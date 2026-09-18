2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor

·16·Texno
2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2025-yil oxiriga kelib, biomeditsina sohasidagi ilmiy nashrlarning 89 foizi sunʼiy intellekt yordamida tahrirlangan yoki yozilgan boʻlishi kutilmoqda.
  • Ushbu koʻrsatkich, ayniqsa, maqolalarning muhokama (68%) va annotatsiya (67%) qismlarida sezilarli boʻladi, metodika qismlari esa eng kam (32%) taʼsirlanadi.

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan yangi statistik metodika biomedikal sohadagi ilmiy nashrlarda katta til modellari (LLM) ishtirokini aniq baholash imkonini berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2025-yil yakuniga qadar ochiq dostondagi barcha biomedikal maqolalarning 89 foizi sunʼiy intellekt yordamida tahrirlangani yoki yozilgani maʼlum boʻldi. Ushbu koʻrsatkich avvalgi tadqiqotlardagi pastki chegara baholaridan keskin farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi yondashuv PubMed Central bazasidan 2017–2025-yillar oraligʻida chop etilgan 1 million 194 mingdan ortiq toʻliq matnli ilmiy maqolalarni chuqur tahlil qilishga asoslangan. Mutaxassislar 2022-yil oxirida ChatGPT paydo boʻlganidan keyin ishlatilishi keskin oshgan 379 ta xizmat va uslubiy sozlamalardagi soʻzlar chastotasini oʻrganib chiqishdi. Har bir marker-soʻz uchun kontrfaktik trend qurilib, 2018–2022-yillardagi maʼlumotlar 2023–2025-yillarga ekstrapolyatsiya qilindi.

Ilmiy maqolalarning qaysi qismlari koʻproq tahrirlanmoqda?

Tadqiqot natijalariga koʻra, sunʼiy intellekt matnning turli qismlarida turlicha chastotada ishlatilishi aniqlangan. Maqolalarning muhokama qismi 2025-yil dekabr holatiga koʻra 68 foiz koʻrsatkich bilan eng yuqori natijani qayd etdi. Annotatsiyalar esa 67 foiz ulush bilan ikkinchi oʻrinda turdi.

Shu bilan birga, metodika qismlari eng kam taʼsirlangan soha boʻlib qoldi — ularning koʻrsatkichi 32 foizni tashkil etdi. Biroq ushbu boʻlimning toʻliq matni tahlil qilinganda koʻrsatkich 54 foizgacha koʻtarildi. Bu shuni koʻrsatadiki, olimlar sunʼiy intellektdan asosan protseduralarni tavsiflash uchun emas, balki natijalarni talqin qilishda koʻproq foydalanmoqda.

Geografik tafovutlar va tildagi oʻzgarishlar

Tadqiqot mualliflari mamlakatlar kesimida ham sezilarli farqlar mavjudligini aniqlashdi. 2025-yilda LLM texnologiyalaridan foydalanish boʻyicha Janubiy Koreya (85%), Xitoy (82%) va Tayvan (80%) yetakchilik qilmoqda. Eng past koʻrsatkich Buyuk Britaniyada qayd etilib, 28 foizni tashkil etdi.

Asosan ingliz tilida soʻzlashuvchi mamlakatlar koʻrsatkichi qolgan dunyo bilan solishtirilganda 37 foizga qarshi 72 foizlik tafovutni koʻrsatdi. Noingliz tilli mamlakatlar olimlarining matnlarida marker-soʻzlarning chastotasi 2023-yilgacha sezilarli darajada past boʻlgan boʻlsa, 2025-yilga kelib ingliz tilida ona tilidek soʻzlashuvchilar darajasiga yetib oldi.

Olingan bu raqamlar Wiley nashriyoti oʻrtaga tashlagan soʻrovnoma natijalari bilan ham yaxshi mos keladi. Xususan, 2025-yil oʻrtalarida oʻtkazilgan soʻrovda respondentlarning 70 foizdan ortigʻi qoralarni yozishda LLM yordamidan foydalanganini tasdiqlagan edi.

Biroq tadqiqotchilar akademik hamjamiyatni yuzaga kelayotgan xatarlar haqida ogohlantirmoqda. Bir tomondan, til modellari noingliz tilidagi tadqiqotchilar uchun til toʻsigʻini kamaytirsa, ikkinchi tomondan, uydirma havolalar paydo boʻlishi, ilmiy tilning bir xillashuvi va yozish hamda tanqidiy fikrlash oʻrtasidagi aloqaning zaiflashuvi kabi xavflarni keltirib chiqarmoqda.

Sunʼiy intellektIlmiy maqolalarChatGPTTadqiqotTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 17:54Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiBugun, 17:26Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiiPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiBugun, 15:55Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiGoogle Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiBugun, 15:27Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi