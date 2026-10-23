Gucci savdosi pasayishda davom etmoqda: Kering 125 ta do‘konini yopmoqchi

·58·Dunyo
Gucci savdosi pasayishda davom etmoqda: Kering 125 ta do‘konini yopmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gucci brendining savdosi uch yildan ortiq vaqt davomida pasayib borayotgani sababli, Kering guruhi 2026 yil oxirigacha o‘z do‘konlari sonini kamida 125 taga qisqartirishni rejalashtirmoqda.
  • 2026 yilning uchinchi choragida Gucci daromadi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 6 foizga kamayib, 1,291 milliard yevroni tashkil etdi.

Italiyaning mashhur Gucci moda brendi savdosi uch yildan ortiq vaqtdan beri pasayishda davom etmoqda. Uning egasi — Fransiyaning Kering guruhi 2026 yil oxirigacha savdo tarmog‘idagi do‘konlar sonini sof hisobda kamida 125 taga qisqartirishni rejalashtirgan. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Kering ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning uchinchi choragida Gucci daromadi 1,291 milliard yevroni tashkil etgan. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan taqqoslanadigan ko‘rsatkichlarda 6 foizga kam. Valyuta kurslari ta’siri hisobga olinganda esa pasayish 4 foizni tashkil qilgan.

Brend savdosiga, ayniqsa, Xitoydagi do‘konlarga tashrif buyuruvchilar sonining kamayishi salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Gucci'ning o‘z savdo tarmog‘idagi tushum 9 foizga qisqargan. Shimoliy Amerikada esa vaziyat nisbatan barqaror bo‘lgan.

Kering guruhining umumiy daromadi uchinchi chorakda 3,345 milliard yevroni tashkil etdi. Bu hisobotdagi ko‘rsatkich bo‘yicha o‘tgan yilga deyarli teng, taqqoslanadigan shartlarda esa 1 foizga kam.

Kompaniya dastlabki to‘qqiz oy davomida 105 ta do‘konni sof hisobda yopgan. Yil yakunigacha kamida 125 ta do‘konni qisqartirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, Gucci'ga bo‘lgan qiziqishni tiklash uchun marketing, mahsulot sifati va mijozlarga xizmat ko‘rsatishga e’tibor kuchaytirilmoqda.

Kering bosh direktori Luka de Meo kompaniyaning foyda marjasini 2025 yildagi 11,1 foizdan o‘n yillik oxirigacha ikki baravar oshirishni maqsad qilgan. Buning uchun xarajatlarni nazorat qilish, savdo tarmog‘ini optimallashtirish va ta’minot zanjirlarini takomillashtirish ko‘zda tutilgan.

Biroq tahlilchilar xarajatlarni qisqartirishning o‘zi brendga bo‘lgan talabni tiklash uchun yetarli bo‘lmasligi mumkinligini ta’kidlamoqda. Gucci ijodiy direktori Demna yangi kolleksiyalar orqali brendning jozibadorligini oshirishga urinayotgan bir paytda, savdoni tiklash kompaniya oldidagi asosiy vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Ma’lumot uchun, Kering guruhi Gucci'dan tashqari Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta va Alexander McQueen kabi moda brendlariga ham egalik qiladi.

GucciKeringModa industriyasiIqtisodiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi17 sentabr 21:01Pingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildiPingvinlarni sanash uchun 2700 dollargacha maosh: Antarktidada g‘aroyib ish o‘rinlari ochildiBugun 19:15Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildiGermaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi25 sentabr 10:30Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)12 oktabr 12:45Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)17 avgust 06:00Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdi15 avgust 07:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi