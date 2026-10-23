Yaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqda

·94·Dunyo
Yaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyada sovrinli avtomatlar orqali tarqatilgan 16 mingta plastik o‘yinchoq to‘pponcha haqiqiy o‘q-dorilarni otish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlangach, ularni muomaladan qaytarib olish ishlari boshlandi.
  • Xitoydan import qilingan va 78 ta kompaniyaga yetkazib berilgan «Real Gimmick Mini Revolver» kabi 16 turdagi o‘yinchoqlar inson hayoti uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Yaponiyada mamlakat bo‘ylab o‘rnatilgan sovrinli avtomatlarda mukofot sifatida tarqatilgan 16 mingtagacha plastik o‘yinchoq to‘pponcha haqiqiy o‘q-dorilarni otish qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkinligi aniqlangach, huquqni muhofaza qiluvchi organlar jiddiy ogohlantirish berdi.

Yaponiya Milliy politsiya agentligi (NPA) yaqinda mamlakatning turli hududlaridagi sovrinli avtomatlarda minglab noqonuniy qurollar sovrin sifatida taqdim etilayotgani haqida xabar berdi. Ayni paytda mas’ul idoralar ushbu mahsulotlarni muomaladan qaytarib olish choralarini shoshilinch ravishda ko‘rmoqda.

Gap Xitoydan Yaponiyaga olib kirilgan va kran yordamida o‘yinchoq sovrinlarni olish mumkin bo‘lgan avtomatlarda tarqatilgan «Real Gimmick Mini Revolver» nomli mahsulot haqida bormoqda. Tashqi ko‘rinishidan bezarar, yorqin rangli plastik o‘yinchoqqa o‘xshaydigan ushbu to‘pponchaning texnik xususiyatlari esa uni haqiqiy o‘qotar qurol sifatida ishlatish ehtimoli borligini ko‘rsatgan.

O‘yinchoq to‘pponcha to‘plamida sakkizta plastik o‘q ham mavjud. Ular yordamida turli buyumlarga otish yoki odamlarni hazil tariqasida cho‘chitish mumkin. Biroq Yaponiya Milliy politsiya agentligi tekshiruvlari davomida mazkur qurol haqiqiy o‘q-dorilarni ham otishi mumkinligi aniqlangan. Bu esa oddiy o‘yinchoq sifatida sotilayotgan mahsulotning jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini anglatadi.

Haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 turdagi o‘yinchoq aniqlandi

Qizig‘i shundaki, Yaponiya Milliy politsiya agentligi haqiqiy o‘qlarni otish qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan 16 turdagi o‘yinchoq to‘pponchalar ro‘yxatini e’lon qildi. Idora ushbu mahsulotlar insonga og‘ir, hatto o‘limga olib kelishi mumkin bo‘lgan jarohat yetkazish xavfi borligidan ogohlantirdi.

Ro‘yxatga kiritilgan barcha qurollar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ularning ayrimlarida metalldan yasalgan, boshqalarida esa yetarlicha qattiq plastikdan tayyorlangan zarb beruvchi mexanizmlar mavjud. Bu qismlar qurolning ichida o‘q otishga imkon beradigan tarzda joylashtirilgan bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ularning stvoli kichik kalibrli o‘qlarni sig‘dira oladigan darajada keng ekani ham qayd etilgan.

Mas’ul idoraning ta’kidlashicha, bunday qurollarni saqlash Yaponiyaning qilichlar va o‘qotar qurollar nazorati to‘g‘risidagi qonunini buzish hisoblanishi mumkin. Shu bois politsiya fuqarolarni qo‘lida shunday o‘yinchoqlar bo‘lsa, bu haqda yaqin atrofdagi politsiya bo‘limiga xabar berishga chaqirmoqda.

O‘yinchoqlar 78 ta kompaniyaga yetkazib berilgan

Qutida va undan tashqarida ko‘k va yashil rangli o‘yinchoq mini revolver.

Ma’lum bo‘lishicha, «Real Gimmick Mini Revolver» o‘tgan yilning dekabr oyidan boshlab Xitoydan Yaponiyaga import qilib kelingan. Uni mamlakatning 31 ta prefekturasida faoliyat yurituvchi 78 ta kompaniyaga yetkazib berishgan.

Mahsulotning asosiy xaridorlari 12 yoshdan katta bolalar hisoblangan. Biroq mutasaddilarning ogohlantirishicha, tashqi ko‘rinishidan oddiy plastik o‘yinchoq bo‘lib tuyulgan to‘pponcha haqiqiy qurol sifatida ishlatilsa, juda og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Xavf faqat o‘qning otilishi bilan cheklanmaydi. To‘pponcha konstruksiyasi haqiqiy o‘q-dorilardan foydalanish uchun mo‘ljallanmagani sababli, o‘q kutilmagan tomonga uchib ketishi mumkin. Bundan tashqari, otish paytida qurolning o‘zi yorilib yoki portlab ketishi va uni ushlab turgan odamning qo‘liga jiddiy shikast yetkazishi ehtimoli ham bor.

Mutaxassislar ogohlantirayotgan asosiy jihat shundaki, arzon plastikdan tayyorlangan o‘yinchoqning tashqi ko‘rinishi uning xavfsiz ekanini anglatmaydi. Aksincha, bunday mahsulotning texnik xususiyatlari kutilmagan va halokatli oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Politsiya fuqarolarni ogohlantirdi

Yaponiya Milliy politsiya agentligi bunday plastik o‘yinchoq to‘pponchalarga ega bo‘lgan barcha fuqarolarni ularni oddiy o‘yinchoq sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi. Idora ushbu mahsulotlar noqonuniy o‘qotar qurollar sifatida baholanishi mumkinligini ta’kidlab, ularni imkon qadar tezroq politsiyaga topshirish zarurligini bildirdi.

Hozirgi vaziyatda asosiy maqsad — xavfli mahsulotlarni aholi qo‘lidan qaytarib olish va ulardan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish. Shu sababli politsiya ogohlantirishiga jiddiy munosabatda bo‘lish va shubhali qurollarni mustaqil ravishda sinab ko‘rmaslik muhimdir.

Yaponiya Milliy politsiya agentligiReal Gimmick Mini Revolvero‘qotar qurollar nazorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda3 oktabr 15:46Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiOddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdi2 iyul 12:07Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?1 avgust 15:46Yaponiyada odamlar uchun noyob muzlatkich yaratildiYaponiyada odamlar uchun noyob muzlatkich yaratildi23 iyul 17:00AQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqdaAQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqdaBugun 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi