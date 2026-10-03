Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda

·40·Dunyo
Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda

Yaponiyada doimiy yashash huquqini olishni istagan xorijliklar uchun talablar yanada qat’iylashtirilmoqda. Endilikda yapon tilini bilish ham asosiy shartlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Yaponiya Immigratsiya xizmatlari agentligi doimiy yashash huquqini olish bo‘yicha yangi talablarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, 2027 yil aprelidan boshlab ariza beruvchilardan kamida B1 darajasida yapon tilini bilish talab etiladi. Bu daraja yapon tilini bilish bo‘yicha JLPT tizimidagi taxminan N3 darajasiga mos keladi.

Bundan tashqari, ariza beruvchining daromadi, moliyaviy barqarorligi va kelajakdagi pensiya ta’minoti ham ko‘rib chiqiladi. Shu orqali xorijlikning Yaponiyada uzoq muddat davomida o‘zini moddiy jihatdan ta’minlay olishi baholanadi. Yapon fuqarosi bilan turmush qurgan xorijliklar uchun ham talablar o‘zgaradi. Amaldagi tartibda ayrim holatlarda uch yil nikohda bo‘lish va Yaponiyada bir yil yashash yetarli bo‘lsa, yangi tartibda bu muddat kamida besh yil nikohda bo‘lish va Yaponiyada uch yil yashashgacha uzaytiriladi.

Shunday qilib, yangi qoidalar Yaponiyada doimiy yashash huquqini olishni rejalashtirayotgan xorijliklardan nafaqat mamlakatda yetarlicha uzoq yashashni, balki til bilimi va moliyaviy barqarorlikni ham ko‘rsatishni talab qiladi.

Yaponiya Immigratsiya xizmatiYaponiyada doimiy yashash huquqiJLPTYaponiyada migratsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?10 iyul 10:06"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...18 sentabr 18:16Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Yaponiyada odamlar uchun noyob muzlatkich yaratildiYaponiyada odamlar uchun noyob muzlatkich yaratildi23 iyul 17:00Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?1 avgust 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota