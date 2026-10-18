Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi

·41·Dunyo
Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mast holda avtomobil boshqargani uchun qamoqdan qochish maqsadida o‘z o‘limini soxtalashtirgan Xitoylik erkak, hatto oila a’zolarini ham o‘z rejasiga jalb qilib, soxta dafn marosimini uyushtirgan.
  • Biroq, bu g‘ayrioddiy urinish uni jazodan qutqara olmadi va natijada u besh oylik qamoq hamda 20 ming yuan jarimaga hukm qilindi.

Xitoyda mast holda avtomobil boshqargani uchun qamoq jazosiga tortilishi mumkin bo‘lgan erkak qonun oldidagi javobgarlikdan qochish maqsadida o‘z o‘limini soxtalashtirdi. U hatto oila a’zolarini ham rejasiga jalb qilib, soxta dafn marosimini tashkil etdi. Biroq bu g‘ayrioddiy reja uni jazodan qutqarib qolmadi.

Xunan provinsiyasi politsiyasi yaqinda o‘tgan yilning yanvar oyida sodir bo‘lgan ushbu voqea tafsilotlarini e’lon qildi. Si familiyasi bilan tanilgan erkak politsiya xodimlari tomonidan to‘xtatilib, mast holda mashina boshqargani uchun hibsga olingan. Tekshiruv davomida u avval ham ikki marta mast holda va haydovchilik guvohnomasisiz avtomobil boshqargani aniqlangan. Shu sababli uchinchi qoidabuzarlik uchun uni qamoq jazosi kutayotgan edi.

Kafillik asosida ozodlikda yurgan Si qamalish xavfidan qo‘rqib, jazodan qochishning keskin usulini tanladi. U oila a’zolarini o‘z o‘limi va dafn marosimini soxtalashtirishga ko‘ndirdi. Rejaga ko‘ra, hamma uni vafot etgan deb o‘ylashi, o‘zi esa politsiyadan yashirinib ketishi kerak edi.

O‘tgan yilning iyun oyida Si va uning oilasi rejani amalga oshirishga kirishdi. Ular dastlab tobut sotib olishdi. Keyin erkak uyida o‘z o‘limini haqiqiydek ko‘rsatishga harakat qildi: bo‘sh dori idishlarini sochib tashladi, nafasini uzoq vaqt ushlab turishni mashq qildi va tanasini sovuq saqlash uchun maxsus uskunalardan foydalandi. U shu yo‘l bilan dori vositalarini me’yordan ortiq qabul qilish oqibatida vafot etgandek ko‘rinishni maqsad qilgan.

Ayrim qo‘shnilar keyinchalik politsiyaga Sining jasadini ko‘rganini aytishgan. Biroq uning onasi va buvisi yuzini mato bilan yopib, dorilar ta’sirida yuzi o‘zgarib ketganini bahona qilishgan. Dafn marosimi o‘sha kuniyoq o‘tkazilgan. Tobut yerga tushirilayotgan vaqtda esa Si allaqachon Yunnan provinsiyasi tomon yo‘l olgan edi.

Biroq soxta o‘lim rejasida bir qator shubhali jihatlar bor edi. Jumladan, tobut Si «vafot etishidan» oldin sotib olingan, oilasi esa tez yordam chaqirmagan va politsiyaga ham xabar bermagan. Bu holatlar huquq-tartibot idoralarining e’tiborini tortdi.

Tekshiruvlar davomida Si uchun o‘lim haqidagi guvohnoma rasmiylashtirilmagani va uning jasadi krematsiya qilingani haqida ham hech qanday ma’lumot yo‘qligi aniqlandi. Qo‘shnilarning birortasi dafndan oldin uning yuzini ko‘rmagani ham shubhalarni kuchaytirdi. Kuzatuv kameralari yozuvlari va bank ma’lumotlari esa erkakning tirik ekanini tasdiqladi. Shundan so‘ng politsiya uni qidirish ishlarini boshladi.

Si joriy yilning aprel oyida qo‘lga olindi. Sud uni besh oylik jinoiy qamoq jazosiga va 20 ming yuan, ya’ni taxminan 3 ming dollar jarima to‘lashga hukm qildi.

Ayni paytda uning onasi va buvisiga nisbatan ham alohida jinoiy tergov olib borilmoqda. Ular huquqbuzarga yordam berish va uni yashirishda gumonlanmoqda.

Shu tariqa, mast holda avtomobil boshqargani uchun jazodan qochishga uringan erkakning g‘ayrioddiy rejasi uni yanada jiddiy huquqiy muammolarga duchor qildi.

XitoyXunanSi familiyasiMast holda avtomobil boshqarish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi14 avgust 18:04Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)12 avgust 11:10Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadiOyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadi8 iyul 12:01Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiOnalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi26 sentabr 10:29«O‘rgimchak-odam» filmi yulduzi Tobi Maguayr sobiq rafiqasining to‘y marosimini boshqarib berdi«O‘rgimchak-odam» filmi yulduzi Tobi Maguayr sobiq rafiqasining to‘y marosimini boshqarib berdi13 oktabr 23:07Eron Xomanaiy uchun dafn marosimiga hozirlik ko‘rmoqdaEron Xomanaiy uchun dafn marosimiga hozirlik ko‘rmoqda30 may 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda