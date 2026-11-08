Yaponiyada kuchli zilzila: O‘nlab odamlar jarohatlandi, poyezdlar to‘xtatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiyaning Sidzuoka prefekturasida 8 noyabr kuni sodir bo'lgan 5,7 magnitudali zilzila oqibatida kamida 22 nafar fuqaro tan jarohati oldi.
- Ayti, Nagano, Gifu va Sidzuoka prefekturalarida 5- darajagacha sezilgan yer silkinishi sababli poyezdlar qatnovi vaqtincha to'xtatildi.
- Ayni vaqtda «Xamaoka» atom elektr stansiyasida vaziyat barqaror saqlanib qolmoqda va hukumat tabiiy ofat oqibatlarini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda.
Yaponiyada yakshanbaga o‘tar kechasi yuz bergan kuchli yer silkinishi oqibatida kamida 22 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati oldi.
Mahalliy «Fuji Television Network» telekanali tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat ortidan bir qator prefekturalarda transport qatnovi vaqtincha izdan chiqqan, hukumat esa yetkazilgan talofat miqdorini aniqlamoqda.
Zilzila kuchi va qamrovi: 41 kilometr chuqurlikdagi o‘choq
Seysmologlar va favqulodda xizmatlar yer osti silkinishlari bo‘yicha quyidagi ko‘rsatkichlarni qayd etdi:
Magnituda va vaqt: 5,7 magnitudali zilzila 8 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 01:04 da Sidzuoka prefekturasi hududida sodir bo‘ldi;
O‘choq chuqurligi: Yer osti tebranishlarining markazi 41 kilometr chuqurlikda joylashgan;
Eng kuchli sezilgan hududlar: Yaponiyada qabul qilingan 7 ballik milliy shkala bo‘yicha silkinishlar kuchi Ayti, Nagano, Gifu va Sidzuoka prefekturalarida 5- darajagacha yetgan.
Talofatlar, jarohat olganlar va infratuzilma holati
Tungi vaqtda sodir bo‘lgan silkinishlar aholi orasida sarosima keltirib chiqardi:
22 nafar jarohatlanganlar: Faqatgina Ayti prefekturasining o‘zida kamida 22 kishi jarohat olgani ma’lum qilindi. Ulardan 12 nafari silkinish paytida yiqilib tushish, jumladan zinalardan qulash oqibatida tan jarohati olib, zudlik bilan shifoxonalarga yetkazilgan;
Poyezdlar qatnovi to‘xtatildi: Xavfsizlikni ta’minlash va temir yo‘l izlarini tekshirish maqsadida poyezdlar harakati vaqtincha cheklandi. Tekshiruv ishlari yakunlangach qatnov qayta tiklandi, ammo jadvallarda sezilarli kechikishlar saqlanib qolmoqda;
«Xamaoka» AESdagi vaziyat barqaror: Seysmik faol hududda joylashgan «Xamaoka» atom elektr stansiyasi operatori — «Chubu Electric Power» kompaniyasi bayonotiga ko‘ra, stansiyada hech qanday favqulodda yoki noshtat holat qayd etilmagan, radiatsion fon me’yorida.
Hozirda Yaponiya hukumati maxsus shtab tuzib, tabiiy ofat oqibatlarini to‘liq baholash va jabrlanganlarga ko‘mak ko‘rsatish ishlarini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…