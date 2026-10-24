Xitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Xunan provinsiyasidagi tajriba dalalarida seleksionerlar tomonidan bo‘yi 2,2 metrga yetadigan yangi gibrid sholi navi yetishtirildi.
- Ushbu daraxtsimon o‘simlik odatiy sholi navlaridan ikki barobar baland bo‘lib, mustahkam poyasi tufayli shamol va og‘irlik ta’sirida yotib qolmaydi.
- Poyaning yirikligi har bir boshoqda ko‘proq don yetilishini ta’minlab, maydondan olinadigan umumiy hosil salmog‘ini sezilarli darajada oshiradi.
Xitoyning Xunan provinsiyasidagi tajriba dalalarida qishloq xo‘jaligi sohasida haqiqiy sensatsiyaga sabab bo‘lgan hosil yetishtirildi. Mahalliy seleksioner va olimlar tomonidan yaratilgan yangi gibrid sholi poyalarining balandligi bu yilgi kuz mavsumida naq 2,2 metrgacha yetdi.
Ushbu ko‘rsatkich nafaqat odatiy sholi navlaridan ikki barobar baland, balki o‘rtacha inson bo‘yidan ham sezilarli darajada yuqoridir.
«Gigant sholi»: Ilm-fan va seleksiya mo‘jizasi
Mazkur noodatiy natija uzoq yillik ilmiy tadqiqotlar va murakkab chatishtirish tajribalari samarasi hisoblanadi:
Rekord darajadagi balandlik: Odatdagi sholi poyalari 80–120 santimetr oralig‘ida bo‘lsa, Xunan dalalaridagi yangi chatishtirilgan nav 2,2 metrlik daraxtsimon ko‘rinishga ega bo‘lgan;
Mustahkam poya va yuqori hosildorlik: Poyaning haddan tashqari baland bo‘lishi uning shamol yoki og‘irlikdan yotib qolishiga sabab bo‘lmaydi — seleksionerlar uning ildiz va tana tizimini maxsus chidamli shaklda rivojlantirishgan;
Ko‘proq don sig‘imi: Poyaning yirikligi har bir boshoqda odatdagidan sezilarli darajada ko‘p sholi doni yetilishiga hamda maydondan olinadigan umumiy hosil salmog‘ini karrasiga oshirishga xizmat qiladi.
Oziq-ovqat xavfsizligi va Xitoy tajribasining ahamiyati
Xitoy dunyo bo‘yicha agrotexnologiyalar, seleksiya va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash borasida eng ilg‘or markazlardan biri sanaladi:
Ilm-fanga tikilgan sarmoya: Mamlakatda qishloq xo‘jaligi genetikasi, chatishtirish va yangi serhosil navlarni yaratishga davlat darajasida ulkan mablag‘ hamda ilmiy baza yo‘naltiriladi;
Global ochlikka qarshi javob: Yer maydonlari cheklangan va aholi soni ko‘payib borayotgan davrda bu kabi kashfiyotlar kamroq yerdan bir necha barobar ko‘p mahsulot olish imkonini beradi;
O‘rganish zarur bo‘lgan tajriba: Bugungi kunda suv taqchilligi va iqlim o‘zgarishi xavfi ortib borayotgan sharoitda, Xitoy olimlarining agrosanoatdagi bunday innovatsion ishlanmalarini o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…