Xitoy mehmonxonalarida insonsimon kir yuvish robotlari tungi smenada ish boshladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Shanxay shahridagi mehmonxonalarda ACE Robotics kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan insonsimon robotlar tungi smenada kir yuvish va yetkazib berish xizmatlarini mustaqil bajarishni boshladi.
- Mundo sun'iy intellekt modeli asosida ishlaydigan ushbu qurilmalar buyurtmani qabul qilish, kiyimlarni yuvish, quritish hamda xonalarga qaytarish jarayonlarini inson aralashuvisiz amalga oshiradi.
Xitoyda mehmonxona xizmatlarini to‘liq avtomatlashtirish yo‘lida yana bir muhim qadam tashlandi: mamlakat mehmonxonalarida kir yuvish va yetkazib berish jarayonlarini mustaqil bajaruvchi odamsimon robotlar ishlay boshladi. Xususan, ACE Robotics kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan sun’iy intellektga ega robotlar Shanxaydagi mehmonxonalarda tungi smenada xizmat ko‘rsatishga kirishdi.
Butun jarayon inson aralashuvisiz qanday amalga oshiriladi?
Mundo sun’iy intellekt modeli asosida harakatlanuvchi ushbu g‘ildirakli odamsimon robotlar mehmonxonadagi kir choyshab, sochiq va kiyimlarni yig‘ishdan tortib, ularni yuvib, yana xonaga qaytarishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni o‘z zimmasiga olgan:
Buyurtma qabul qilish va yig‘ish: Mehmonlar mobil telefon orqali kir yuvish xizmatiga buyurtma berishadi. Shundan so‘ng robot xona eshigi oldiga kelib, kir kiyimlar solingan savatni olib ketadi.
Yuvish va quritish: Robot kirxona bo‘limiga borib, kir yuvish va quritish uskunalarini mustaqil ravishda ishga tushiradi hamda butun jarayonni boshqaradi.
Toza buyumlarni qaytarish: Kiyimlar yuvilib, quritilgach, robot toza buyumlarni yana mehmonning xonasiga yoki belgilangan joyga yetkazib beradi.
Texnologiyaning o‘ziga xos jihatlari va o‘z-o‘zini o‘qitish tizimi
Xususiyatlar
Texnik imkoniyatlari va afzalliklari
Mundo SI modeli
Mehmonxona binosining to‘liq raqamli nusxasini yaratib, robotning bino ichida aniq harakatlanishini ta’minlaydi
Xatolardan saboq olish
Biror harakat muvaffaqiyatsiz yakunlansa, tizim kamera tasvirlari va datchiklar ma’lumotlarini tahlil qilib, harakatlarga zarur tuzatishlar kiritadi
Tungi smena yechimi
Mehmonxonalarda tungi vaqtda ishchi kuchi yetishmovchiligini qoplash maqsadida uzluksiz ishlashga moslashtirilgan
Joriy bosqich
Shanxaydagi mehmonxonalarda yakuniy sinov bosqichida bo‘lib, mutaxassislar tezlik va aniqlikni oshirish ustida ishlamoqda
Sizningcha, yaqin yillarda odamsimon robotlar mehmonxona va xizmat ko‘rsatish sohalarida inson mehnatining o‘rnini to‘liq egallay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va zamonaviy texnologiyalar hamda sun’iy intellekt yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…