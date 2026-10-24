Xitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildi

·48·Dunyo
Xitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Xunan provinsiyasidagi tajriba dalalarida seleksionerlar tomonidan bo‘yi 2,2 metrga yetadigan yangi gibrid sholi navi yetishtirildi.
  • Ushbu daraxtsimon o‘simlik odatiy sholi navlaridan ikki barobar baland bo‘lib, mustahkam poyasi tufayli shamol va og‘irlik ta’sirida yotib qolmaydi.
  • Poyaning yirikligi har bir boshoqda ko‘proq don yetilishini ta’minlab, maydondan olinadigan umumiy hosil salmog‘ini sezilarli darajada oshiradi.

Xitoyning Xunan provinsiyasidagi tajriba dalalarida qishloq xo‘jaligi sohasida haqiqiy sensatsiyaga sabab bo‘lgan hosil yetishtirildi. Mahalliy seleksioner va olimlar tomonidan yaratilgan yangi gibrid sholi poyalarining balandligi bu yilgi kuz mavsumida naq 2,2 metrgacha yetdi.

Ushbu ko‘rsatkich nafaqat odatiy sholi navlaridan ikki barobar baland, balki o‘rtacha inson bo‘yidan ham sezilarli darajada yuqoridir.

«Gigant sholi»: Ilm-fan va seleksiya mo‘jizasi

Mazkur noodatiy natija uzoq yillik ilmiy tadqiqotlar va murakkab chatishtirish tajribalari samarasi hisoblanadi:

  • Rekord darajadagi balandlik: Odatdagi sholi poyalari 80–120 santimetr oralig‘ida bo‘lsa, Xunan dalalaridagi yangi chatishtirilgan nav 2,2 metrlik daraxtsimon ko‘rinishga ega bo‘lgan;

  • Mustahkam poya va yuqori hosildorlik: Poyaning haddan tashqari baland bo‘lishi uning shamol yoki og‘irlikdan yotib qolishiga sabab bo‘lmaydi — seleksionerlar uning ildiz va tana tizimini maxsus chidamli shaklda rivojlantirishgan;

  • Ko‘proq don sig‘imi: Poyaning yirikligi har bir boshoqda odatdagidan sezilarli darajada ko‘p sholi doni yetilishiga hamda maydondan olinadigan umumiy hosil salmog‘ini karrasiga oshirishga xizmat qiladi.

Oziq-ovqat xavfsizligi va Xitoy tajribasining ahamiyati

Xitoy dunyo bo‘yicha agrotexnologiyalar, seleksiya va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash borasida eng ilg‘or markazlardan biri sanaladi:

  • Ilm-fanga tikilgan sarmoya: Mamlakatda qishloq xo‘jaligi genetikasi, chatishtirish va yangi serhosil navlarni yaratishga davlat darajasida ulkan mablag‘ hamda ilmiy baza yo‘naltiriladi;

  • Global ochlikka qarshi javob: Yer maydonlari cheklangan va aholi soni ko‘payib borayotgan davrda bu kabi kashfiyotlar kamroq yerdan bir necha barobar ko‘p mahsulot olish imkonini beradi;

  • O‘rganish zarur bo‘lgan tajriba: Bugungi kunda suv taqchilligi va iqlim o‘zgarishi xavfi ortib borayotgan sharoitda, Xitoy olimlarining agrosanoatdagi bunday innovatsion ishlanmalarini o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xunangigant sholiqishloq xo‘jaligi seleksiyasiagrotexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiXitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi18 oktabr 23:15Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi14 avgust 18:04Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)12 avgust 11:10Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!30 iyul 02:452,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida8 avgust 16:50Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiQozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildi9 sentabr 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi