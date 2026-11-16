Qizaloq o‘z onasining bag‘riga qaytarildi...

1 daqiqa o'qish19
Qizaloq o‘z onasining bag‘riga qaytarildi...

Ba’zan sud qarorini ijro etish oson kechmaydi. Ayniqsa, gap bola taqdiri haqida ketganda…

Marg‘ilon shahrida ota-onasi ajrashganida atigi 1,5 yoshda bo‘lgan qizaloqning onasi bilan qayta birlashishi uchun uning yangi turmush o‘rtog‘i sud orqali kurash olib bordi. U qizaloqni o‘z farzandidek qabul qilib, o‘z qaramog‘iga olish istagini qonuniy tartibda himoya qildi.

Mazkur ijro hujjati Byuroning Marg‘ilon shahar bo‘limi ish yurituviga kelib tushgach, davlat ijrochilari oldida mas’uliyatli vazifa turdi.

Ijro harakatlari bir urinishdayoq natija bermadi. Bir necha bor harakat qilindi, turli qiyinchiliklarga duch kelindi, dastlabki urinishlarda bolani olib berishning imkoni bo‘lmadi. Shunga qaramay, davlat ijrochilari tomonidan qonuniy ijroni ta’minlash borasidagi harakatlar davom ettirildi.

Nihoyat, sud hujjati ijrosi ta’minlanib, qizaloq onasi va uni o‘z farzandidek qabul qilgan inson bag‘riga qaytarildi.

Zero, Byuro faoliyatida har bir ijro hujjati ortida inson taqdiri, ba’zan esa bir bolaning kelajagi mujassam.

Bir qizaloq onasi bag‘rida. Bu esa barcha sa’y-harakatlarga arziydigan natijadir.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari