Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?

·139·Dunyo
Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?
Qisqacha

Yaponiyada yolg‘iz va moddiy qiyinchilikka duch kelgan ayrim qariyalar qamoqxonaga tushish uchun ataylab mayda jinoyat sodir etayotgani jiddiy ijtimoiy muammoga aylangan. Mamlakatda 65 yoshdan oshgan aholining qariyb 20 foizi qashshoqlik chegarasida yashashi bois, keksalar qamoqxonadagi oziq-ovqat, issiq joy va tibbiy yordamdan foydalanishni afzal ko‘rmoqda.

Yaponiyada keksalar orasida mayda jinoyatlar, xususan, do‘konlardan o‘g‘rilik qilish bilan bog‘liq holatlar jamiyatda jiddiy ijtimoiy muammoga aylangan. Ayrim yolg‘iz va moddiy qiyinchilikka duch kelgan qariyalar hatto ataylab mayda jinoyat sodir etib, qamoqqa tushishni tanlayotgani haqida xabarlar tarqalgan.

Bu holatning ortida bir nechta sabab bor. Keksa insonlar uchun qamoqxonada oziq-ovqat, issiq joy va tibbiy yordam ta’minlanadi. Tashqarida esa ba’zilar pensiya hisobidan kun kechirish, uy-joy va davolanish xarajatlarini qoplashda qiynaladi. Yaponiyada 65 yoshdan oshgan aholining qariyb 20 foizi qashshoqlik chegarasida yashayotgani ham muammoning iqtisodiy tomonini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, keksa ayollar orasida do‘kondan mayda o‘g‘rilik qilish keng tarqalgan. Yaponiya Adliya vazirligining 2024 yilgi jinoyatlar bo‘yicha hisobotiga ko‘ra, 60 yoshdan oshgan qamoqdagi ayol mahbuslarning 95,9 foizi o‘g‘rilikning aynan do‘kondan o‘g‘rilik qilish turi bilan bog‘liq jinoyat sodir etgan. Shu tadqiqotda 60 yoshdan oshgan ayollarning 37,4 foizi jinoyat sabablaridan biri sifatida tirikchilik xarajatlari bilan bog‘liq muammolarni ko‘rsatgan.

Muammoning yana bir muhim sababi — yolg‘izlik. Ayrim keksalar oila a’zolaridan uzoq yashaydi, ijtimoiy aloqalari esa tobora kamayib boradi. Qamoqxonada esa ular kun tartibi, ovqatlanish, tibbiy nazorat va boshqa odamlar bilan muloqot qilish imkoniga ega bo‘ladi. Ilgarigi tadqiqotlarda ham keksa o‘g‘rilarning bir qismi jinoyatga iqtisodiy ehtiyojdan tashqari yolg‘izlik va hayotdagi maqsadning yo‘qolishi kabi omillar sabab bo‘lganini bildirgan.

Shu bilan birga, «Yaponiyada keksalar qamoqqa tushish uchun ommaviy ravishda jinoyat sodir etmoqda», degan xulosa qilish to‘g‘ri emas. Bu holat ayrim zaif qatlam vakillari misolida kuzatilayotgan muammo bo‘lib, uning ortida qariyalik, kambag‘allik, uy-joy va yolg‘izlik kabi murakkab ijtimoiy masalalar turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Bugun, 16:35Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Bugun, 16:19Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiRossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiBugun, 16:04Misrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildiMisrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildiBugun, 15:46Bloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindiBloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindiBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda