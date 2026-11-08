Yaponiyada kuchli zilzila: O‘nlab odamlar jarohatlandi, poyezdlar to‘xtatildi

·62·Dunyo
Yaponiyada kuchli zilzila: O‘nlab odamlar jarohatlandi, poyezdlar to‘xtatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyaning Sidzuoka prefekturasida 8 noyabr kuni sodir bo'lgan 5,7 magnitudali zilzila oqibatida kamida 22 nafar fuqaro tan jarohati oldi.
  • Ayti, Nagano, Gifu va Sidzuoka prefekturalarida 5- darajagacha sezilgan yer silkinishi sababli poyezdlar qatnovi vaqtincha to'xtatildi.
  • Ayni vaqtda «Xamaoka» atom elektr stansiyasida vaziyat barqaror saqlanib qolmoqda va hukumat tabiiy ofat oqibatlarini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda.

Yaponiyada yakshanbaga o‘tar kechasi yuz bergan kuchli yer silkinishi oqibatida kamida 22 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati oldi.

Mahalliy «Fuji Television Network» telekanali tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat ortidan bir qator prefekturalarda transport qatnovi vaqtincha izdan chiqqan, hukumat esa yetkazilgan talofat miqdorini aniqlamoqda.

Zilzila kuchi va qamrovi: 41 kilometr chuqurlikdagi o‘choq

Seysmologlar va favqulodda xizmatlar yer osti silkinishlari bo‘yicha quyidagi ko‘rsatkichlarni qayd etdi:

  • Magnituda va vaqt: 5,7 magnitudali zilzila 8 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 01:04 da Sidzuoka prefekturasi hududida sodir bo‘ldi;

  • O‘choq chuqurligi: Yer osti tebranishlarining markazi 41 kilometr chuqurlikda joylashgan;

  • Eng kuchli sezilgan hududlar: Yaponiyada qabul qilingan 7 ballik milliy shkala bo‘yicha silkinishlar kuchi Ayti, Nagano, Gifu va Sidzuoka prefekturalarida 5- darajagacha yetgan.

Talofatlar, jarohat olganlar va infratuzilma holati

Tungi vaqtda sodir bo‘lgan silkinishlar aholi orasida sarosima keltirib chiqardi:

  • 22 nafar jarohatlanganlar: Faqatgina Ayti prefekturasining o‘zida kamida 22 kishi jarohat olgani ma’lum qilindi. Ulardan 12 nafari silkinish paytida yiqilib tushish, jumladan zinalardan qulash oqibatida tan jarohati olib, zudlik bilan shifoxonalarga yetkazilgan;

  • Poyezdlar qatnovi to‘xtatildi: Xavfsizlikni ta’minlash va temir yo‘l izlarini tekshirish maqsadida poyezdlar harakati vaqtincha cheklandi. Tekshiruv ishlari yakunlangach qatnov qayta tiklandi, ammo jadvallarda sezilarli kechikishlar saqlanib qolmoqda;

  • «Xamaoka» AESdagi vaziyat barqaror: Seysmik faol hududda joylashgan «Xamaoka» atom elektr stansiyasi operatori — «Chubu Electric Power» kompaniyasi bayonotiga ko‘ra, stansiyada hech qanday favqulodda yoki noshtat holat qayd etilmagan, radiatsion fon me’yorida.

Hozirda Yaponiya hukumati maxsus shtab tuzib, tabiiy ofat oqibatlarini to‘liq baholash va jabrlanganlarga ko‘mak ko‘rsatish ishlarini davom ettirmoqda.

YaponiyazilzilaSidzuokaXamaoka AES
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildiAQSH, Venesuela va Yaponiyada kuchli zilzilalar kuzatildi25 iyun 11:18Panamada 7,7 magnitudali dahshatli zilzila codir bo‘ldi (video)Panamada 7,7 magnitudali dahshatli zilzila codir bo‘ldi (video)10 oktabr 12:26Ispaniyadagi poyezdlar halokatiga olib kelgan xatolar zanjiri ma’lum bo‘ldiIspaniyadagi poyezdlar halokatiga olib kelgan xatolar zanjiri ma’lum bo‘ldi31 oktabr 18:55Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdi1 avgust 17:44Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda3 oktabr 15:46Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdi31 iyul 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi