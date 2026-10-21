Farzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildi

·40·Dunyo
Farzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shanxaylik er-xotin farzandiga ism tanlash borasida kelisha olmagani sababli ajrashish uchun sudga murojaat qildi.
  • Ota-onaning o‘zaro nizosi tufayli bir yoshdan oshgan bolaning tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasi rasmiylashtirilmagan, bu esa uning emlanishi va ro‘yxatdan o‘tishiga to‘sqinlik qilmoqda.
  • Pudun yangi hududi xalq sudi ota-onaga bola manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishni buyurib, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun maxsus ogohlantirish chiqardi.

Xitoyning Shanxay shahrida farzandiga ism tanlash borasida kelisha olmagan juftlik ajrashish uchun sudga murojaat qildi. Ota-onaning o‘zaro kelishmovchiligi sababli bir yoshdan oshgan bola hanuzgacha tug‘ilganlik haqidagi guvohnoma ololmagan, hatto emlash jarayonida ham qiyinchiliklarga duch kelgan.

Bolaning ismi ota-ona o‘rtasidagi nizoga aylandi

Shanxay shahridagi Pudun yangi hududi xalq sudida 2023 yilda turmush qurgan juftlikning ajrashish ishi ko‘rib chiqildi. Ular keyingi yili sog‘lom o‘g‘il farzandli bo‘lishgan. Biroq bola tug‘ilganidan so‘ng oilada kelishmovchiliklar boshlangan.

Er-xotin farzandiga qanday ism qo‘yish borasida bir qarorga kela olmagan. Har ikkisi ham o‘z tanlovida qat’iy turib olgan va bir-biridan zarur hujjatlar hamda ishonchnoma taqdim etishni talab qilgan. Ammo tomonlarning hech biri yon berishni istamagan.

Sudga taqdim etilgan dalillarga ko‘ra, ota-ona farzandiga o‘zlari tanlagan ismni rasmiylashtirish maqsadida shifoxonaga alohida-alohida borishgan. Biroq har ikki urinish ham belgilangan qoidalarga muvofiq kelmagani sababli rad etilgan.

Bir yoshdan oshgan bolaning tug‘ilganlik guvohnomasi yo‘q

Ishni ko‘rib chiqqan sudya bolaning ahvoliga alohida e’tibor qaratgan.

«Bola bir yoshdan oshgan, ammo haligacha tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasi yo‘q. Uning yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishi ham imkonsiz, hatto emlashdan o‘tkazish ham qiyinlashgan», — deya ta’kidlagan sudya.

Sud tug‘ilganlik haqidagi tibbiy guvohnoma chaqaloqning huquqiy shaxsini rasmiylashtirishda muhim hujjat ekanini qayd etgan. Ota-onaning shaxsiy nizolari sababli ushbu hujjatni rasmiylashtirishni kechiktirishi voyaga yetmagan bolaning shaxsiy huquqlariga putur yetkazishi mumkin.

Shuningdek, sud har ikki ota-ona bunday vaziyat uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi kerakligini ta’kidlagan. Bolani hissiy kelishmovchiliklarda bosim o‘tkazish vositasiga aylantirish yoki vasiylik majburiyatlaridan qochish uchun nizolardan foydalanish mumkin emasligi eslatilgan.

Sud ota-onaga bola manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishni buyurdi

Bolaning asosiy huquqlarini himoya qilish maqsadida sud «Voyaga yetmagan bolalarga g‘amxo‘rlik qilish to‘g‘risida» maxsus ogohlantirish hujjatini chiqargan. Unga ko‘ra, ota-ona belgilangan muddat ichida hamkorlik qilib, farzandiga tug‘ilganlik haqidagi guvohnoma olishi shart edi.

Biroq ular hujjatlarni rasmiylashtirish o‘rniga, asl hujjatlar kimda saqlanishi borasida yana tortishib qolishgan.

Bir necha marta yarashtirish va kelishtirishga urinishlardan so‘ng, tug‘ilganlik haqidagi asl hujjatni vaqtincha sudda saqlashga qaror qilingan. Keyinchalik u onasiga topshirilishi belgilangan. Bu esa bolani yashash joyi bo‘yicha majburiy ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonini amalga oshirish uchun zarur edi.

Ijtimoiy tarmoqlarda ota-onaning harakatlari tanqid qilindi

G‘ayrioddiy ajrashish ishi Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida keng tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik oddiy masala qanday qilib oilaviy munosabatlarni bunday darajaga olib kelganiga hayron qoldi.

«Bunday juftliklar umuman farzandli bo‘lmasligi kerak», — deb yozgan foydalanuvchilardan biri.

Boshqa bir izohda esa shunday deyilgan: «Ular shunchaki bekorchilik qilishyapti. Ismni keyinchalik ham o‘zgartirish mumkin. Ular o‘z kelishmovchiliklari bilan bolani qiynayapti va mas’uliyatli ota-ona ekanini ko‘rsata olmayapti».

Mazkur voqea ota-onalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar eng avvalo bolaning huquqlari va kundalik hayotiga ta’sir qilishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Sudning asosiy talabi esa ota-ona shaxsiy nizolaridan qat’i nazar, farzandining manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishi kerakligidan iborat bo‘ldi.

ShanxayPudunoilaviy nizolarbola huquqlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBeruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildi16 sentabr 21:52Xitoyda yig‘lay oladigan gumanoid robot taqdim etildi (video)Xitoyda yig‘lay oladigan gumanoid robot taqdim etildi (video)29 sentabr 04:30Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladiXitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi23 sentabr 15:40Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladi30 avgust 10:23Xitoylik shifokor 5 ming kilometr masofadan turib operatsiya o‘tkazdi (video)Xitoylik shifokor 5 ming kilometr masofadan turib operatsiya o‘tkazdi (video)13 avgust 16:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda