Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldi

·55·Dunyo
Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ar-Riyod xalqaro aeroportiga ballistik raketa yoki uchuvchisiz qurilma zarbasi natijasida kuchli yong‘in kelib chiqqan va «Saudia» aviakompaniyasiga tegishli yo‘lovchi samolyoti vayron bo‘lgan.
  • Ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro monitoring manbalariga ko‘ra, ushbu hujumni Yamandagi «Ansorulloh» harakati amalga oshirgan.
  • Hodisa sababli aeroportdagi parvozlar boshqa shaharlarga yo‘naltirilgan va xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik inqirozi yangi va o‘ta xavfli bosqichga ko‘tarildi. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport (King Khalid International Airport) hududida ballistik raketa yoki uchuvchisiz qurilma zarbasi oqibatida kuchli yong‘in kelib chiqqani va yo‘lovchi samolyoti vayron bo‘lgani aks etgan videolavhalar xalqaro tarmoqlarda keng tarqaldi.

Ijtimoiy tarmoqlar va qator xalqaro monitoring manbalari ushbu zarba Yamandagi husiylar («Ansorulloh») harakati tomonidan amalga oshirilganini ta’kidlamoqda. Hodisa ortidan Saudiya Arabistoni poytaxti osmonini ulkan qora tutun buluti qoplagan.

Aeroportdagi vaziyat: Kadrlar nimani ko‘rsatmoqda?

To‘g‘ridan to‘g‘ri voqea joyidan guvohlar va aeroport xodimlari tomonidan olingan tasvirlarda vaziyatning jiddiyligi yaqqol ko‘rinadi:

  • Osmonga o‘rlayotgan qora tutun: Aeroportning uchish-qo‘nish yo‘lagi va yo‘lovchilarni chiqarish teletraplari (geytlar) ortida juda kuchli yong‘in va qalin qora tutun ustuni ko‘tarilmoqda;

  • Yongan Saudia samolyoti: Tasvirlardan birida milliy aviatashuvchi «Saudia» aviakompaniyasi ramzi (dum qismidagi kashtasimon logotip) aks etgan yo‘lovchi laynerining fyuzelyaji batamom yong‘indan vayron bo‘lgani va qutqaruv guruhlari ko‘pik sepib olovni o‘chirayotgani muhrlangan;

  • Perrondagi harakat: Aeroport xizmat ko‘rsatish mashinalari va boshqa laynerlar voqea sodir bo‘lgan hududga yaqin masofada turgani sababli, texnik xodimlar shoshilinch evakuatsiya choralarini ko‘rayotgani seziladi.

Parvozlar kechiktirildi, xavfsizlik choralari kuchaytirildi

Hujum xabaridan so‘ng poytaxt Ar-Riyodda xavfsizlik darajasi yuqori bosqichga ko‘tarildi:

  • Reyslar boshqa shaharlarga yo‘naltirildi: Xalqaro aviatashuv monitoringi (FlightRadar) ma’lumotlariga ko‘ra, Qirol Xolid aeroportiga qo‘nayotgan qator xalqaro va mahalliy reyslar shoshilinch ravishda Jidda va boshqa zaxira aeroportlariga qaytarilgan;

  • Shahardagi vaziyat: OAV xabarlariga ko‘ra, poytaxtdagi ayrim muassasalar, xalqaro tashkilotlar va maktablarda masofaviy ish tartibi va xavfsizlik choralari e’lon qilingan;

  • Qurbonlar va zarar: Samolyot bortida yo‘lovchilar bo‘lgan-bo‘lmagani hamda jarohatlanganlar to‘g‘risida rasmiy idoralar hozircha to‘liq ma’lumot berishni to‘xtatib turibdi.

Hududiy keskinlikning avj olishi

Mazkur voqea Yamandagi uzoq yillik nizolarning yana jonlanishi va AQSH—Eron—Saudiya uchburchagidagi geosiyosiy to‘qnashuvlar fonida yuz bermoqda:

  • Husiylar faolligi: So‘nggi haftalarda Yamandagi kuchlar tomonidan Saudiyaning chegaradosh Abha hamda poytaxt Ar-Riyoddagi strategik nuqtalariga havo hujumlari qayta boshlangani kuzatilmoqda;

  • Global aviatsiyaga xavf: Fuqarolik infratuzilmasi va xalqaro aeroportlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri raketalarning tushishi Fors ko‘rfazidagi havo qatnovi xavfsizligini jiddiy so‘roq ostiga qo‘ymoqda.

Ar-Riyod aeroportidagi ushbu kuchli portlash va yong‘in Yaqin Sharqdagi xavfsizlik muvozanati naqadar nozik va portlash xavfi yuqori bo‘lib qolayotganini yana bir bor isbotladi.

King Khalid xalqaro aeroportiHouthibalistik raketa hujumSaudi Arabiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti20 sentabr 11:47Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?4 avgust 19:35«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!20 sentabr 13:17Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56Xitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladiXitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladi11 avgust 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi