Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mast holda avtomobil boshqargani uchun qamoqdan qochish maqsadida o‘z o‘limini soxtalashtirgan Xitoylik erkak, hatto oila a’zolarini ham o‘z rejasiga jalb qilib, soxta dafn marosimini uyushtirgan.
- Biroq, bu g‘ayrioddiy urinish uni jazodan qutqara olmadi va natijada u besh oylik qamoq hamda 20 ming yuan jarimaga hukm qilindi.
Xitoyda mast holda avtomobil boshqargani uchun qamoq jazosiga tortilishi mumkin bo‘lgan erkak qonun oldidagi javobgarlikdan qochish maqsadida o‘z o‘limini soxtalashtirdi. U hatto oila a’zolarini ham rejasiga jalb qilib, soxta dafn marosimini tashkil etdi. Biroq bu g‘ayrioddiy reja uni jazodan qutqarib qolmadi.
Xunan provinsiyasi politsiyasi yaqinda o‘tgan yilning yanvar oyida sodir bo‘lgan ushbu voqea tafsilotlarini e’lon qildi. Si familiyasi bilan tanilgan erkak politsiya xodimlari tomonidan to‘xtatilib, mast holda mashina boshqargani uchun hibsga olingan. Tekshiruv davomida u avval ham ikki marta mast holda va haydovchilik guvohnomasisiz avtomobil boshqargani aniqlangan. Shu sababli uchinchi qoidabuzarlik uchun uni qamoq jazosi kutayotgan edi.
Kafillik asosida ozodlikda yurgan Si qamalish xavfidan qo‘rqib, jazodan qochishning keskin usulini tanladi. U oila a’zolarini o‘z o‘limi va dafn marosimini soxtalashtirishga ko‘ndirdi. Rejaga ko‘ra, hamma uni vafot etgan deb o‘ylashi, o‘zi esa politsiyadan yashirinib ketishi kerak edi.
O‘tgan yilning iyun oyida Si va uning oilasi rejani amalga oshirishga kirishdi. Ular dastlab tobut sotib olishdi. Keyin erkak uyida o‘z o‘limini haqiqiydek ko‘rsatishga harakat qildi: bo‘sh dori idishlarini sochib tashladi, nafasini uzoq vaqt ushlab turishni mashq qildi va tanasini sovuq saqlash uchun maxsus uskunalardan foydalandi. U shu yo‘l bilan dori vositalarini me’yordan ortiq qabul qilish oqibatida vafot etgandek ko‘rinishni maqsad qilgan.
Ayrim qo‘shnilar keyinchalik politsiyaga Sining jasadini ko‘rganini aytishgan. Biroq uning onasi va buvisi yuzini mato bilan yopib, dorilar ta’sirida yuzi o‘zgarib ketganini bahona qilishgan. Dafn marosimi o‘sha kuniyoq o‘tkazilgan. Tobut yerga tushirilayotgan vaqtda esa Si allaqachon Yunnan provinsiyasi tomon yo‘l olgan edi.
Biroq soxta o‘lim rejasida bir qator shubhali jihatlar bor edi. Jumladan, tobut Si «vafot etishidan» oldin sotib olingan, oilasi esa tez yordam chaqirmagan va politsiyaga ham xabar bermagan. Bu holatlar huquq-tartibot idoralarining e’tiborini tortdi.
Tekshiruvlar davomida Si uchun o‘lim haqidagi guvohnoma rasmiylashtirilmagani va uning jasadi krematsiya qilingani haqida ham hech qanday ma’lumot yo‘qligi aniqlandi. Qo‘shnilarning birortasi dafndan oldin uning yuzini ko‘rmagani ham shubhalarni kuchaytirdi. Kuzatuv kameralari yozuvlari va bank ma’lumotlari esa erkakning tirik ekanini tasdiqladi. Shundan so‘ng politsiya uni qidirish ishlarini boshladi.
Si joriy yilning aprel oyida qo‘lga olindi. Sud uni besh oylik jinoiy qamoq jazosiga va 20 ming yuan, ya’ni taxminan 3 ming dollar jarima to‘lashga hukm qildi.
Ayni paytda uning onasi va buvisiga nisbatan ham alohida jinoiy tergov olib borilmoqda. Ular huquqbuzarga yordam berish va uni yashirishda gumonlanmoqda.
Shu tariqa, mast holda avtomobil boshqargani uchun jazodan qochishga uringan erkakning g‘ayrioddiy rejasi uni yanada jiddiy huquqiy muammolarga duchor qildi.
Izohlar 0
…