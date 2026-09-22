Apple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayapti

·3·Texno
Apple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayapti

Silikon vodiysi kompaniyalari xaridlarni avtomatlashtiruvchi sunʼiy intellekt agentlariga milliardlab dollar sarflayotgan bir paytda, Apple chakana savdo tarmoqlariga asos solgan mutaxassis bu yondashuvning istiqboliga shubha bilan qaramoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, 66 yoshli Ron Jonson sunʼiy intellekt xarid qilish jarayonini tubdan oʻzgartirib yuborishiga va odamlar mashinalarga toʻliq tayanib qolishiga ishonmaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda dunyoning yetakchi texnologiya gigantlari sunʼiy intellektni savdo sohasiga chuqurroq tatbiq etishga urinmoqda. Jumladan, Google sunʼiy intellekt agentlariga mahsulot qidirishdan tortib to toʻlovni amalga oshirishgacha boʻlgan jarayonlarni bajarishga yordam beruvchi Universal Commerce Protocol standartini ishlab chiqmoqda. OpenAI esa ChatGPT orqali foydalanuvchilarga chatdan chiqmagan holda mahsulotlarni solishtirish va xarid qilish imkoniyatini yaratmoqda.

Sunʼiy intellekt va real tajriba

Biroq Ron Jonsonning fikricha, hech kim ming yoki ikki ming dollarlik noutbugacha boʻlgan qimmatbaho xaridni veb-sayt yoki doʻkonga bormasdan, sunʼiy intellekt agentiga ishonib topshirmaydi. Bunday xaridlar shaxsiy yondashuvni talab qiladi va xaridorlar pul sarflashdan oldin mahsulotning vaznini his qilib koʻrishni, uning ekranini koʻrishni hamda oʻziga mos oʻlchamni tanlashni xohlaydi.

Jonsonning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt hech qachon mahsulotni jismonan his qilish imkonini bera olmaydi. Shu bois, sunʼiy intellekt agentlari kelgusida xaridlarni oʻzi amalga oshirishi emas, balki xaridorlarga doʻkonga kelishdan oldin ularni kerakli maʼlumotlar bilan qurollantirishi kutilmoqda. Natijada mijozlar doʻkonga ancha tayyorgarlik koʻrgan holda tashrif buyuradi.

Apple tajribasi va inson omili

Ron Jonson bu ishonchga bundan yigirma yil muqaddam Apple kompaniyasida Stiv Jobs bilan birgalikda chakana savdo tarmogʻini yaratish jarayonida ega boʻlgan. Uning «Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius» nomli yangi kitobida bayon etilishicha, Apple doʻkonlari nafaqat mahsulot sotish, balki odamlarga ulardan foydalanishni oʻrgatish va muammolarga yechim topish uchun moʻljallangan edi.

Koʻpgina raqobatchilar Apple doʻkonlarining shisha devorli dizayni va ochiq rejasini nusxalagan boʻlsa-da, koʻpincha eng muhim jihatni — inson omilini eʼtibordan chetda qoldirgan. Jonsonning soʻzlariga koʻra, Apple muvaffaqiyatining sirli formulasi doim uning xodimlari va ular mijozlarga qanday munosabatda boʻlganida yashiringan.

AppleSunʼiy intellektTexnologiyaChakana savdoChatGPT
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiBugun, 02:57Kiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandiKiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandiBugun, 02:24Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiSamsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiBugun, 01:55Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiThunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiBugun, 01:23SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiBugun, 00:51Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi