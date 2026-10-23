Yaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiyada sovrinli avtomatlar orqali tarqatilgan 16 mingta plastik o‘yinchoq to‘pponcha haqiqiy o‘q-dorilarni otish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlangach, ularni muomaladan qaytarib olish ishlari boshlandi.
- Xitoydan import qilingan va 78 ta kompaniyaga yetkazib berilgan «Real Gimmick Mini Revolver» kabi 16 turdagi o‘yinchoqlar inson hayoti uchun jiddiy xavf tug‘diradi.
Yaponiyada mamlakat bo‘ylab o‘rnatilgan sovrinli avtomatlarda mukofot sifatida tarqatilgan 16 mingtagacha plastik o‘yinchoq to‘pponcha haqiqiy o‘q-dorilarni otish qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkinligi aniqlangach, huquqni muhofaza qiluvchi organlar jiddiy ogohlantirish berdi.
Yaponiya Milliy politsiya agentligi (NPA) yaqinda mamlakatning turli hududlaridagi sovrinli avtomatlarda minglab noqonuniy qurollar sovrin sifatida taqdim etilayotgani haqida xabar berdi. Ayni paytda mas’ul idoralar ushbu mahsulotlarni muomaladan qaytarib olish choralarini shoshilinch ravishda ko‘rmoqda.
Gap Xitoydan Yaponiyaga olib kirilgan va kran yordamida o‘yinchoq sovrinlarni olish mumkin bo‘lgan avtomatlarda tarqatilgan «Real Gimmick Mini Revolver» nomli mahsulot haqida bormoqda. Tashqi ko‘rinishidan bezarar, yorqin rangli plastik o‘yinchoqqa o‘xshaydigan ushbu to‘pponchaning texnik xususiyatlari esa uni haqiqiy o‘qotar qurol sifatida ishlatish ehtimoli borligini ko‘rsatgan.
O‘yinchoq to‘pponcha to‘plamida sakkizta plastik o‘q ham mavjud. Ular yordamida turli buyumlarga otish yoki odamlarni hazil tariqasida cho‘chitish mumkin. Biroq Yaponiya Milliy politsiya agentligi tekshiruvlari davomida mazkur qurol haqiqiy o‘q-dorilarni ham otishi mumkinligi aniqlangan. Bu esa oddiy o‘yinchoq sifatida sotilayotgan mahsulotning jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini anglatadi.
Haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 turdagi o‘yinchoq aniqlandi
Qizig‘i shundaki, Yaponiya Milliy politsiya agentligi haqiqiy o‘qlarni otish qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan 16 turdagi o‘yinchoq to‘pponchalar ro‘yxatini e’lon qildi. Idora ushbu mahsulotlar insonga og‘ir, hatto o‘limga olib kelishi mumkin bo‘lgan jarohat yetkazish xavfi borligidan ogohlantirdi.
Ro‘yxatga kiritilgan barcha qurollar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ularning ayrimlarida metalldan yasalgan, boshqalarida esa yetarlicha qattiq plastikdan tayyorlangan zarb beruvchi mexanizmlar mavjud. Bu qismlar qurolning ichida o‘q otishga imkon beradigan tarzda joylashtirilgan bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ularning stvoli kichik kalibrli o‘qlarni sig‘dira oladigan darajada keng ekani ham qayd etilgan.
Mas’ul idoraning ta’kidlashicha, bunday qurollarni saqlash Yaponiyaning qilichlar va o‘qotar qurollar nazorati to‘g‘risidagi qonunini buzish hisoblanishi mumkin. Shu bois politsiya fuqarolarni qo‘lida shunday o‘yinchoqlar bo‘lsa, bu haqda yaqin atrofdagi politsiya bo‘limiga xabar berishga chaqirmoqda.
O‘yinchoqlar 78 ta kompaniyaga yetkazib berilgan
Ma’lum bo‘lishicha, «Real Gimmick Mini Revolver» o‘tgan yilning dekabr oyidan boshlab Xitoydan Yaponiyaga import qilib kelingan. Uni mamlakatning 31 ta prefekturasida faoliyat yurituvchi 78 ta kompaniyaga yetkazib berishgan.
Mahsulotning asosiy xaridorlari 12 yoshdan katta bolalar hisoblangan. Biroq mutasaddilarning ogohlantirishicha, tashqi ko‘rinishidan oddiy plastik o‘yinchoq bo‘lib tuyulgan to‘pponcha haqiqiy qurol sifatida ishlatilsa, juda og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Xavf faqat o‘qning otilishi bilan cheklanmaydi. To‘pponcha konstruksiyasi haqiqiy o‘q-dorilardan foydalanish uchun mo‘ljallanmagani sababli, o‘q kutilmagan tomonga uchib ketishi mumkin. Bundan tashqari, otish paytida qurolning o‘zi yorilib yoki portlab ketishi va uni ushlab turgan odamning qo‘liga jiddiy shikast yetkazishi ehtimoli ham bor.
Mutaxassislar ogohlantirayotgan asosiy jihat shundaki, arzon plastikdan tayyorlangan o‘yinchoqning tashqi ko‘rinishi uning xavfsiz ekanini anglatmaydi. Aksincha, bunday mahsulotning texnik xususiyatlari kutilmagan va halokatli oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkin.
Politsiya fuqarolarni ogohlantirdi
Yaponiya Milliy politsiya agentligi bunday plastik o‘yinchoq to‘pponchalarga ega bo‘lgan barcha fuqarolarni ularni oddiy o‘yinchoq sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi. Idora ushbu mahsulotlar noqonuniy o‘qotar qurollar sifatida baholanishi mumkinligini ta’kidlab, ularni imkon qadar tezroq politsiyaga topshirish zarurligini bildirdi.
Hozirgi vaziyatda asosiy maqsad — xavfli mahsulotlarni aholi qo‘lidan qaytarib olish va ulardan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish. Shu sababli politsiya ogohlantirishiga jiddiy munosabatda bo‘lish va shubhali qurollarni mustaqil ravishda sinab ko‘rmaslik muhimdir.
Izohlar 0
…