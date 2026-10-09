9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 9 oktyabr Butunjahon pochta kuni bo'lib, 1874 yilda Xalqaro pochta ittifoqining tashkil etilishi bilan bog'liq.
- Shu kuni 1981 yilda Fransiyada o'lim jazosi bekor qilindi, 2009 yilda esa AQSH prezidenti Barak Obama Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi.
- Shuningdek, 1547 yilda jahon adabiyotining mashhur asari «Don Kixot» muallifi Migel de Servantes tavallud topgan.
Bugun, 9 oktyabr — juma. Bu sana nafaqat Butunjahon pochta kuni sifatida, balki jahon tarixidagi muhim voqealar va mashhur shaxslar bilan ham yodda qolgan. Xalqaro pochta tizimiga asos solingan, Fransiyada o‘lim jazosini bekor qilish yo‘li ochilgan, Barak Obama Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan. Shuningdek, jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri — «Don Kixot» muallifi Migel de Servantes ham aynan shu sana bilan bog‘liq.
9 oktyabr — Butunjahon pochta kuni
Har yili 9 oktyabr kuni dunyo bo‘ylab Butunjahon pochta kuni nishonlanadi. Bu sana 1874 yil 9 oktyabrda Shveysariyaning Bern shahrida Xalqaro pochta ittifoqi tashkil etilgani bilan bog‘liq.
Bugun pochta faqat xat va otkritka yetkazib berish xizmati emas. U xalqaro savdo, internet orqali buyurtmalar, hujjatlar va posilkalarni yetkazishda ham muhim o‘rin tutadi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ham pochta tizimi odamlar va mamlakatlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda davom etmoqda.
2026 yilgi Butunjahon pochta kunining mavzusi — «Yagona pochta tarmog‘i, cheksiz imkoniyatlar».
1981 yil: Fransiyada o‘lim jazosini bekor qilish yo‘li ochildi
1981 yil 9 oktyabrda Fransiyada o‘lim jazosini bekor qilish to‘g‘risidagi qonun e’lon qilindi. Bu islohot mamlakat prezidenti Fransua Mitteran davrida amalga oshirildi.
O‘lim jazosini bekor qilish Fransiyada inson huquqlari va adolat tizimi rivojidagi muhim tarixiy qadamlardan biri bo‘ldi. Bu qaror mamlakatning jinoiy jazolarga munosabatida katta o‘zgarish yasadi.
2009 yil: Barak Obama Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo‘ldi
2009 yilda AQSHning 44-prezidenti Barak Obama Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi. Nobel qo‘mitasi bu qarorni uning xalqaro diplomatiya va xalqlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan sa’y-harakatlari bilan izohlagan.
Mukofot Obama prezidentlik lavozimiga kirishganidan ko‘p o‘tmay e’lon qilingani sababli xalqaro jamoatchilikda keng muhokamalarga ham sabab bo‘lgan.
1547 yil: «Don Kixot» muallifi dunyoga kelgan
1547 yilda ispan adabiyotining buyuk namoyandasi Migel de Servantes tavallud topgan. U jahon adabiyoti tarixida, avvalo, «Don Kixot» romani muallifi sifatida mashhur.
Servantesning ushbu asari faqat Ispaniyada emas, butun dunyoda adabiyot rivojiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Romanda orzu va voqelik, inson ideallari va hayot haqiqati o‘rtasidagi ziddiyatlar mahorat bilan tasvirlangan.
Servantesning hayoti ham oson kechmagan: u harbiy xizmatda bo‘lgan, asirlikni boshidan o‘tkazgan va ko‘plab qiyinchiliklarga qaramay ijod qilishda davom etgan. Uning merosi bugunga qadar jahon adabiyotining eng muhim boyliklaridan biri hisoblanadi.
9 oktyabr — tarix va bugunni bog‘lovchi sana
Bir qarashda oddiy kalendar sanasidek ko‘ringan 9 oktyabr aslida turli sohalardagi muhim voqealarni birlashtiradi. Pochta tizimining shakllanishi xalqaro aloqalar taraqqiyotini, Fransiyada o‘lim jazosining bekor qilinishi inson huquqlari tarixidagi o‘zgarishlarni, Obamaning mukofoti esa xalqaro diplomatiyadagi bahs va umidlarni eslatadi.
Servantesning tug‘ilishi esa adabiyot inson tafakkuri va orzulariga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsata olishini yana bir bor namoyon etadi.
Tarixdagi bu voqealarning har biri bugungi kun uchun ham muayyan ma’noga ega: taraqqiyot, inson qadri, tinchlik va madaniyat — jamiyatni oldinga yetaklaydigan muhim qadriyatlardir.
Izohlar 0
…