Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Malayziyada o‘tkazilgan go‘zallik tanlovida sahnaga chiqqan g‘ayrioddiy ishtirokchi tomoshabinlar e’tiborini tortdi. Bu safar podium bo‘ylab inson emas, o‘ziga xos tashqi ko‘rinishga ega tovuq yurib o‘tdi.
Tovuqning sahnadagi harakatlari va tashqi qiyofasi tadbir ishtirokchilarida qiziqish uyg‘otdi. U podium bo‘ylab xotirjam yurib, tomoshabinlar qarshisida o‘zini erkin tutdi.
Tanlovdan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi. Foydalanuvchilar tovuqning tashqi ko‘rinishi va sahnadagi yurishini muhokama qilib, uni tadbirning eng ko‘p e’tibor tortgan ishtirokchilaridan biri deb atashdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…