Xitoyda Ronalduga bag‘ishlangan muzey ochildi: 50 dan ortiq noyob eksponat (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Shanxay shahridagi Shanghai No.
- 1 Shopping Center savdo majmuasida Krishtianu Ronalduning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan CR7 muzeyi ochildi.
- 21 noyabr kuni ish boshlagan mazkur maskan 3 ming kvadrat metr maydonni egallab, futbolchining shaxsiy muzey loyihasining Xitoy materigidagi ilk filiali hisoblanadi.
Krishtianu Ronalduning hayoti va futbolchilik faoliyatini aks ettiruvchi CR7 muzeyi Xitoyning Shanxay shahrida o‘z eshiklarini ochdi. Muzeyga kirish qismida portugaliyalik yulduzning yetti metrli haykali o‘rnatilgan. Unda futbolchining mashhur gol nishonlash harakati aks ettirilgan.
21 noyabr kuni ochilgan mazkur muzey Ronalduning shaxsiy muzey loyihasining Xitoy materigidagi ilk filiali hisoblanadi. U Shanxayning Nankin ko‘chasidagi Shanghai No. 1 Shopping Center savdo majmuasining uchinchi qavatida joylashgan. Qariyb 3 ming kvadrat metr maydonni egallagan ekspozitsiya futbolchining bolaligidan jahon yulduziga aylanguniga qadar bo‘lgan yo‘lini namoyish etadi.
Ronalduning yetti metrli haykali muxlislarni kutib oladi
Muzeyning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri — uning kirish qismida qad rostlagan ulkan haykal. Portugaliya milliy jamoasi libosida tasvirlangan Ronaldu qo‘llarini yozgan holda o‘zining mashhur «Siu» nishonlash harakatini namoyish etmoqda.
Tashkilotchilar haykalni futbolchining dunyodagi eng baland to‘liq bo‘yli haykali sifatida taqdim etmoqda. Uning yetti metr balandlikda ishlangani Ronalduning mashhur 7-raqamiga ham ishora qiladi.
Muzeyning ochilish marosimida futbolchining akasi Ugu Aveyru ham ishtirok etgan.
Bolalikdan jahon shuhratigacha: 10 ta tematik hudud
Muzey ekspozitsiyasi Ronalduning hayoti va sportdagi faoliyatini bosqichma-bosqich aks ettiradi. Bu yerda jami 10 ta tematik hudud va 15 ta maxsus sahna qayta yaratilgan.
Muxlislar futbolchining Madeyradagi bolalik davri, Lissabondagi «Sporting» akademiyasida yashagan payti va keyingi professional faoliyati bilan bog‘liq muhitni ko‘rishlari mumkin.
Ekspozitsiyada quyidagi joylarning qayta yaratilgan ko‘rinishlari mavjud:
Ronaldu yosh futbolchi sifatida yashagan «Sporting» akademiyasi yotoqxonasi;
futbolchining shaxsiy yashash xonasi;
klublarning kiyinish xonalari;
«Al Nasr» stadionidagi futbolchilar maydonga chiqadigan tunnel.
Shu tariqa tashrif buyuruvchilar Ronalduning faoliyatini oddiy fotosuratlar orqali emas, balki uning hayotidagi muhim muhitlarni his qilish imkonini beruvchi maxsus sahnalar orqali kuzatishlari mumkin.
50 dan ortiq eksponat: «Oltin to‘p» va tarixiy liboslar
Shanxayga Ronalduning tug‘ilib o‘sgan shahri Madeyradan 50 dan ortiq qimmatli buyum olib kelingan. Ular orasida sovrinlar, futbol liboslari va uchrashuvlarda kiyilgan butsalar bor.
Ekspozitsiyaning eng muhim eksponatlari qatoriga quyidagilar kiradi:
2008 yilgi «Oltin to‘p» — Ronalduning ilk bor dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatida e’tirof etilgan davri ramzi.
Yevropa chempionligi kubogi — Portugaliya terma jamoasi bilan erishilgan tarixiy muvaffaqiyatni eslatuvchi sovrin.
Uchrashuvlarda kiyilgan butsalar — futbolchining maydondagi faoliyati bilan bevosita bog‘liq buyumlar.
«Real»dagi 350-goliga bag‘ishlangan libos — unda klubning sobiq bosh murabbiyi Zinedin Zidan va jamoa futbolchilarining dastxatlari bor.
Shanxay muzeyi uchun maxsus tayyorlangan libos — unga Ronalduning shaxsiy dastxati tushirilgan.
Ayrim eksponatlar Xitoy materigida ilk bor namoyish etilmoqda.
Muzeyda Ronalduning zarbasini qaytarish ham mumkin
CR7 muzeyi faqat tarixiy buyumlar bilan cheklanmagan. Unda interaktiv mashg‘ulotlar ham tashkil etilgan.
Jumladan, tashrif buyuruvchilar 2018 yilda «Yuventus» safida «Real» darvozasiga urilgan Ronalduning mashhur qaychi usulidagi zarbasi asosida tayyorlangan maxsus simulyatorda o‘zlarini darvozabon sifatida sinab ko‘rishlari mumkin.
O‘sha tarixiy gol vaqtida Ronaldu 2,38 metr balandlikka sakragan edi. Muzeydagi maxsus qurilma esa futbolchining zarbasini virtual tarzda qayta yaratib, muxlislarga uni qaytarish imkonini beradi.
Ronalduning merosi endi Shanxayda ham namoyish etilmoqda
41 yoshli Krishtianu Ronaldu futbol tarixidagi eng mashhur sportchilardan biri sifatida o‘z muxlislarini dunyoning turli burchaklarida jamlashda davom etmoqda. Shanxaydagi muzey esa uning faoliyati, erishgan yutuqlari va shaxsiy tarixini bir joyda jamlagan yangi maskanga aylandi.
E’tiborlisi, bu yerda muxlislar nafaqat futbolchining sovrinlarini tomosha qilishi, balki uning bolalikdagi hayoti, mashg‘ulotlari va u bilan bog‘liq tarixiy lahzalarni ham yaqindan his etishi mumkin.
Ronalduning Shanxaydagi muzeyi futbol yulduzining nomi va sport merosi xalqaro miqyosda qanchalik katta qiziqish uyg‘otayotganini yana bir bor namoyon etdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…