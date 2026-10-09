9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan

·46·Dunyo
9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 9 oktyabr Butunjahon pochta kuni bo'lib, 1874 yilda Xalqaro pochta ittifoqining tashkil etilishi bilan bog'liq.
  • Shu kuni 1981 yilda Fransiyada o'lim jazosi bekor qilindi, 2009 yilda esa AQSH prezidenti Barak Obama Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi.
  • Shuningdek, 1547 yilda jahon adabiyotining mashhur asari «Don Kixot» muallifi Migel de Servantes tavallud topgan.

Bugun, 9 oktyabr — juma. Bu sana nafaqat Butunjahon pochta kuni sifatida, balki jahon tarixidagi muhim voqealar va mashhur shaxslar bilan ham yodda qolgan. Xalqaro pochta tizimiga asos solingan, Fransiyada o‘lim jazosini bekor qilish yo‘li ochilgan, Barak Obama Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan. Shuningdek, jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri — «Don Kixot» muallifi Migel de Servantes ham aynan shu sana bilan bog‘liq.

9 oktyabr — Butunjahon pochta kuni

Har yili 9 oktyabr kuni dunyo bo‘ylab Butunjahon pochta kuni nishonlanadi. Bu sana 1874 yil 9 oktyabrda Shveysariyaning Bern shahrida Xalqaro pochta ittifoqi tashkil etilgani bilan bog‘liq.

Bugun pochta faqat xat va otkritka yetkazib berish xizmati emas. U xalqaro savdo, internet orqali buyurtmalar, hujjatlar va posilkalarni yetkazishda ham muhim o‘rin tutadi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ham pochta tizimi odamlar va mamlakatlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda davom etmoqda.

2026 yilgi Butunjahon pochta kunining mavzusi — «Yagona pochta tarmog‘i, cheksiz imkoniyatlar».

1981 yil: Fransiyada o‘lim jazosini bekor qilish yo‘li ochildi

1981 yil 9 oktyabrda Fransiyada o‘lim jazosini bekor qilish to‘g‘risidagi qonun e’lon qilindi. Bu islohot mamlakat prezidenti Fransua Mitteran davrida amalga oshirildi.

O‘lim jazosini bekor qilish Fransiyada inson huquqlari va adolat tizimi rivojidagi muhim tarixiy qadamlardan biri bo‘ldi. Bu qaror mamlakatning jinoiy jazolarga munosabatida katta o‘zgarish yasadi.

2009 yil: Barak Obama Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo‘ldi

2009 yilda AQSHning 44-prezidenti Barak Obama Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi. Nobel qo‘mitasi bu qarorni uning xalqaro diplomatiya va xalqlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan sa’y-harakatlari bilan izohlagan.

Mukofot Obama prezidentlik lavozimiga kirishganidan ko‘p o‘tmay e’lon qilingani sababli xalqaro jamoatchilikda keng muhokamalarga ham sabab bo‘lgan.

1547 yil: «Don Kixot» muallifi dunyoga kelgan

1547 yilda ispan adabiyotining buyuk namoyandasi Migel de Servantes tavallud topgan. U jahon adabiyoti tarixida, avvalo, «Don Kixot» romani muallifi sifatida mashhur.

Servantesning ushbu asari faqat Ispaniyada emas, butun dunyoda adabiyot rivojiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Romanda orzu va voqelik, inson ideallari va hayot haqiqati o‘rtasidagi ziddiyatlar mahorat bilan tasvirlangan.

Servantesning hayoti ham oson kechmagan: u harbiy xizmatda bo‘lgan, asirlikni boshidan o‘tkazgan va ko‘plab qiyinchiliklarga qaramay ijod qilishda davom etgan. Uning merosi bugunga qadar jahon adabiyotining eng muhim boyliklaridan biri hisoblanadi.

9 oktyabr — tarix va bugunni bog‘lovchi sana

Bir qarashda oddiy kalendar sanasidek ko‘ringan 9 oktyabr aslida turli sohalardagi muhim voqealarni birlashtiradi. Pochta tizimining shakllanishi xalqaro aloqalar taraqqiyotini, Fransiyada o‘lim jazosining bekor qilinishi inson huquqlari tarixidagi o‘zgarishlarni, Obamaning mukofoti esa xalqaro diplomatiyadagi bahs va umidlarni eslatadi.

Servantesning tug‘ilishi esa adabiyot inson tafakkuri va orzulariga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsata olishini yana bir bor namoyon etadi.

Tarixdagi bu voqealarning har biri bugungi kun uchun ham muayyan ma’noga ega: taraqqiyot, inson qadri, tinchlik va madaniyat — jamiyatni oldinga yetaklaydigan muhim qadriyatlardir.

Butunjahon pochta kuniFransiyada o‘lim jazosini bekor qilishBarak Obama Nobel tinchlik mukofotiMigel de Servantes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londonda yo‘lovchilar emas, xatlar tashilgan maxsus metro bo‘lganLondonda yo‘lovchilar emas, xatlar tashilgan maxsus metro bo‘lgan13 avgust 16:228 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:198 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalarKecha 09:417 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentabr 08:4111 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentabr 10:1913 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentabr 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?