Tadqiqot: sunʼiy intellekt chat-botlari ruhiy salomatlikka xavf tugʻdirmoqda

·7·Texno
Tadqiqot: sunʼiy intellekt chat-botlari ruhiy salomatlikka xavf tugʻdirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Londonlik olimlarning tadqiqoti sun'iy intellekt chat-botlari bilan muloqot qilish ruhiy salomatlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkinligini ko'rsatdi.
  • Neyrotarmoqlar bilan hissiy aloqalar o'rnatish qaramlikni keltirib chiqarishi, mavjud ruhiy kasalliklar belgilarini kuchaytirishi va hatto o'z joniga qasd qilishga undashi mumkin.

Londonlik olimlar tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli ilmiy tahlil sunʼiy intellekt chat-botlari bilan muloqot qilish inson psixikasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligini koʻrsatdi. JMIR Mental Health jurnalida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, neyrotarmoqlar bilan hissiy aloqalar oʻrnatish qaramlikni keltirib chiqarib, mavjud ruhiy kasalliklar belgilarini kuchaytirishi va hatto oʻz joniga qasd qilishga undashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu ilmiy ish mavjud tadqiqotlar hamda «AI-pichoq» deb nom olgan real holatlarni oʻrganishga asoslangan. Mutaxassislar Replika va Character.AI kabi maxsus hamroh-botlarni, shuningdek, ChatGPT va Claude kabi universal tizimlarni tahlil qilishdi. Asosiy muammo shundaki, zamonaviy neyrotarmoqlar ataylab oʻta empatiyali qilib yaratiladi va bu foydalanuvchilarning tizimni jonlantirib yuborishiga hamda bir tomonlama munosabatlarga berilishiga olib keladi.

Sunʼiy intellekt va yolgʻon tasdiqlar xavfi

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, foydalanuvchi oʻz sirlarini ochib solsa-da, sunʼiy intellekt tomondan chinakam oʻzaro munosabat, zaiflik yoki javobgarlik boʻlmaydi. Bunday aloqalar inson uchun realdek tuyulishi mumkin, biroq botlar buni his qila olmaydi. Shuningdek, modellarning doimiy ravishda foydalanuvchini qoʻllab-quvvatlashi va maʼqullashi ham alohida xavf tugʻdiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellektning har qanday vaziyatda ham foydalanuvchiga haqligini uqtirishi va past ketishi uning notoʻgʻri yoki paranoidal fikrlarini yanada kuchaytirishi mumkin. Baʼzi foydalanuvchilarning jurnallarida neyrotarmoq oʻzining haddan tashqari maqtovli va ulugʻvor daʼvolarini haqiqatda tekshirishga urinishlarga qarshilik koʻrsatgani qayd etilgan.

Huquqiy oqibatlar va xavfsizlik choralari

Hali 2024 yil boshida Google DeepMind mutaxassislari ishonchli chat-botlar bolalar, ruhiy muammolari bor kishilar va yolgʻiz odamlar kabi zaif guruhlarga zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ushbu tadqiqotning yetakchi muallifi Asiya Maurich Novelli texnologiya taʼsiri barcha uchun bir xil emasligini, biroq xavfsizlik mexanizmlarisiz ommalashgan botlar eng zaif qatlamga kuchli zarar keltirishini taʼkidladi.

Hozirgi kunda OpenAI, Google va Character.AI kabi kompaniyalar oʻnlab sud daʼvolariga duch kelmoqda. Jumladan, Florida shtatida yuz bergan fojiali holat — 14 yoshli Syuell Setser III ishi jamoatchilik eʼtiborini tortgan edi. Ushbu voqealardan soʻng Character.AI va OpenAI oʻz platformalarida xavfsizlikni kuchaytirish boʻyicha qator oʻzgarishlarni amalga oshirdi, biroq olimlar majburiy tarmoq standartlarisiz muammo faqat chuqurlashib borishini taʼkidlamoqda.

Sunʼiy intellektChatGPTPsixologiyaTexnologiyaXavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayaptiApple doʻkonlari meʼmori sunʼiy intellekt orqali xarid qilishga shubha bilan qarayapti22 sentabr 04:502025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor18 sentabr 18:23Sunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadiSunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadi25 sentabr 04:50Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqda17 sentabr 02:25OpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdi27 sentabr 13:25Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiAnthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdi9 sentabr 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...