Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!

·58·Dunyo
Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda spirtli ichimliklar do‘koniga kirib olgan maymun rastalardagi ichimliklardan ichib, mast bo‘lib, pivo qutilari ustida uxlab qolgan.
  • Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, millionlab ko‘rishlar va muhokamalarga sabab bo‘ldi.
  • Mutaxassislar maymunlarning alkogolga qiziqishini evolyutsion meva fermentatsiyasi va insonlarga taqlid qilish effekti bilan izohlaydi.

Hindistonda kuzatilgan hayratlanarli va kulgili voqea ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Mahalliy spirtli ichimliklar savdo do‘konlaridan biriga yashirincha kirib olgan chaqqon maymun rastalardagi ichimliklardan tatib ko‘rib, qattiq mast bo‘lib qoldi. Do‘kon xodimlari va xaridorlarning ko‘z o‘ngida mast holatga kelgan jonivor muvozanatni yo‘qotib, to‘g‘ri kelgan joyda — sotuvga tayyorlab qo‘yilgan pivo qutilari va yashiklarining ustida bemalol uxlab qolgan.

Olingan videolavhalarda maymunning odamlar shovqiniga ham parvo qilmay, spirt ta’sirida chuqur uyquga ketgani aks etgan. Ushbu kulgili holat darhol internet segmentida virus kabi tarqalib, hayvonlarning shahar muhitiga moslashuvi va ularning inson odatlariga qiziqishi bo‘yicha keng muhokamalarga yo‘l ochdi.

«Spirtli do‘kon, chaqirilmagan “mehmon” va pivo qutisidagi uyqu»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

Hindistonda yuz bergan kulgili va g‘ayrioddiy hodisadan eng muhim faktlar:

  • Do‘konga xufyona tashrif: Maymun aholi gavjum joydagi spirtli ichimliklar sotiladigan savdo nuqtasiga kirib olgan;

  • Mastlik darajasi: Rastadagi ochiq ichimlikni ichgan jonzot tezda spirt ta’siriga tushib, kayf holatiga kelgan;

  • Pivo qutilari ustidagi uyqu: Mast bo‘lgan maymun harakatlana olmay, Carlsberg, Kingfisher va Budweiser yashiklari ustida dumalab uxlab qolgan;

  • Guvohlarning hayrati: Do‘kon egalari va mijozlar vaziyatni kuzatib, jonivorning holatini tabassum va hayrat bilan videoga muhrlashgan;

  • Tarmoqlar xit-mavzusi: Mazkur videolavha bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar to‘plab, ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p ulashilgan mavzuga aylandi.

Hodisa tafsilotlari va jonivorning holati tasnifi

Do‘kondagi kutilmagan voqea va uning ko‘rsatkichlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Do‘konda yuz bergan holat tafsilotlari

Hodisa yuz bergan joy

Hindistondagi alkogol mahsulotlari do‘koni

Bosh qahramon

Shahar muhitida yashovchi erkin mahalliy maymun

Jonivorning xatti-harakati

Do‘kon ichiga kirib, ichimlik shishasidan suyuqlik ichgan

Oqibat va yakun

Qattiq mast bo‘lib, pivo yashiklari ustida qotib uxlab qolgan

Do‘kon xodimlarining munosabati

Tezkorlik bilan holatni videoga olib, tarmoqlarga joylashtirgan

Ijtimoiy tarmoqlar reaksiyasi

Hazil izohlar, kulgili sharhlar va virusli kontent

Zoologiya va etologiya ekspertizasi: Nega maymunlar alkogolga qiziqadi?

Biologlar, hayvonot olami tadqiqotchilari va mutaxassislarning xulosalari:

  • «Evolyutsion meva fermentatsiyasi»: Yovvoyi tabiatda maymunlar daraxtlarda ortiqcha pishib, achigan (fermentlangan) shirin mevalarni yeyishga odatlangan; bunday mevalar tarkibida tabiiy etanol bo‘ladi va u hayvonlarga yengil energiya hamda ishtaha bag‘ishlaydi;

  • Insonlarga taqlid qilish effekti: Shaharlarda yashaydigan maymunlar odamlarning idishlardan suv yoki sharbat ichayotganini doimo kuzatadi; do‘kondagi ochiq shishani ko‘rgan jonzot uni oddiy suyuqlik deb o‘ylab ichgan va kam tana vazni tufayli soniyalar ichida mastlik changaliga tushgan;

  • Xavfsizlik va ehtiyotkorlik choralari: Mutaxassislarning ogohlantirishicha, mast hayvonlar ba’zida agressiv bo‘lib qolishi yoki spirtdan zaharlanishi mumkin; shu sababli aholi punktlaridagi savdo shoxobchalari hayvonlar kirib ketishining oldini oluvchi to‘siqlarga ega bo‘lishi kerak.

Sizningcha, shahar sharoitiga o‘rganib qolgan hayvonlarning bu kabi xatti-harakatlari xavflimi yoki tabiatning shunchaki qiziqarli bir bo‘lagi? Bunday holatlarda savdogarlar va mahalliy aholi qanday yo‘l tutishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kunni ko‘tarinki kayfiyatda davom ettirish uchun ushbu kulgili voqeani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

MaymunPivoAlkogolVirusli kontent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent ko‘chasida kutilmagan manzara: keksa ayol boshida maymun bilan yurdiToshkent ko‘chasida kutilmagan manzara: keksa ayol boshida maymun bilan yurdi13 sentabr 00:57Bekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildi6 iyul 13:09Ikki haftada 18 kishiga tashlangan maymun ushlandiIkki haftada 18 kishiga tashlangan maymun ushlandi23 avgust 12:20Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiOvozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildi16 iyul 18:07Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiBugun 08:13“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)Bugun 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota