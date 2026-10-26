Fransiyada namoyishchilar va maxsus kuchlar o‘rtasidagi ayovsiz to‘qnashuv tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiyada oktyabr oyi oxirida bo‘lib o‘tgan ommaviy norozilik namoyishlari chog‘ida 1314 nafar shaxs hibsga olindi.
- Tartibsizliklarni bostirish uchun 70 ming nafar politsiyachi va jandarmlar jalb etilib, to‘qnashuvlar oqibatida 53 nafar huquq-tartibot xodimi tan jarohati oldi.
- Namoyishlar davomida 75 ta o‘t qo‘yish va 24 ta talon-toroj holati qayd etildi.
- Oktyabr oyining o‘zida mamlakat bo‘ylab qo‘lga olinganlarning umumiy soni 5500 nafardan oshib ketdi.
Fransiya bo‘ylab oktyabr oyi oxiridagi navbatdagi ommaviy norozilik chiqishlari va ijtimoiy g‘alayonlar yana politsiya bilan qurolli to‘qnashuvlar hamda tartibsizliklarga aylanib ketdi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy axborotga ko‘ra, 24 oktyabr kungi harakatlar davomida huquq-tartibot organlari tomonidan jami 1314 nafar namoyishchi hibsga olindi.
Ko‘chalardagi vaziyat nazoratdan chiqib ketishi ortidan respublika bo‘ylab xavfsizlikni ta’minlash uchun 70 ming nafar politsiyachi va jandarmlar jalb etildi, shahar markazlarida maxsus kuchlar va namoyishchilar o‘rtasida bevosita to‘qnashuvlar yuz berdi.
Toshbo‘ron, ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz va yaradorlar: Ko‘chalarda nimalar sodir bo‘ldi?
Fransiya shaharlarida kechgan keskin bahslar tartibsizlik va vayronagarchiliklar bilan kuzatildi:
Maxsus kuchlarning shiddatli hujumlari: Ijtimoiy tarmoqlar va kameralar qayd etgan kadrlarda namoyishchilarni tarqatish uchun dubinkalar, qalqonlar va ko‘zdan yosh oqizuvchi gazlar faol qo‘llanilgani ko‘rinadi;
53 nafar politsiyachi jarohatlandi: Norozilik bildiruvchilar bilan kechgan keskin qarama-qarshiliklar chog‘ida kamida 53 nafar huquq-tartibot xodimi turli darajada tan jarohati oldi;
O‘t qo‘yishlar va talon-toroj: Namoyishlar davomida mamlakat bo‘ylab 75 ta qasddan o‘t qo‘yish hodisasi qayd etildi, shuningdek, tartibsizlikdan foydalangan guruhlar tomonidan 24 ta savdo shoxobchasi va do‘kon talon-toron qilindi.
Oktyabrdagi uzluksiz to‘lqin: G‘alayonlarning uchinchi bosqichi
Fransiyada avj olgan ushbu noroziliklar kutilmagan holat emas, balki so‘nggi haftalarda davom etayotgan chuqur ijtimoiy inqirozning davomidir:
Oktyabr o‘rtalaridagi rekord hibslar: Mazkur namoyishlardan biroz avvalroq (oktyabr oyining birinchi yarmida) bo‘lib o‘tgan mitinglarda politsiya avvaliga 1800 dan ortiq, keyingi to‘lqinda esa 2400 dan ziyod faollarni qo‘lga olgan edi;
Umumiy hisob 5500 dan oshdi: Oktyabr oyining o‘zida mamlakat bo‘ylab qo‘lga olinganlarning umumiy soni 5500 nafardan oshib ketdi, bu esa Fransiya jamiyatida hukumat siyosatiga qarshi norozilik kayfiyati yuqori darajada qolayotganini ko‘rsatmoqda;
Xavfsizlikning favqulodda rejimi: Hukumat yanada keng qamrovli ehtimoliy tartibsizliklarning oldini olish maqsadida jamoat joylari, savdo markazlari va transport tugunlarida kuchaytirilgan patrullik choralarini davom ettirmoqda.
Fransiya ko‘chalaridagi vaziyat har ikkala tomon uchun ham og‘ir sinovga aylangan bo‘lib, ijtimoiy keskinlikning yanada kuchayishi xavfi saqlanib qolmoqda.
Izohlar 0
…