Antaliyada tabiiy ofat: 40 metrli kran va konteynerlar quladi, 4 nafar ishchi halok bo‘ldi

·83·Dunyo
Antaliyada tabiiy ofat: 40 metrli kran va konteynerlar quladi, 4 nafar ishchi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyaning Antaliya shahri Kepez tumanidagi qurilish maydonchasida yuz bergan kuchli tornado oqibatida 4 nafar ishchi halok bo'ldi va 1 kishi jarohat oldi.
  • 2026-yil 26-oktyabr kuni soat 23:00 atrofida sodir bo'lgan tabiiy ofat 40 metrli kranning qulashiga hamda ishchilar yashaydigan 2 ta konteynerning parchalanishiga sabab bo'ldi.
  • Halok bo'lganlarning 3 nafari Suriya, 1 nafari esa Turkiya fuqarosi bo'lib, ular fojia vaqtida futbol uchrashuvini tomosha qilayotgan bo'lgan.

Turkiyaning mashhur kurort shahri Antaliyada kechqurun yuz bergan kuchli va dahshatli girdob (tornado) insonlar o‘limi bilan yakunlangan og‘ir fojiani keltirib chiqardi. Shaharning Kepez tumanidagi qurilish maydonlaridan birida yuz bergan tabiiy ofat ulkan vayronagarchiliklarga sabab bo‘lib, to‘rt nafar insonning hayotiga zomin bo‘ldi, yana bir kishi tan jarohati oldi.

Mazkur voqea yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan jinoiy ish ochilib, xavfsizlik qoidalariga rioya etmaganlikda gumonlangan mas’ul shaxslar zudlik bilan qo‘lga olindi.

Fojia qanday yuz berdi: 40 metrli kran va parchalangan konteynerlar

Hodisa 2026 yil 26 oktyabr kuni tungi soat 23:00 atrofida sodir bo‘ldi:

  • To‘satdan kelgan tornado: Hududda kuzatilayotgan kuchli va surunkali yog‘ingarchilik vaqtida paydo bo‘lgan girdob to‘g‘ridan to‘g‘ri qurilish maydonchasiga yopirilgan;

  • Vayronkor kuch: Dahshatli shamol bosimi ostida quruvchilar vaqtincha istiqomat qiladigan 2 ta konteyner butunlay parchalanib ketgan;

  • 40 metrli kranning qulashi: Girdob shuningdek, maydonda o‘rnatilgan ulkan — balandligi naq 40 metrni tashkil qiluvchi manorali kranni yerga qulatgan va vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.

Qurbonlar va jabrlanganlar: Futbol tomoshasi fojia bilan yakunlandi

Tabiiy ofat yuz bergan vaqtda ishchilar o‘z xonalarida bo‘lgan:

  • Halok bo‘lganlar: Konteyner ichida bo‘lgan 4 nafar ishchi og‘ir jarohatlar oqibatida voqea joyida hayotdan ko‘z yumdi. Qurbonlarning 3 nafari Suriya, 1 nafari esa Turkiya fuqarosi ekani aniqlangan;

  • Beg‘am lahzadagi o‘lim: Ma’lum bo‘lishicha, ishchilar fojia yuz bergan vaqtda konteynerda Istanbul derbisi — «Galatasaroy» va «Fenerbaxche» uchrashuvini tomosha qilib o‘tirishgan bo‘lgan;

  • Jarohatlangan kishi: Yana bir ishchi yengil tan jarohati olgan bo‘lib, u shifoxonaga yotqizilgan va unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.

Prokuratura tekshiruvi: 4 nafar mas’ul hibsga olindi

Yuz bergan mudhish hodisa ortidan nazorat organlari keskin choralar ko‘rishni boshladi:

  • Jinoiy ish va tergov: Antaliya Respublika prokuraturasi tomonidan qurilish xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish qoidalarining buzilishi yuzasidan keng ko‘lamli tergov harakatlari boshlandi;

  • Qamoqqa olish: Tergov doirasida qurilish firmasi rahbari va maydon uchun mas’ul bo‘lgan shaxslardan iborat jami 4 kishi qo‘lga olingan;

  • Javobgarlik masalasi: Mutaxassislar ob-havo xavfi yuqori bo‘lgan sharoitda qurilish inshootlari va vaqtinchalik binolarning xavfsizlik talablariga qanchalik javob berganligini ekspert tekshiruvidan o‘tkazmoqda.

Antaliyadagi tornado va fojia tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Hodisa joyi

Turkiya, Antaliya shahri, Kepez tumanidagi qurilish maydonchasi

Vaqti

2026 yil 26 oktyabr, taxminan soat 23:00

Tabiiy ofat turi

Kuchli yomg‘ir ortidan yuzaga kelgan girdob (tornado)

Keltirilgan zarar

2 ta ishchilar konteyneri parchalandi, 40 metrli manorali kran quladi

Qurbonlar

4 kishi halok bo‘ldi (3 nafar Suriya, 1 nafar Turkiya fuqarosi)

Jabrlanganlar

1 kishi yengil jarohatlandi

Ko‘rilgan choralar

Prokuratura tergov boshladi; qurilish firmasi rahbari va mas’ullar (4 kishi) hibsga olindi

AntaliyaKepezTornadoTabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)27 avgust 21:07Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindi11 avgust 08:04AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi13 sentabr 00:48Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldi27 avgust 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda