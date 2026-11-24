Xitoyda Krishtianu Ronalduning 7 metrlik haykali o‘rnatildi: u dunyodagi eng baland haykal sifatida taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shanxay shahrida CR7 muzeyining ochilishi munosabati bilan Krishtianu Ronalduning yetti metrli haykali o‘rnatildi.
- Ushbu yodgorlik futbolchining 7-raqamiga moslab bunyod etilgan bo‘lib, u dunyodagi eng baland to‘liq gavdali haykal sifatida taqdim etildi.
- Tantanali marosimda futbolchining akasi Ugo Aveyru va do‘sti Migel Payshau ishtirok etdi.
Xitoyning Shanxay shahrida portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronalduning ulkan haykali namoyish etildi. 21 noyabr kuni CR7 muzeyining ochilishi munosabati bilan o‘rnatilgan haykalning balandligi yetti metrni tashkil qiladi. U Sharqiy Nankin ko‘chasidagi savdo markazi oldida joylashgan.
Haykalda Ronaldu Portugaliya terma jamoasining 7-raqamli libosida, gol urganidan keyin qo‘llarini ikki tomonga yozib bajaradigan mashhur «Siyu» bayramini takrorlayotgan holatda tasvirlangan. Uning balandligi ham futbolchining afsonaviy 7-raqamiga moslab tanlangan. Tashkilotchilar ushbu yodgorlikni Ronalduning dunyodagi eng baland to‘liq gavdali haykali sifatida taqdim etmoqda.
Tantanali ochilish marosimida futbolchining akasi Ugo Aveyru hamda yaqin do‘sti Migel Payshau ishtirok etdi. Ronalduning o‘zi esa marosimga kelmagan. Tadbirga yig‘ilgan muxlislar haykal ochilayotgan paytda futbolchining mashhur «Siyu» harakatini takrorlab, uni olqishlagan.
Shanxaydagi CR7 muzeyi qariyb 3 ming kvadrat metr maydonni egallaydi. Unda Ronalduning bolalik davridan boshlab professional futbolchilik faoliyatigacha bo‘lgan yo‘li aks ettirilgan 10 ta mavzuli ko‘rgazma hududi tashkil etilgan.
Muzeyda futbolchining shaxsiy kolleksiyasidan keltirilgan 50 dan ortiq eksponat, jumladan, 2008 yilda qo‘lga kiritgan «Oltin to‘p» mukofoti, futbol formalari, butsalar va boshqa esdalik buyumlari namoyish etiladi. Shuningdek, Ronalduning «Sporting» akademiyasida yashagan yotoqxonasi ham qayta yaratilgan.
Tashrif buyuruvchilar uchun interaktiv mashg‘ulotlar ham tashkil etilgan. Ulardan biri Ronalduning 2018 yilda «Yuventus» darvozasiga urgan mashhur qaychi uslubidagi zarbasiga bag‘ishlangan bo‘lib, muxlislar maxsus simulyator yordamida darvozabonlik mahoratini sinab ko‘rishlari mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…