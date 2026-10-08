Yaponiyada uxlab, 14 ming dollar yutib oldi

·44·Dunyo
Yaponiyada uxlab, 14 ming dollar yutib oldi

Yaponiyada shunchaki uxlab, 2,22 million iyena — qariyb 14 ming dollar mukofot yutib olish mumkin bo‘lgan noodatiy musobaqa o‘tkazildi.

5 oktyabr kuni Tokioda tashkil etilgan “Matt Race by Koala” musobaqasida ishtirokchilar 90 daqiqa davomida uxlash orqali o‘zaro bellashdi. Ular maxsus uyquni kuzatuvchi qurilmalar bilan jihozlanib, matraslarda yotgan holda dam oldi.

G‘olibni aniqlashda faqat kim birinchi uxlab qolgani emas, balki uyquning chuqurligi va sifati, uxlab qolish tezligi hamda uyquning barqarorligi hisobga olindi. Bellashuvda uchta bosqich tashkil etilib, har birida qariyb 20 nafardan ishtirokchi qatnashdi.

Musobaqada Suimii taxallusi bilan qatnashgan ishtirokchi eng yuqori natijani qayd etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritdi. U mukofot pulini ko‘chish xarajatlariga sarflashini, shuningdek, yangi, “malika yotog‘i”ga o‘xshash karavot sotib olishni rejalashtirayotganini aytdi.

Biroq musobaqaning maqsadi shunchaki pul tarqatish bo‘lmagan. Tashkilotchilar ushbu noodatiy tadbir orqali Yaponiyada uyqu yetishmasligi muammosiga e’tibor qaratishni istagan. OECD ma’lumotlariga ko‘ra, 2021 yilda Yaponiya tashkilotga a’zo 33 davlat orasida o‘rtacha uyqu davomiyligi eng qisqa mamlakat bo‘lgan.

Matt Race by KoalaSuimiiOECDTokio
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildiYaponiyada uyquga to‘ymaydiganlar musobaqasida 14 ming dollarlik bosh sovrin topshirildiKecha 20:30Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqda3 oktabr 15:46Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi15 sentabr 20:49Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdi20 sentabr 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?