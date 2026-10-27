Xitoylik tadbirkor mototsiklda suv ustida 40,74 kilometr yo‘l bosib, jahon rekordini o‘rnatdi

·41·Dunyo
Xitoylik tadbirkor mototsiklda suv ustida 40,74 kilometr yo‘l bosib, jahon rekordini o‘rnatdi

Xitoylik tadbirkor va ZXMOTO mototsikl kompaniyasi asoschisi Jang Syue maxsus moslashtirilgan mototsiklda daryo suvi ustida 40,74 kilometr masofani bosib o‘tib, Ginnesning jahon rekordini o‘rnatdi. Bu haqda Xitoyning Sinxua axborot agentligi xabar berdi.

Ushbu urinish 25 oktyabr kuni Xitoyning Xunan provinsiyasidagi Xuayxua shahri, Mayan-Myao avtonom okrugi hududida joylashgan Szinszyan daryosida amalga oshirildi. Jang Syue MX450 rusumli mototsiklda ochiq suv havzasi bo‘ylab to‘xtamasdan harakatlanib, avvalgi 31,8 kilometrlik rekordni yangiladi.

Suv ustida harakatlanish uchun mototsikl maxsus qayta jihozlangan. Unga suvda sirpanib harakatlanish imkonini beruvchi amfibiya moslamalari o‘rnatilgan, yonilg‘i baki kattalashtirilgan va suv o‘tkazmaydigan himoya tizimi takomillashtirilgan. Mototsiklning orqa g‘ildiragidagi maxsus protektorlar suvni orqaga itarib, oldinga harakatlanishga yordam bergan.

Rekordni o‘rnatish jarayonida Ginnesning jahon rekordlari vakillari ishtirok etgan. Masofa GPS ma’lumotlari, vaqt qaydlari va videoyozuvlar orqali tekshirilgan.

Jang Syuening suv ustida mototsikl haydashga bo‘lgan urinishlari 2009 yilda boshlangan. O‘shanda u bir necha bor harakat qilib ko‘rgan, biroq eng uzog‘i 20 metr masofani bosib o‘ta olgan. 17 yildan keyin esa u o‘z maqsadiga erishdi.

Jang Syuening aytishicha, bu safar asosiy maqsad tezlikni oshirish emas, balki butun masofani barqaror va xavfsiz bosib o‘tish bo‘lgan. Uning jamoasi mototsiklni tayyorlash va sinovdan o‘tkazish uchun bir necha oy davomida ish olib borgan.

Jang SyueZXMOTOGinnesning jahon rekordlariXunan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildiXitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildi24 oktabr 10:28Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiXitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi18 oktabr 23:15Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi14 avgust 18:04Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)12 avgust 11:10Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!23 sentabr 14:59Kolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiKolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildi20 sentabr 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda