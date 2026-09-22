Apple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayapti
Silikon vodiysi kompaniyalari xaridlarni avtomatlashtiruvchi sunʼiy intellekt agentlariga milliardlab dollar sarflayotgan bir paytda, Apple chakana savdo tarmoqlariga asos solgan mutaxassis bu yondashuvning istiqboliga shubha bilan qaramoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, 66 yoshli Ron Jonson sunʼiy intellekt xarid qilish jarayonini tubdan oʻzgartirib yuborishiga va odamlar mashinalarga toʻliq tayanib qolishiga ishonmaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda dunyoning yetakchi texnologiya gigantlari sunʼiy intellektni savdo sohasiga chuqurroq tatbiq etishga urinmoqda. Jumladan, Google sunʼiy intellekt agentlariga mahsulot qidirishdan tortib to toʻlovni amalga oshirishgacha boʻlgan jarayonlarni bajarishga yordam beruvchi Universal Commerce Protocol standartini ishlab chiqmoqda. OpenAI esa ChatGPT orqali foydalanuvchilarga chatdan chiqmagan holda mahsulotlarni solishtirish va xarid qilish imkoniyatini yaratmoqda.
Sunʼiy intellekt va real tajribaBiroq Ron Jonsonning fikricha, hech kim ming yoki ikki ming dollarlik noutbugacha boʻlgan qimmatbaho xaridni veb-sayt yoki doʻkonga bormasdan, sunʼiy intellekt agentiga ishonib topshirmaydi. Bunday xaridlar shaxsiy yondashuvni talab qiladi va xaridorlar pul sarflashdan oldin mahsulotning vaznini his qilib koʻrishni, uning ekranini koʻrishni hamda oʻziga mos oʻlchamni tanlashni xohlaydi.
Jonsonning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt hech qachon mahsulotni jismonan his qilish imkonini bera olmaydi. Shu bois, sunʼiy intellekt agentlari kelgusida xaridlarni oʻzi amalga oshirishi emas, balki xaridorlarga doʻkonga kelishdan oldin ularni kerakli maʼlumotlar bilan qurollantirishi kutilmoqda. Natijada mijozlar doʻkonga ancha tayyorgarlik koʻrgan holda tashrif buyuradi.
Apple tajribasi va inson omiliRon Jonson bu ishonchga bundan yigirma yil muqaddam Apple kompaniyasida Stiv Jobs bilan birgalikda chakana savdo tarmogʻini yaratish jarayonida ega boʻlgan. Uning «Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius» nomli yangi kitobida bayon etilishicha, Apple doʻkonlari nafaqat mahsulot sotish, balki odamlarga ulardan foydalanishni oʻrgatish va muammolarga yechim topish uchun moʻljallangan edi.
Koʻpgina raqobatchilar Apple doʻkonlarining shisha devorli dizayni va ochiq rejasini nusxalagan boʻlsa-da, koʻpincha eng muhim jihatni — inson omilini eʼtibordan chetda qoldirgan. Jonsonning soʻzlariga koʻra, Apple muvaffaqiyatining sirli formulasi doim uning xodimlari va ular mijozlarga qanday munosabatda boʻlganida yashiringan.
Izohlar 0
…