Oilaviy munosabatlar tiklandi: yana bir oila yarashtirildi
Majburiy ijro byurosining Zarbdor tuman bo‘limi tomonidan fuqarolarning oilaviy muammolarini bartaraf etish, oilalarni saqlab qolish va ijro hujjatlari bo‘yicha yuzaga kelgan masalalarni qonuniy hal etish borasida tegishli ishlar olib borilmoqda.
Xususan, bo‘lim ish yurituvida bo‘lgan ijro hujjati doirasida olib borilgan tushuntirish va profilaktik ishlar natijasida nizoli oila yarashtirildi. Tomonlar o‘zaro kelishuvga erishib, oilaviy munosabatlarini tiklashga qaror qilishdi.
Oilaviy kelishuvga erishilganligi munosabati bilan ijro hujjati bo‘yicha ish yurituvi belgilangan tartibda tamomlandi. Bu kabi ishlar oilalar mustahkamligini ta’minlash, oilaviy nizolarning oldini olish hamda jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…