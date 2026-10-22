Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiyaning Client Services kompaniyasi 2012 yildan buyon 60 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan ayollarni «OK Grandma» xizmati doirasida soatiga 23 dollar evaziga ijaraga beradi.
- Mazkur xizmat mijozlarga keksa yoshli ayollarning hayotiy tajribasi, maslahatlari, uy yumushlaridagi yordami yoki shunchaki samimiy suhbatidan foydalanish imkonini yaratadi.
- Kompaniya tarkibida 100 nafardan ortiq ayol faoliyat yuritib, ular mijozlarning ehtiyojiga qarab tanlab beriladi.
Yaponiyada insonlar bilan suhbatlashish, hayotiy maslahat olish yoki uy taomlaridan bahramand bo‘lish uchun o‘ziga xos xizmat mavjud. «OK Grandma» deb nomlangan ushbu xizmat orqali istagan kishi 60 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan ayolni bir soatga «ijaraga olishi» mumkin. Xizmatning asosiy narxi 3 300 yapon iyeni, ya’ni taxminan 23 dollarni tashkil etadi.
Mazkur xizmat Yaponiyada turli maishiy va kundalik yordam xizmatlarini taklif qiluvchi Client Services kompaniyasi tomonidan yo‘lga qo‘yilgan. Kompaniya uy tozalash, turar joy bilan bog‘liq ishlar, bolalarga qarash va uy hayvonlarini parvarishlash kabi xizmatlarni taqdim etadi. Biroq uning odamlar e’tiborini ko‘proq tortadigan yo‘nalishlari ancha g‘ayrioddiy.
Masalan, kompaniya mijozning o‘rniga turli tadbirlarda qatnashadigan, boshqalardan uning nomidan uzr so‘raydigan yoki hatto ishdan bo‘shash jarayonida uning o‘rnini bosadigan odamlarni ham taklif qiladi. Shular orasida eng mashhur xizmatlardan biri — «OK Grandma» bo‘lib, u yoshi katta ayollarning tajribasi va mehribonligidan foydalanish imkonini beradi.
Xizmat 2012 yilda ishga tushirilgan
«OK Grandma», ya’ni «OK Oppa-Chan» nomi bilan ham tanilgan xizmat Client Services kompaniyasi tashkil etilganidan ikki yil o‘tib, 2012 yilda ish boshlagan. U hanuzgacha kompaniyaning eng ommabop takliflaridan biri hisoblanadi.
Kompaniyada 100 nafardan ortiq keksa yoshli ayol faoliyat yuritadi. Ularning har biri boy hayotiy tajribaga, turli qiziqish va qobiliyatlarga ega. Ular yosh o‘tganiga qaramay, jamiyatga hali ko‘p foyda keltirishlari mumkinligiga ishonishadi.
Ayrimlari odamlar bilan muloqot qilish va ularni tinglashda mohir bo‘lsa, boshqalari milliy taomlar tayyorlash, uy ishlari yoki bolalarga qarash bo‘yicha katta tajribaga ega. Shuningdek, chiroyli xat yozish qobiliyati bilan ajralib turadigan ayollar ham bor.
Xizmatning rasmiy sahifasida yoshning afzalliklari haqida shunday fikr bildirilgan:
«Yoshning ustunligi — mayda-chuyda narsalardan hayajonga tushmaslik va ularga ortiqcha ahamiyat bermaslik qobiliyatidir».
Shuningdek, keksa ayollarning yordamga muhtoj insonlarga e’tiborli munosabati, yillar davomida orttirgan uy-ro‘zg‘or yuritish va bola tarbiyalash ko‘nikmalari, qo‘ni-qo‘shnilar va qarindoshlar bilan muloqot jarayonida shakllangan tajribasi alohida ta’kidlangan. Hayotning yaxshi va qiyin davrlarini boshdan kechirgani, samimiyligi va iliq munosabati ham ularning o‘rnini boshqalar bilan almashtirib bo‘lmaydigan fazilatlar sifatida qayd etilgan.
Har bir mijozga ehtiyojiga mos «buvi» tanlanadi
Kompaniyada xizmat ko‘rsatuvchi ayollar ko‘p bo‘lgani uchun mijozlar o‘z ehtiyojlarini tushuntirishlari kifoya. Shundan so‘ng Client Services ularga mos nomzodni tanlab beradi.
Masalan, ba’zi ayollar an’anaviy yapon taomlarini tayyorlashda juda mohir. Boshqalari uy tozalash yoki bolalarga qarash bo‘yicha katta tajribaga ega. Ayrimlari esa chiroyli xat yozish mahorati bilan ajralib turadi.
Biroq ushbu xizmatdan foydalanish uchun albatta muayyan kasbiy mahoratga ega bo‘lish shart emas. Yoshlarni sabr bilan tinglash, ularga hayotiy maslahat berish yoki munosabatlar borasida tajribali inson sifatida fikr bildirishning o‘zi ham katta ahamiyatga ega.
Ayrimlar shaxsiy muammolarini hal qilish uchun murojaat qiladi
«OK Grandma» xizmatidan foydalanuvchilarning sabablari ham turlicha. Masalan, mijozlardan biri sevgilisi bilan munosabatlarini tugatmoqchi bo‘lgani, ammo buni unga ochiq aytishga qiynalayotgani uchun yordam so‘ragan.
«Sevgilim bilan ajrashmoqchiman, lekin buni unga ochiq ayta olmayapman. Shuning uchun buvim men bilan birga borishini xohlayman», — degan u.
Yana bir mijoz esa to‘yida qatnashadigan qarindoshlari yetarli bo‘lmagani uchun ushbu xizmatga murojaat qilgan.
«To‘yimda qarindoshlarim yetarli emas. Shuning uchun oila a’zoim sifatida tadbirda ishtirok etishingizni xohlayman», — deya o‘z tanlovini izohlagan mijozlardan biri.
Bunday misollar xizmat faqat maishiy yordam bilan cheklanmasligini, balki odamlarga muhim kunlarda hamroh bo‘lish va ularning yolg‘izlik hissini kamaytirishga qaratilganini ko‘rsatadi.
«Buvi ijarasi» qancha turadi?
Xizmatdan foydalanish uchun mijoz soatiga 3 300 yapon iyeni, ya’ni taxminan 23 dollar to‘lashi kerak. Bundan tashqari, yo‘l xarajatlari ham mijoz zimmasiga yuklanadi. Shuningdek, birga o‘tkazilgan vaqt davomida keksa ayol uchun zarur bo‘lgan boshqa xarajatlarni ham mijoz qoplaydi.
Yaponiyadagi bunday xizmatlar insonlarning turli ehtiyojlariga mos yechimlar taklif etilayotganini ko‘rsatadi. «OK Grandma» esa keksa insonlarning hayotiy tajribasi, samimiy suhbati va mehribonligini zamonaviy xizmatga aylantirgani bilan ajralib turadi.
Izohlar 0
…