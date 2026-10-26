Fransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlari

·81·Dunyo
Fransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiyada oktyabr oyi oxirida bo‘lib o‘tgan ommaviy norozilik namoyishlari chog‘ida 1314 nafar shaxs hibsga olindi.
  • Tartibsizliklarni bostirish uchun 70 ming nafar politsiyachi va jandarmlar jalb etilib, to‘qnashuvlar oqibatida 53 nafar huquq-tartibot xodimi tan jarohati oldi.
  • Namoyishlar davomida 75 ta o‘t qo‘yish va 24 ta talon-toroj holati qayd etildi.
  • Oktyabr oyining o‘zida mamlakat bo‘ylab qo‘lga olinganlarning umumiy soni 5500 nafardan oshib ketdi.

Fransiya bo‘ylab oktyabr oyi oxiridagi navbatdagi ommaviy norozilik chiqishlari va ijtimoiy g‘alayonlar yana politsiya bilan qurolli to‘qnashuvlar hamda tartibsizliklarga aylanib ketdi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy axborotga ko‘ra, 24 oktyabr kungi harakatlar davomida huquq-tartibot organlari tomonidan jami 1314 nafar namoyishchi hibsga olindi.

Ko‘chalardagi vaziyat nazoratdan chiqib ketishi ortidan respublika bo‘ylab xavfsizlikni ta’minlash uchun 70 ming nafar politsiyachi va jandarmlar jalb etildi, shahar markazlarida maxsus kuchlar va namoyishchilar o‘rtasida bevosita to‘qnashuvlar yuz berdi.

Toshbo‘ron, ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz va yaradorlar: Ko‘chalarda nimalar sodir bo‘ldi?

Fransiya shaharlarida kechgan keskin bahslar tartibsizlik va vayronagarchiliklar bilan kuzatildi:

  • Maxsus kuchlarning shiddatli hujumlari: Ijtimoiy tarmoqlar va kameralar qayd etgan kadrlarda namoyishchilarni tarqatish uchun dubinkalar, qalqonlar va ko‘zdan yosh oqizuvchi gazlar faol qo‘llanilgani ko‘rinadi;

  • 53 nafar politsiyachi jarohatlandi: Norozilik bildiruvchilar bilan kechgan keskin qarama-qarshiliklar chog‘ida kamida 53 nafar huquq-tartibot xodimi turli darajada tan jarohati oldi;

  • O‘t qo‘yishlar va talon-toroj: Namoyishlar davomida mamlakat bo‘ylab 75 ta qasddan o‘t qo‘yish hodisasi qayd etildi, shuningdek, tartibsizlikdan foydalangan guruhlar tomonidan 24 ta savdo shoxobchasi va do‘kon talon-toron qilindi.

Oktyabrdagi uzluksiz to‘lqin: G‘alayonlarning uchinchi bosqichi

Fransiyada avj olgan ushbu noroziliklar kutilmagan holat emas, balki so‘nggi haftalarda davom etayotgan chuqur ijtimoiy inqirozning davomidir:

  • Oktyabr o‘rtalaridagi rekord hibslar: Mazkur namoyishlardan biroz avvalroq (oktyabr oyining birinchi yarmida) bo‘lib o‘tgan mitinglarda politsiya avvaliga 1800 dan ortiq, keyingi to‘lqinda esa 2400 dan ziyod faollarni qo‘lga olgan edi;

  • Umumiy hisob 5500 dan oshdi: Oktyabr oyining o‘zida mamlakat bo‘ylab qo‘lga olinganlarning umumiy soni 5500 nafardan oshib ketdi, bu esa Fransiya jamiyatida hukumat siyosatiga qarshi norozilik kayfiyati yuqori darajada qolayotganini ko‘rsatmoqda;

  • Xavfsizlikning favqulodda rejimi: Hukumat yanada keng qamrovli ehtimoliy tartibsizliklarning oldini olish maqsadida jamoat joylari, savdo markazlari va transport tugunlarida kuchaytirilgan patrullik choralarini davom ettirmoqda.

Fransiya ko‘chalaridagi vaziyat har ikkala tomon uchun ham og‘ir sinovga aylangan bo‘lib, ijtimoiy keskinlikning yanada kuchayishi xavfi saqlanib qolmoqda.

Fransiyaommaviy noroziliklartartibsizliklarFransiya Ichki ishlar vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaFransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqda19 oktabr 14:53Fransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlarFransiyada ommaviy namoyishlarning yangi to‘lqini boshlandi: shaharlarda to‘qnashuvlarKecha 10:339 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Albaniyada ommaviy g‘alayon: Ko‘chalarda tutun va olov, politsiya kuch ishlatishga majbur bo‘ldiAlbaniyada ommaviy g‘alayon: Ko‘chalarda tutun va olov, politsiya kuch ishlatishga majbur bo‘ldiKecha 16:54Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiFransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindi18 oktabr 15:12«O‘rgimchak odam» Minneapolisdagi mitingni janjalga aylantirdi«O‘rgimchak odam» Minneapolisdagi mitingni janjalga aylantirdi24 avgust 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi