Ar-Riyod xalqaro aeroportida raketa zarbasi oqibatida samolyot vayron bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ar-Riyod xalqaro aeroportiga ballistik raketa yoki uchuvchisiz qurilma zarbasi natijasida kuchli yong‘in kelib chiqqan va «Saudia» aviakompaniyasiga tegishli yo‘lovchi samolyoti vayron bo‘lgan.
- Ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro monitoring manbalariga ko‘ra, ushbu hujumni Yamandagi «Ansorulloh» harakati amalga oshirgan.
- Hodisa sababli aeroportdagi parvozlar boshqa shaharlarga yo‘naltirilgan va xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik inqirozi yangi va o‘ta xavfli bosqichga ko‘tarildi. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport (King Khalid International Airport) hududida ballistik raketa yoki uchuvchisiz qurilma zarbasi oqibatida kuchli yong‘in kelib chiqqani va yo‘lovchi samolyoti vayron bo‘lgani aks etgan videolavhalar xalqaro tarmoqlarda keng tarqaldi.
Ijtimoiy tarmoqlar va qator xalqaro monitoring manbalari ushbu zarba Yamandagi husiylar («Ansorulloh») harakati tomonidan amalga oshirilganini ta’kidlamoqda. Hodisa ortidan Saudiya Arabistoni poytaxti osmonini ulkan qora tutun buluti qoplagan.
Aeroportdagi vaziyat: Kadrlar nimani ko‘rsatmoqda?
To‘g‘ridan to‘g‘ri voqea joyidan guvohlar va aeroport xodimlari tomonidan olingan tasvirlarda vaziyatning jiddiyligi yaqqol ko‘rinadi:
Osmonga o‘rlayotgan qora tutun: Aeroportning uchish-qo‘nish yo‘lagi va yo‘lovchilarni chiqarish teletraplari (geytlar) ortida juda kuchli yong‘in va qalin qora tutun ustuni ko‘tarilmoqda;
Yongan Saudia samolyoti: Tasvirlardan birida milliy aviatashuvchi «Saudia» aviakompaniyasi ramzi (dum qismidagi kashtasimon logotip) aks etgan yo‘lovchi laynerining fyuzelyaji batamom yong‘indan vayron bo‘lgani va qutqaruv guruhlari ko‘pik sepib olovni o‘chirayotgani muhrlangan;
Perrondagi harakat: Aeroport xizmat ko‘rsatish mashinalari va boshqa laynerlar voqea sodir bo‘lgan hududga yaqin masofada turgani sababli, texnik xodimlar shoshilinch evakuatsiya choralarini ko‘rayotgani seziladi.
Parvozlar kechiktirildi, xavfsizlik choralari kuchaytirildi
Hujum xabaridan so‘ng poytaxt Ar-Riyodda xavfsizlik darajasi yuqori bosqichga ko‘tarildi:
Reyslar boshqa shaharlarga yo‘naltirildi: Xalqaro aviatashuv monitoringi (FlightRadar) ma’lumotlariga ko‘ra, Qirol Xolid aeroportiga qo‘nayotgan qator xalqaro va mahalliy reyslar shoshilinch ravishda Jidda va boshqa zaxira aeroportlariga qaytarilgan;
Shahardagi vaziyat: OAV xabarlariga ko‘ra, poytaxtdagi ayrim muassasalar, xalqaro tashkilotlar va maktablarda masofaviy ish tartibi va xavfsizlik choralari e’lon qilingan;
Qurbonlar va zarar: Samolyot bortida yo‘lovchilar bo‘lgan-bo‘lmagani hamda jarohatlanganlar to‘g‘risida rasmiy idoralar hozircha to‘liq ma’lumot berishni to‘xtatib turibdi.
Hududiy keskinlikning avj olishi
Mazkur voqea Yamandagi uzoq yillik nizolarning yana jonlanishi va AQSH—Eron—Saudiya uchburchagidagi geosiyosiy to‘qnashuvlar fonida yuz bermoqda:
Husiylar faolligi: So‘nggi haftalarda Yamandagi kuchlar tomonidan Saudiyaning chegaradosh Abha hamda poytaxt Ar-Riyoddagi strategik nuqtalariga havo hujumlari qayta boshlangani kuzatilmoqda;
Global aviatsiyaga xavf: Fuqarolik infratuzilmasi va xalqaro aeroportlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri raketalarning tushishi Fors ko‘rfazidagi havo qatnovi xavfsizligini jiddiy so‘roq ostiga qo‘ymoqda.
Ar-Riyod aeroportidagi ushbu kuchli portlash va yong‘in Yaqin Sharqdagi xavfsizlik muvozanati naqadar nozik va portlash xavfi yuqori bo‘lib qolayotganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…