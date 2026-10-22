Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkin

·49·Dunyo
Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyaning Client Services kompaniyasi 2012 yildan buyon 60 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan ayollarni «OK Grandma» xizmati doirasida soatiga 23 dollar evaziga ijaraga beradi.
  • Mazkur xizmat mijozlarga keksa yoshli ayollarning hayotiy tajribasi, maslahatlari, uy yumushlaridagi yordami yoki shunchaki samimiy suhbatidan foydalanish imkonini yaratadi.
  • Kompaniya tarkibida 100 nafardan ortiq ayol faoliyat yuritib, ular mijozlarning ehtiyojiga qarab tanlab beriladi.

Yaponiyada insonlar bilan suhbatlashish, hayotiy maslahat olish yoki uy taomlaridan bahramand bo‘lish uchun o‘ziga xos xizmat mavjud. «OK Grandma» deb nomlangan ushbu xizmat orqali istagan kishi 60 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan ayolni bir soatga «ijaraga olishi» mumkin. Xizmatning asosiy narxi 3 300 yapon iyeni, ya’ni taxminan 23 dollarni tashkil etadi.

Mazkur xizmat Yaponiyada turli maishiy va kundalik yordam xizmatlarini taklif qiluvchi Client Services kompaniyasi tomonidan yo‘lga qo‘yilgan. Kompaniya uy tozalash, turar joy bilan bog‘liq ishlar, bolalarga qarash va uy hayvonlarini parvarishlash kabi xizmatlarni taqdim etadi. Biroq uning odamlar e’tiborini ko‘proq tortadigan yo‘nalishlari ancha g‘ayrioddiy.

Masalan, kompaniya mijozning o‘rniga turli tadbirlarda qatnashadigan, boshqalardan uning nomidan uzr so‘raydigan yoki hatto ishdan bo‘shash jarayonida uning o‘rnini bosadigan odamlarni ham taklif qiladi. Shular orasida eng mashhur xizmatlardan biri — «OK Grandma» bo‘lib, u yoshi katta ayollarning tajribasi va mehribonligidan foydalanish imkonini beradi.

Xizmat 2012 yilda ishga tushirilgan

«OK Grandma», ya’ni «OK Oppa-Chan» nomi bilan ham tanilgan xizmat Client Services kompaniyasi tashkil etilganidan ikki yil o‘tib, 2012 yilda ish boshlagan. U hanuzgacha kompaniyaning eng ommabop takliflaridan biri hisoblanadi.

Kompaniyada 100 nafardan ortiq keksa yoshli ayol faoliyat yuritadi. Ularning har biri boy hayotiy tajribaga, turli qiziqish va qobiliyatlarga ega. Ular yosh o‘tganiga qaramay, jamiyatga hali ko‘p foyda keltirishlari mumkinligiga ishonishadi.

Ayrimlari odamlar bilan muloqot qilish va ularni tinglashda mohir bo‘lsa, boshqalari milliy taomlar tayyorlash, uy ishlari yoki bolalarga qarash bo‘yicha katta tajribaga ega. Shuningdek, chiroyli xat yozish qobiliyati bilan ajralib turadigan ayollar ham bor.

Xizmatning rasmiy sahifasida yoshning afzalliklari haqida shunday fikr bildirilgan:

«Yoshning ustunligi — mayda-chuyda narsalardan hayajonga tushmaslik va ularga ortiqcha ahamiyat bermaslik qobiliyatidir».

Shuningdek, keksa ayollarning yordamga muhtoj insonlarga e’tiborli munosabati, yillar davomida orttirgan uy-ro‘zg‘or yuritish va bola tarbiyalash ko‘nikmalari, qo‘ni-qo‘shnilar va qarindoshlar bilan muloqot jarayonida shakllangan tajribasi alohida ta’kidlangan. Hayotning yaxshi va qiyin davrlarini boshdan kechirgani, samimiyligi va iliq munosabati ham ularning o‘rnini boshqalar bilan almashtirib bo‘lmaydigan fazilatlar sifatida qayd etilgan.

Har bir mijozga ehtiyojiga mos «buvi» tanlanadi

Shlyapa kiygan ikki ayol selfi tushib jilmayib turibdi.

Kompaniyada xizmat ko‘rsatuvchi ayollar ko‘p bo‘lgani uchun mijozlar o‘z ehtiyojlarini tushuntirishlari kifoya. Shundan so‘ng Client Services ularga mos nomzodni tanlab beradi.

Masalan, ba’zi ayollar an’anaviy yapon taomlarini tayyorlashda juda mohir. Boshqalari uy tozalash yoki bolalarga qarash bo‘yicha katta tajribaga ega. Ayrimlari esa chiroyli xat yozish mahorati bilan ajralib turadi.

Biroq ushbu xizmatdan foydalanish uchun albatta muayyan kasbiy mahoratga ega bo‘lish shart emas. Yoshlarni sabr bilan tinglash, ularga hayotiy maslahat berish yoki munosabatlar borasida tajribali inson sifatida fikr bildirishning o‘zi ham katta ahamiyatga ega.

Ayrimlar shaxsiy muammolarini hal qilish uchun murojaat qiladi

«OK Grandma» xizmatidan foydalanuvchilarning sabablari ham turlicha. Masalan, mijozlardan biri sevgilisi bilan munosabatlarini tugatmoqchi bo‘lgani, ammo buni unga ochiq aytishga qiynalayotgani uchun yordam so‘ragan.

«Sevgilim bilan ajrashmoqchiman, lekin buni unga ochiq ayta olmayapman. Shuning uchun buvim men bilan birga borishini xohlayman», — degan u.

Yana bir mijoz esa to‘yida qatnashadigan qarindoshlari yetarli bo‘lmagani uchun ushbu xizmatga murojaat qilgan.

«To‘yimda qarindoshlarim yetarli emas. Shuning uchun oila a’zoim sifatida tadbirda ishtirok etishingizni xohlayman», — deya o‘z tanlovini izohlagan mijozlardan biri.

Bunday misollar xizmat faqat maishiy yordam bilan cheklanmasligini, balki odamlarga muhim kunlarda hamroh bo‘lish va ularning yolg‘izlik hissini kamaytirishga qaratilganini ko‘rsatadi.

«Buvi ijarasi» qancha turadi?

Ko‘zoynakli keksa ayol ko‘chada telefon ushlab jilmayib turibdi.

Xizmatdan foydalanish uchun mijoz soatiga 3 300 yapon iyeni, ya’ni taxminan 23 dollar to‘lashi kerak. Bundan tashqari, yo‘l xarajatlari ham mijoz zimmasiga yuklanadi. Shuningdek, birga o‘tkazilgan vaqt davomida keksa ayol uchun zarur bo‘lgan boshqa xarajatlarni ham mijoz qoplaydi.

Yaponiyadagi bunday xizmatlar insonlarning turli ehtiyojlariga mos yechimlar taklif etilayotganini ko‘rsatadi. «OK Grandma» esa keksa insonlarning hayotiy tajribasi, samimiy suhbati va mehribonligini zamonaviy xizmatga aylantirgani bilan ajralib turadi.

OK GrandmaYaponiyaClient Servicesijtimoiy xizmatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada ijtimoiy toʻlovlar uchun hujjatlarni raqamli uzatish tizimi ishga tushdiMoskvada ijtimoiy toʻlovlar uchun hujjatlarni raqamli uzatish tizimi ishga tushdi22 may 18:25Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda3 oktabr 15:46Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildiYaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildi7 oktabr 20:30Yaponiyada uxlab, 14 ming dollar yutib oldiYaponiyada uxlab, 14 ming dollar yutib oldi8 oktabr 18:36Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Kreml Putin va Modi o‘rtasidagi Ukraina muzokaralari sirini ochdiKreml Putin va Modi o‘rtasidagi Ukraina muzokaralari sirini ochdi11 sentabr 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda