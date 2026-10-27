Xitoylik tadbirkor mototsiklda suv ustida 40,74 kilometr yo‘l bosib, jahon rekordini o‘rnatdi
Xitoylik tadbirkor va ZXMOTO mototsikl kompaniyasi asoschisi Jang Syue maxsus moslashtirilgan mototsiklda daryo suvi ustida 40,74 kilometr masofani bosib o‘tib, Ginnesning jahon rekordini o‘rnatdi. Bu haqda Xitoyning Sinxua axborot agentligi xabar berdi.
Ushbu urinish 25 oktyabr kuni Xitoyning Xunan provinsiyasidagi Xuayxua shahri, Mayan-Myao avtonom okrugi hududida joylashgan Szinszyan daryosida amalga oshirildi. Jang Syue MX450 rusumli mototsiklda ochiq suv havzasi bo‘ylab to‘xtamasdan harakatlanib, avvalgi 31,8 kilometrlik rekordni yangiladi.
Suv ustida harakatlanish uchun mototsikl maxsus qayta jihozlangan. Unga suvda sirpanib harakatlanish imkonini beruvchi amfibiya moslamalari o‘rnatilgan, yonilg‘i baki kattalashtirilgan va suv o‘tkazmaydigan himoya tizimi takomillashtirilgan. Mototsiklning orqa g‘ildiragidagi maxsus protektorlar suvni orqaga itarib, oldinga harakatlanishga yordam bergan.
Rekordni o‘rnatish jarayonida Ginnesning jahon rekordlari vakillari ishtirok etgan. Masofa GPS ma’lumotlari, vaqt qaydlari va videoyozuvlar orqali tekshirilgan.
Jang Syuening suv ustida mototsikl haydashga bo‘lgan urinishlari 2009 yilda boshlangan. O‘shanda u bir necha bor harakat qilib ko‘rgan, biroq eng uzog‘i 20 metr masofani bosib o‘ta olgan. 17 yildan keyin esa u o‘z maqsadiga erishdi.
Jang Syuening aytishicha, bu safar asosiy maqsad tezlikni oshirish emas, balki butun masofani barqaror va xavfsiz bosib o‘tish bo‘lgan. Uning jamoasi mototsiklni tayyorlash va sinovdan o‘tkazish uchun bir necha oy davomida ish olib borgan.
Izohlar 0
…