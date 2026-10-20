Fransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradi

·230·Dunyo
Fransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiyada yuzini niqoblagan bir guruh yoshlar do'konni vayron qilmoqchi bo'lganida, fuqarolar ularni "bu musulmon ayolning do'koni!" deb to'xtatdi.
  • Ushbu birgina xitob hujumchilarni ortga chekinishiga va do'konga zarar yetkazmasligiga sabab bo'ldi.
  • Bu hodisa tartibsizliklar paytida ham insoniy omil va hamjihatlikning muhimligini ko'rsatdi.

Yevropa ijtimoiy tarmoqlarida Fransiyadagi tungi tartibsizliklar va ommaviy to‘polonlar vaqtida tasvirga olingan hayratlanarli videolavhalar keng tarqalmoqda. Ushbu videoda ko‘chadagi birgina qisqa xitob g‘azablangan olomon va talonchilarni savdo nuqtasiga hujum qilishdan qanday to‘xtatib qolgani aks etgan.

Tasvirlarda yuzini to‘sib olgan bir guruh niqobli yoshlar do‘kon oynalarini sindirib, ichkariga kirishga urinayotgan paytda vaziyat kutilmaganda butunlay boshqacha tus olgani ko‘rinadi.

Vaziyatni butunlay o‘zgartirgan birgina jumla

Videolavhalarda voqealar rivoji bir necha soniya ichida qanday o‘zgarib ketgani aniq aks etgan:

  • Bosqinchilar hujumi: Qora kiyingan va niqob taqqan guruh yog‘och va metall buyumlar bilan do‘konning shisha eshiklarini buzib kirishga harakat qildi;

  • Ogohlantirish va qarshilik: Shu payt bino oldida turgan bir necha fuqaro bosqinchilarga peshvoz chiqib, ularni «bu musulmon ayolning do‘koni!» deya to‘xtatishga chaqirdi;

  • Tezkor ortga qaytish: Ushbu so‘zlar hujumchilarga darhol ta’sir ko‘rsatdi; ular zarba berishni to‘xtatib, tinchlik ishorasi sifatida qo‘llarini ko‘tarishdi va do‘konga hech qanday zarar yetkazmasdan voqea joyidan uzoqlashdi.

Tarmoqlardagi muhokamalar va jamoatchilik munosabati

Ushbu holat aks etgan video Yevropa hamjamiyati va tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi:

  • Hurmat va birdamlik: Ko‘plab foydalanuvchilar hatto eng keskin tartibsizliklar vaqtida ham muayyan qadriyatlar va o‘z millatdoshlariga bo‘lgan ehtirom xavfli vayronagarchiliklarning oldini olishi mumkinligini ta’kidlashmoqda;

  • Mulkning omon qolishi: O‘sha tunda atrofdagi bir qancha savdo shaxobchalari vayron qilingan va talon-toroj etilgan bir paytda, mazkur do‘kon aynan shu omil sababli butun saqlanib qoldi.

Mazkur lavhalar namoyishlar va to‘polonlar ichida ham insoniy omil va hamjihatlik kuchli ta’sirga ega ekanini yana bir bor namoyon etdi.

FransiyaVideolavhalarMusulman ayolDo‘kon hujumlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldiAr-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldi9 oktabr 18:00Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaFransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaKecha 14:53Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlari4 sentabr 11:05Isroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiIsroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildi18 iyul 17:21To‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdiTo‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdi16 sentabr 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda