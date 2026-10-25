Ayol sun’iy intellekt yordamida yozilgan kitoblardan 1 million dollardan ortiq daromad oldi

·85·Dunyo
Ayol sun’iy intellekt yordamida yozilgan kitoblardan 1 million dollardan ortiq daromad oldi

Janubiy afrikalik yozuvchi Coral Hart sun’iy intellekt vositalaridan foydalanib, 20 oy ichida 370 dan ortiq kitob yaratdi. Uning aytishicha, 2026 yil boshidan buyon kitoblar savdosidan tushgan daromadi 1 million dollardan oshgan. Bu haqda AFP xabar berdi.

Yozuvchi ChatGPT, Claude va Grok kabi sun’iy intellekt vositalaridan foydalanadi. Biroq u kitoblarni shunchaki chatbotlarga yozdirmaydi: avval syujet g‘oyasi, qahramonlar, uslub va boblar rejasini o‘zi ishlab chiqadi. Shundan keyin sun’iy intellekt matnni tayyorlash va tahrirlashga yordam beradi.

Dastlabki matn bir necha bosqichda qayta ishlanadi. Yakunda esa inson muharriri yoki korrektor matnni tekshiradi va zarur tuzatishlarni kiritadi.

Coral Hartning haqiqiy ismi oshkor qilinmagan. U nashriyot sohasida 14 yil ishlagan va sun’iy intellektdan foydalanishni boshlashidan oldin ham bir necha o‘nlab asarlar yozgan.

Muallifning o‘z hisob-kitobiga ko‘ra, uning elektron, bosma va audio formatlardagi kitoblari jami bir million nusxadan ortiq sotilgan. Asarlarning katta qismi romantik janrda bo‘lib, muayyan o‘quvchilar auditoriyasiga mo‘ljallangan.

Uning faoliyati sun’iy intellektning adabiyotdagi o‘rni haqida bahslarni ham kuchaytirmoqda. Ayrimlar bunday usulda yaratilgan asarlarning sifati va mualliflik masalasini tanqid qilayotgan bo‘lsa, Hart kitoblarining sotilayotganini asosiy mezon sifatida ko‘rsatmoqda.

Coral HartSun’iy intellektChatGPTAdabiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadqiqot: sunʼiy intellekt chat-botlari ruhiy salomatlikka xavf tugʻdirmoqdaTadqiqot: sunʼiy intellekt chat-botlari ruhiy salomatlikka xavf tugʻdirmoqda4 oktabr 17:30Apple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayaptiApple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayapti22 sentabr 04:502025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor18 sentabr 18:23ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildi21 avgust 03:22Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi13 avgust 14:53Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi12 avgust 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi