqtida ham muayyan qadriyatlar va o‘z millatdoshlariga bo‘lgan ehtirom xavfli vayronagarchiliklarning oldini olishi mumkinligini ta’kidlashmoqda;
Mulkning omon qolishi: O‘sha tunda atrofdagi bir qancha savdo shaxobchalari vayron qilingan va talon-toroj etilgan bir paytda, mazkur do‘kon aynan shu omil sababli butun saqlanib qoldi.
Mazkur lavhalar namoyishlar va to‘polonlar ichida ham insoniy omil va hamjihatlik kuchli ta’sirga ega ekanini yana bir bor namoyon etdi.
Izohlar 0
…