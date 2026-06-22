Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganish

·0·Foydali
Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganish

Munosabatlarni buzmasdan va atrofdagilarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish — bu haqiqiy san’at. Ko‘pchilik rad javobini berishni urush e’lon qilish yoki mehrsizlik belgisi deb o‘ylaydi. Aslida esa, o‘z chegaralarini chiroyli tushuntira olish munosabatlarni yanada mustahkamlaydi va sizni sifatli inson sifatida ko‘rsatadi.

Buni hayotda qo‘llash uchun bir nechta samarali va sinalgan psixologik usullar mavjud:

1. «Psixologik sendvich» (Ha — Yo‘q — Ha) usuli

Bu iltimosni rad etishning eng yumshoq va «shirin» shaklidir. Siz insonga ijobiylik bilan boshlab, ichki qatlamda rad javobini berasiz va yana chiroyli yakunlaysiz:

  • Ijobiylik (Ha): «Meni eslaganingiz va taklif qilganingiz uchun katta rahmat, bu men uchun yoqimli!»

  • Rad etish (Yo‘q): «Afsuski, aynan shu dam olish kunlari mening boshqa muhim rejalarim bor va qatnasha olmayman.»

  • Xayrixohlik (Ha): «Umid qilamanki, tadbiringiz juda ajoyib o‘tadi. Keyingi safar albatta birga bo‘lishga harakat qilaman!»

2. Vaqt sotib olish usuli

Agar sizga to‘g‘ridan to‘g‘ri bosim bo‘layotgan bo‘lsa va o‘sha zahoti «yo‘q» deyishga ichki hayajon yo‘l qo‘ymasa, sizdan avtomat tarzda «ha» chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun vaqt so‘rang:

  • «Iltimosingizni tushundim. Hozir kundalik jadvalimni aniq eslay olmayapman. Menga biroz vaqt bering, rejalarimni tekshirib, soat 5 da sizga aniq javobini aytaman.»

  • Bu usul sizga his-tuyg‘ulardan xoli bo‘lgan holda, vaziyatni baholash va xotirjam rad javobini tayyorlashga imkon beradi.

3. Diqqatni raqibga emas, o‘zingizga qarating («Men-bayonoti»)

Qarshi tomon o‘zini aybdordek his qilmasligi uchun gapni «Siz doim oxirgi soniyada ish buyurasiz» emas, balki o‘z holatingizdan kelib chiqib gapiring:

  • Noto‘g‘ri: «Bu ishingizni qilolmayman, o‘zingiz ulgursangiz bo‘lardi!»

  • To‘g‘ri: «Sizga yordam berishni istardim, lekin hozir mening jismoniy resursim va vaqtim bunga yetmaydi. Agar bu ishni ham bo‘ynimga olsam, sifatsiz bajarib, sizni uyaltirib qo‘yishim mumkin.»

4. Sabablarni haddan tashqari uzun tushuntirmang

Siz qanchalik uzun va batafsil oqlansangiz, qarshi tomonda «u aybdorlik hissini tuyyapti, demak, bir oz qissam ko‘ndiraman» degan fikr uyg‘onadi. Rad javobi qisqa, qat’iy va bahslarga o‘rin qoldirmaydigan darajada samimiy bo‘lishi kerak.

Eng muhim ichki qoida: Siz insonning shaxsiyatini emas, uning faqatgina iltimosini rad etyapsiz. Bu ikki tushunchani ajrata olgan sog‘lom fikrli odam sizdan hech qachon xafa bo‘lmaydi. Shunda ham xafa bo‘ladiganlar esa, katta ehtimol bilan sizni shunchaki o‘z manfaatlari yo‘lida ishlatishga o‘rganib qolgan bo‘lishadi.

Ayting-chi, sizga ko‘pincha kimga — yaqin oila a’zolaringizga, do‘stlaringizga yoki ishxonadagi rahbariyat/hamkasblarga «yo‘q» deyish qiyinroq kechadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...Bugun, 00:02Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 00:01Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Kecha, 23:06Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashKecha, 22:50Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kecha, 18:40Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangSizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?