Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda spirtli ichimliklar do‘koniga kirib olgan maymun rastalardagi ichimliklardan ichib, mast bo‘lib, pivo qutilari ustida uxlab qolgan.
- Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, millionlab ko‘rishlar va muhokamalarga sabab bo‘ldi.
- Mutaxassislar maymunlarning alkogolga qiziqishini evolyutsion meva fermentatsiyasi va insonlarga taqlid qilish effekti bilan izohlaydi.
Hindistonda kuzatilgan hayratlanarli va kulgili voqea ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Mahalliy spirtli ichimliklar savdo do‘konlaridan biriga yashirincha kirib olgan chaqqon maymun rastalardagi ichimliklardan tatib ko‘rib, qattiq mast bo‘lib qoldi. Do‘kon xodimlari va xaridorlarning ko‘z o‘ngida mast holatga kelgan jonivor muvozanatni yo‘qotib, to‘g‘ri kelgan joyda — sotuvga tayyorlab qo‘yilgan pivo qutilari va yashiklarining ustida bemalol uxlab qolgan.
Olingan videolavhalarda maymunning odamlar shovqiniga ham parvo qilmay, spirt ta’sirida chuqur uyquga ketgani aks etgan. Ushbu kulgili holat darhol internet segmentida virus kabi tarqalib, hayvonlarning shahar muhitiga moslashuvi va ularning inson odatlariga qiziqishi bo‘yicha keng muhokamalarga yo‘l ochdi.
«Spirtli do‘kon, chaqirilmagan “mehmon” va pivo qutisidagi uyqu»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi
Hindistonda yuz bergan kulgili va g‘ayrioddiy hodisadan eng muhim faktlar:
Do‘konga xufyona tashrif: Maymun aholi gavjum joydagi spirtli ichimliklar sotiladigan savdo nuqtasiga kirib olgan;
Mastlik darajasi: Rastadagi ochiq ichimlikni ichgan jonzot tezda spirt ta’siriga tushib, kayf holatiga kelgan;
Pivo qutilari ustidagi uyqu: Mast bo‘lgan maymun harakatlana olmay, Carlsberg, Kingfisher va Budweiser yashiklari ustida dumalab uxlab qolgan;
Guvohlarning hayrati: Do‘kon egalari va mijozlar vaziyatni kuzatib, jonivorning holatini tabassum va hayrat bilan videoga muhrlashgan;
Tarmoqlar xit-mavzusi: Mazkur videolavha bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar to‘plab, ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p ulashilgan mavzuga aylandi.
Hodisa tafsilotlari va jonivorning holati tasnifi
Do‘kondagi kutilmagan voqea va uning ko‘rsatkichlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Do‘konda yuz bergan holat tafsilotlari
Hodisa yuz bergan joy
Hindistondagi alkogol mahsulotlari do‘koni
Bosh qahramon
Shahar muhitida yashovchi erkin mahalliy maymun
Jonivorning xatti-harakati
Do‘kon ichiga kirib, ichimlik shishasidan suyuqlik ichgan
Oqibat va yakun
Qattiq mast bo‘lib, pivo yashiklari ustida qotib uxlab qolgan
Do‘kon xodimlarining munosabati
Tezkorlik bilan holatni videoga olib, tarmoqlarga joylashtirgan
Ijtimoiy tarmoqlar reaksiyasi
Hazil izohlar, kulgili sharhlar va virusli kontent
Zoologiya va etologiya ekspertizasi: Nega maymunlar alkogolga qiziqadi?
Biologlar, hayvonot olami tadqiqotchilari va mutaxassislarning xulosalari:
«Evolyutsion meva fermentatsiyasi»: Yovvoyi tabiatda maymunlar daraxtlarda ortiqcha pishib, achigan (fermentlangan) shirin mevalarni yeyishga odatlangan; bunday mevalar tarkibida tabiiy etanol bo‘ladi va u hayvonlarga yengil energiya hamda ishtaha bag‘ishlaydi;
Insonlarga taqlid qilish effekti: Shaharlarda yashaydigan maymunlar odamlarning idishlardan suv yoki sharbat ichayotganini doimo kuzatadi; do‘kondagi ochiq shishani ko‘rgan jonzot uni oddiy suyuqlik deb o‘ylab ichgan va kam tana vazni tufayli soniyalar ichida mastlik changaliga tushgan;
Xavfsizlik va ehtiyotkorlik choralari: Mutaxassislarning ogohlantirishicha, mast hayvonlar ba’zida agressiv bo‘lib qolishi yoki spirtdan zaharlanishi mumkin; shu sababli aholi punktlaridagi savdo shoxobchalari hayvonlar kirib ketishining oldini oluvchi to‘siqlarga ega bo‘lishi kerak.
Sizningcha, shahar sharoitiga o‘rganib qolgan hayvonlarning bu kabi xatti-harakatlari xavflimi yoki tabiatning shunchaki qiziqarli bir bo‘lagi? Bunday holatlarda savdogarlar va mahalliy aholi qanday yo‘l tutishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kunni ko‘tarinki kayfiyatda davom ettirish uchun ushbu kulgili voqeani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…