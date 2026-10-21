Farzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shanxaylik er-xotin farzandiga ism tanlash borasida kelisha olmagani sababli ajrashish uchun sudga murojaat qildi.
- Ota-onaning o‘zaro nizosi tufayli bir yoshdan oshgan bolaning tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasi rasmiylashtirilmagan, bu esa uning emlanishi va ro‘yxatdan o‘tishiga to‘sqinlik qilmoqda.
- Pudun yangi hududi xalq sudi ota-onaga bola manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishni buyurib, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun maxsus ogohlantirish chiqardi.
Xitoyning Shanxay shahrida farzandiga ism tanlash borasida kelisha olmagan juftlik ajrashish uchun sudga murojaat qildi. Ota-onaning o‘zaro kelishmovchiligi sababli bir yoshdan oshgan bola hanuzgacha tug‘ilganlik haqidagi guvohnoma ololmagan, hatto emlash jarayonida ham qiyinchiliklarga duch kelgan.
Bolaning ismi ota-ona o‘rtasidagi nizoga aylandi
Shanxay shahridagi Pudun yangi hududi xalq sudida 2023 yilda turmush qurgan juftlikning ajrashish ishi ko‘rib chiqildi. Ular keyingi yili sog‘lom o‘g‘il farzandli bo‘lishgan. Biroq bola tug‘ilganidan so‘ng oilada kelishmovchiliklar boshlangan.
Er-xotin farzandiga qanday ism qo‘yish borasida bir qarorga kela olmagan. Har ikkisi ham o‘z tanlovida qat’iy turib olgan va bir-biridan zarur hujjatlar hamda ishonchnoma taqdim etishni talab qilgan. Ammo tomonlarning hech biri yon berishni istamagan.
Sudga taqdim etilgan dalillarga ko‘ra, ota-ona farzandiga o‘zlari tanlagan ismni rasmiylashtirish maqsadida shifoxonaga alohida-alohida borishgan. Biroq har ikki urinish ham belgilangan qoidalarga muvofiq kelmagani sababli rad etilgan.
Bir yoshdan oshgan bolaning tug‘ilganlik guvohnomasi yo‘q
Ishni ko‘rib chiqqan sudya bolaning ahvoliga alohida e’tibor qaratgan.
«Bola bir yoshdan oshgan, ammo haligacha tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasi yo‘q. Uning yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishi ham imkonsiz, hatto emlashdan o‘tkazish ham qiyinlashgan», — deya ta’kidlagan sudya.
Sud tug‘ilganlik haqidagi tibbiy guvohnoma chaqaloqning huquqiy shaxsini rasmiylashtirishda muhim hujjat ekanini qayd etgan. Ota-onaning shaxsiy nizolari sababli ushbu hujjatni rasmiylashtirishni kechiktirishi voyaga yetmagan bolaning shaxsiy huquqlariga putur yetkazishi mumkin.
Shuningdek, sud har ikki ota-ona bunday vaziyat uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi kerakligini ta’kidlagan. Bolani hissiy kelishmovchiliklarda bosim o‘tkazish vositasiga aylantirish yoki vasiylik majburiyatlaridan qochish uchun nizolardan foydalanish mumkin emasligi eslatilgan.
Sud ota-onaga bola manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishni buyurdi
Bolaning asosiy huquqlarini himoya qilish maqsadida sud «Voyaga yetmagan bolalarga g‘amxo‘rlik qilish to‘g‘risida» maxsus ogohlantirish hujjatini chiqargan. Unga ko‘ra, ota-ona belgilangan muddat ichida hamkorlik qilib, farzandiga tug‘ilganlik haqidagi guvohnoma olishi shart edi.
Biroq ular hujjatlarni rasmiylashtirish o‘rniga, asl hujjatlar kimda saqlanishi borasida yana tortishib qolishgan.
Bir necha marta yarashtirish va kelishtirishga urinishlardan so‘ng, tug‘ilganlik haqidagi asl hujjatni vaqtincha sudda saqlashga qaror qilingan. Keyinchalik u onasiga topshirilishi belgilangan. Bu esa bolani yashash joyi bo‘yicha majburiy ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonini amalga oshirish uchun zarur edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ota-onaning harakatlari tanqid qilindi
G‘ayrioddiy ajrashish ishi Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida keng tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik oddiy masala qanday qilib oilaviy munosabatlarni bunday darajaga olib kelganiga hayron qoldi.
«Bunday juftliklar umuman farzandli bo‘lmasligi kerak», — deb yozgan foydalanuvchilardan biri.
Boshqa bir izohda esa shunday deyilgan: «Ular shunchaki bekorchilik qilishyapti. Ismni keyinchalik ham o‘zgartirish mumkin. Ular o‘z kelishmovchiliklari bilan bolani qiynayapti va mas’uliyatli ota-ona ekanini ko‘rsata olmayapti».
Mazkur voqea ota-onalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar eng avvalo bolaning huquqlari va kundalik hayotiga ta’sir qilishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Sudning asosiy talabi esa ota-ona shaxsiy nizolaridan qat’i nazar, farzandining manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishi kerakligidan iborat bo‘ldi.
Izohlar 0
…