ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI foydalanuvchilarga oʻz xabarlarini bevosita sunʼiy intellekt yordamida boshqarish imkonini beruvchi yangi Apple Messages plaginini taqdim etdi. Ushbu yangi vosita shaxsiy yozishmalarni saralash, tahrirlash hamda tahlil qilish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirib, kundalik muloqot va ish yuritishda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com hamda TechCrunch nashrlarining xabar berishicha, mazkur plagin ChatGPT Work va Codex tizimlari bilan ham toʻlaqonli ishlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga nafaqat shaxsiy hayotda, balki professional faoliyatda ham xabarlar bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Eʼlon qilingan qisqa reklama rolikida foydalanuvchi sunʼiy intellektga oʻtgan kunagi xabarlar asosida kontaktlarga yuboriladigan javoblarni tuzishni tavsiya qilishni soʻrayotgani koʻrsatilgan.
Yangi plagin qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?Taqdim etilgan funksiyalar doirasi juda keng boʻlib, u foydalanuvchining vaqtini tejashga qaratilgan. Xususan, ChatGPT yordamida quyidagi amallarni bajarish mumkin:
- Xabarlarni saralash, tahlil qilish va tahrirlash
- Olingan xabarlar asosida keyingi javoblarni tayyorlash
- Keraksiz xabarlarni oʻchirib tashlash
- Foydalanuvchi nomidan xabarlarni qoralama holatida tayyorlash va yuborish
- Xabarlar tarixidan kerakli maʼlumotlarni tezkor izlab topish
Shunga qaramay, mazkur tizimning ishlash mexanizmlari boʻyicha ayrim aniqlik kiritilishi lozim boʻlgan jihatlar saqlanib qolmoqda. Shu sababli TechCrunch nashri qoʻshimcha maʼlumot olish uchun rasmiy soʻrov bilan kompaniyaga murojaat qilgan.
Xabarlarni avtomatik tarzda joʻnatish funksiyasiga kelsak, OpenAI foydalanuvchilarga ChatGPT harakatlarini doimiy nazorat qilib borishni qatʼiy tavsiya qiladi. Kompaniya doimiy tasdiqlash rejimini faollashtirmaslikka chaqiradi, chunki bu funksiya xabar yuborilishidan oldin uni oxirgi marta koʻrib chiqish imkoniyatidan mahrum qilishini eslatib oʻtadi.
…