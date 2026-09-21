Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?

·101·Dunyo
Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyoda faqat uch kishi, jumladan, Buyuk Britaniya qiroli Charlz III, Yaponiya imperatori Naruhito va uning rafiqasi Masako, o'zlarining alohida maqomlari tufayli pasportsiz xorijga safar qilish huquqiga ega.
  • Buyuk Britaniya qiroli uchun Britaniya pasporti talab etilmaydi, chunki pasportlar monarx nomidan rasmiylashtiriladi va uning o'rniga maxsus hujjatlar hamda diplomatik tartiblar qo'llaniladi.

Xorijga sayohat qilishda aksariyat odamlar uchun pasport asosiy hujjat hisoblanadi. Biroq dunyoda o‘z maqomi tufayli pasportsiz xorijga safar qilish huquqiga ega bo‘lgan atigi uch nafar shaxs bor: Buyuk Britaniya qiroli Charlz III, Yaponiya imperatori Naruhito va uning rafiqasi Masako. Bu imtiyoz ularning davlat rahbari va monarx sifatidagi alohida maqomi bilan bog‘liq.

Buyuk Britaniya qiroli Charlz III uchun xorijga chiqishda Britaniya pasporti talab etilmaydi. Qirollik oilasining rasmiy saytida buning sababi Britaniya pasportlari monarx nomidan rasmiylashtirilishi bilan izohlangan. Shu bois qirolning o‘ziga alohida pasport kerak emas.

Oddiy pasport o‘rniga Britaniya monarxi safarlarida maxsus hujjat va diplomatik tartiblardan foydalaniladi. Britaniya pasportining birinchi sahifasida ham monarx nomidan uning egasini to‘sqinliksiz o‘tkazish va zarur yordam hamda himoya ko‘rsatish so‘ralgan rasmiy murojaat mavjud. Qirollik oilasining boshqa a’zolari esa pasport bilan sayohat qiladi.

Yaponiya imperatori nega pasport olmaydi?

Yaponiya imperatori Naruhito va uning rafiqasi Masako ham shunga o‘xshash, ammo alohida tartibga ega. 1971 yilda Yaponiya Tashqi ishlar organlari imperator va imperatritsaga oddiy pasport berish hamda ularni oddiy fuqarolar kabi pasport va viza jarayonlaridan o‘tkazish maqomlariga mos emas, degan qarorga kelgan.

Shu sababli imperator va imperatritsa xorijga tashrif buyurganda pasport o‘rniga tegishli vazirlik hujjati asosida safar qiladi. Yaponiya hukumati esa ularning tashrifi haqida boriladigan davlatni oldindan diplomatik kanallar orqali xabardor qiladi.

Bu imtiyoz Yaponiya imperator oilasining barcha a’zolariga tegishli emas. Masalan, boshqa yuqori martabali imperator oilasi a’zolari diplomatik pasportlardan foydalanadi.

Imperatorning maqomi yana nimasi bilan farq qiladi?

Yaponiyada imperatorning oddiy fuqarolardan farqli maqomi boshqa jihatlarda ham namoyon bo‘ladi. U mamlakat siyosatini bevosita boshqarmaydi va konstitutsiya bo‘yicha davlat hamda xalq birligining ramzi hisoblanadi.

Shuningdek, Yaponiya imperator oilasi a’zolari oddiy familiyadan foydalanmaydi.

Shunday qilib, Charlz III, Naruhito va Masakoning pasportsiz xorijga chiqishi oddiy istisno emas, balki ularning konstitutsiyaviy va davlatchilikdagi alohida maqomiga bog‘liq maxsus tartib hisoblanadi.

Buyuk Britaniya qiroli Charlz IIIYaponiya imperatori NaruhitoYaponiya imperatritsi Masakomonarxlar pasportsiz sayohat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBugun, 09:38Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiDunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiBugun, 09:27Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiBugun, 09:11ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiKecha, 23:20Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiQizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiKecha, 21:40AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganAQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganKecha, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?