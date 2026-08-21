ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildi

·0·Texno
ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI foydalanuvchilarga oʻz xabarlarini bevosita sunʼiy intellekt yordamida boshqarish imkonini beruvchi yangi Apple Messages plaginini taqdim etdi. Ushbu yangi vosita shaxsiy yozishmalarni saralash, tahrirlash hamda tahlil qilish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirib, kundalik muloqot va ish yuritishda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com hamda TechCrunch nashrlarining xabar berishicha, mazkur plagin ChatGPT Work va Codex tizimlari bilan ham toʻlaqonli ishlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga nafaqat shaxsiy hayotda, balki professional faoliyatda ham xabarlar bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Eʼlon qilingan qisqa reklama rolikida foydalanuvchi sunʼiy intellektga oʻtgan kunagi xabarlar asosida kontaktlarga yuboriladigan javoblarni tuzishni tavsiya qilishni soʻrayotgani koʻrsatilgan.

Yangi plagin qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?

Taqdim etilgan funksiyalar doirasi juda keng boʻlib, u foydalanuvchining vaqtini tejashga qaratilgan. Xususan, ChatGPT yordamida quyidagi amallarni bajarish mumkin:

  • Xabarlarni saralash, tahlil qilish va tahrirlash
  • Olingan xabarlar asosida keyingi javoblarni tayyorlash
  • Keraksiz xabarlarni oʻchirib tashlash
  • Foydalanuvchi nomidan xabarlarni qoralama holatida tayyorlash va yuborish
  • Xabarlar tarixidan kerakli maʼlumotlarni tezkor izlab topish
Biroq, har qanday sunʼiy intellekt texnologiyasi singari, ushbu yangi funksiya ham xavfsizlik va shaxsiy maʼlumotlarning maxfiyligi borasida qator savollarni keltirib chiqarmoqda. Bloomberg agentligiga bergan maʼlumotiga koʻra, OpenAI vakillari plagin foydalanuvchining qurilmasida mahalliy tarzda ishlashini va barcha xabarlar bazasining yagona indeksini yaratmasligini taʼkidlagan.

Shunga qaramay, mazkur tizimning ishlash mexanizmlari boʻyicha ayrim aniqlik kiritilishi lozim boʻlgan jihatlar saqlanib qolmoqda. Shu sababli TechCrunch nashri qoʻshimcha maʼlumot olish uchun rasmiy soʻrov bilan kompaniyaga murojaat qilgan.

Xabarlarni avtomatik tarzda joʻnatish funksiyasiga kelsak, OpenAI foydalanuvchilarga ChatGPT harakatlarini doimiy nazorat qilib borishni qatʼiy tavsiya qiladi. Kompaniya doimiy tasdiqlash rejimini faollashtirmaslikka chaqiradi, chunki bu funksiya xabar yuborilishidan oldin uni oxirgi marta koʻrib chiqish imkoniyatidan mahrum qilishini eslatib oʻtadi.

ChatGPTApple MessagesOpenAISunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiBugun, 02:58Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiAgressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiBugun, 02:20Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiGoogle Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiBugun, 01:56Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiBugun, 01:30Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiBugun, 01:24Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi