Antaliyada tabiiy ofat: 40 metrli kran va konteynerlar quladi, 4 nafar ishchi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning Antaliya shahri Kepez tumanidagi qurilish maydonchasida yuz bergan kuchli tornado oqibatida 4 nafar ishchi halok bo'ldi va 1 kishi jarohat oldi.
- 2026-yil 26-oktyabr kuni soat 23:00 atrofida sodir bo'lgan tabiiy ofat 40 metrli kranning qulashiga hamda ishchilar yashaydigan 2 ta konteynerning parchalanishiga sabab bo'ldi.
- Halok bo'lganlarning 3 nafari Suriya, 1 nafari esa Turkiya fuqarosi bo'lib, ular fojia vaqtida futbol uchrashuvini tomosha qilayotgan bo'lgan.
Turkiyaning mashhur kurort shahri Antaliyada kechqurun yuz bergan kuchli va dahshatli girdob (tornado) insonlar o‘limi bilan yakunlangan og‘ir fojiani keltirib chiqardi. Shaharning Kepez tumanidagi qurilish maydonlaridan birida yuz bergan tabiiy ofat ulkan vayronagarchiliklarga sabab bo‘lib, to‘rt nafar insonning hayotiga zomin bo‘ldi, yana bir kishi tan jarohati oldi.
Mazkur voqea yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan jinoiy ish ochilib, xavfsizlik qoidalariga rioya etmaganlikda gumonlangan mas’ul shaxslar zudlik bilan qo‘lga olindi.
Fojia qanday yuz berdi: 40 metrli kran va parchalangan konteynerlar
Hodisa 2026 yil 26 oktyabr kuni tungi soat 23:00 atrofida sodir bo‘ldi:
To‘satdan kelgan tornado: Hududda kuzatilayotgan kuchli va surunkali yog‘ingarchilik vaqtida paydo bo‘lgan girdob to‘g‘ridan to‘g‘ri qurilish maydonchasiga yopirilgan;
Vayronkor kuch: Dahshatli shamol bosimi ostida quruvchilar vaqtincha istiqomat qiladigan 2 ta konteyner butunlay parchalanib ketgan;
40 metrli kranning qulashi: Girdob shuningdek, maydonda o‘rnatilgan ulkan — balandligi naq 40 metrni tashkil qiluvchi manorali kranni yerga qulatgan va vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.
Qurbonlar va jabrlanganlar: Futbol tomoshasi fojia bilan yakunlandi
Tabiiy ofat yuz bergan vaqtda ishchilar o‘z xonalarida bo‘lgan:
Halok bo‘lganlar: Konteyner ichida bo‘lgan 4 nafar ishchi og‘ir jarohatlar oqibatida voqea joyida hayotdan ko‘z yumdi. Qurbonlarning 3 nafari Suriya, 1 nafari esa Turkiya fuqarosi ekani aniqlangan;
Beg‘am lahzadagi o‘lim: Ma’lum bo‘lishicha, ishchilar fojia yuz bergan vaqtda konteynerda Istanbul derbisi — «Galatasaroy» va «Fenerbaxche» uchrashuvini tomosha qilib o‘tirishgan bo‘lgan;
Jarohatlangan kishi: Yana bir ishchi yengil tan jarohati olgan bo‘lib, u shifoxonaga yotqizilgan va unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.
Prokuratura tekshiruvi: 4 nafar mas’ul hibsga olindi
Yuz bergan mudhish hodisa ortidan nazorat organlari keskin choralar ko‘rishni boshladi:
Jinoiy ish va tergov: Antaliya Respublika prokuraturasi tomonidan qurilish xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish qoidalarining buzilishi yuzasidan keng ko‘lamli tergov harakatlari boshlandi;
Qamoqqa olish: Tergov doirasida qurilish firmasi rahbari va maydon uchun mas’ul bo‘lgan shaxslardan iborat jami 4 kishi qo‘lga olingan;
Javobgarlik masalasi: Mutaxassislar ob-havo xavfi yuqori bo‘lgan sharoitda qurilish inshootlari va vaqtinchalik binolarning xavfsizlik talablariga qanchalik javob berganligini ekspert tekshiruvidan o‘tkazmoqda.
Antaliyadagi tornado va fojia tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Hodisa joyi
Turkiya, Antaliya shahri, Kepez tumanidagi qurilish maydonchasi
Vaqti
2026 yil 26 oktyabr, taxminan soat 23:00
Tabiiy ofat turi
Kuchli yomg‘ir ortidan yuzaga kelgan girdob (tornado)
Keltirilgan zarar
2 ta ishchilar konteyneri parchalandi, 40 metrli manorali kran quladi
Qurbonlar
4 kishi halok bo‘ldi (3 nafar Suriya, 1 nafar Turkiya fuqarosi)
Jabrlanganlar
1 kishi yengil jarohatlandi
Ko‘rilgan choralar
Prokuratura tergov boshladi; qurilish firmasi rahbari va mas’ullar (4 kishi) hibsga olindi
Izohlar 0
…