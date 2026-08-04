Nega ayollar erkaklardan kam maosh oladi? BMT javob berdi

·0·Foydali
Nega ayollar erkaklardan kam maosh oladi? BMT javob berdi

Dunyo aholisining yarmidan ko‘prog‘ini ayollar tashkil etsa-da, mehnat bozorida ular hanuz erkaklarga nisbatan sezilarli darajada kam daromad olmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti e’lon qilgan yangi hisobotga ko‘ra, ayollar o‘rtacha hisobda erkaklarga nisbatan 23 foizga kam maosh oladi. Shu bilan birga, rahbarlik lavozimlarining atigi 31 foizdan sal ko‘prog‘i ayollar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Xalqaro mehnat tashkiloti hisob-kitoblariga ko‘ra, 2025 yilda ayollarning atigi 48 foizi rasmiy mehnat bozorida ishtirok etgan. Erkaklar orasida esa bu ko‘rsatkich 73 foizni tashkil qilgan. Bu raqamlar mehnat bozorida gender tafovuti hali ham saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, hisobotda haq to‘lanmaydigan parvarish ishlari va uy yumushlarining to‘rtdan uch qismidan ortig‘i hamon ayollar zimmasiga to‘g‘ri kelishi qayd etilgan. Mutaxassislar fikricha, aynan shu omillar ham ayollarning mehnat bozorida faol ishtirok etishi va yuqori lavozimlarga ko‘tarilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayollar boshqaruv lavozimlarining qariyb 38 foizini, rahbarlik lavozimlarining esa 31 foizdan sal ko‘prog‘ini egallab turibdi. Iqtisodiyot, texnologiya va innovatsiyalar kabi strategik ahamiyatga ega sohalarda esa bu ko‘rsatkich yanada past bo‘lib qolmoqda.

BMTning Inson huquqlari bo‘yicha idorasi vakili Peggi Xiksning ta’kidlashicha, ayollar uchun yetakchilik sari yo‘l barcha uchun bir xil emas.

«Ba’zi ayollar uchun yetakchilik pog‘onasi tik. Boshqalar uchun esa u buzilgan. Ko‘pchilik uchun esa u umuman mavjud emas», — deydi u.

Hisobotda ta’kidlanishicha, ayollar ishga qabul qilish jarayonidagi tengsizlik, gender stereotiplari, ish joyidagi tazyiq va zo‘ravonlik, shuningdek, haq to‘lanmaydigan uy ishlarining katta qismi ular zimmasida ekani sababli kasbiy o‘sishda jiddiy to‘siqlarga duch kelmoqda.

Shunga qaramasdan, ayrim mamlakatlarda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Masalan, Marokashda ayollarni rahbarlikka tayyorlash dasturlari samarasida vazirliklardagi ayol rahbarlar ulushi qariyb 35 foizga yetgan. Tanzaniyada esa uy xizmatchilarining mehnat huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda.

BMT mutaxassislari ta’kidlashicha, ayollarning qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etishi nafaqat gender tengligini ta’minlash, balki iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz "yashirin kuch"ingizni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan sanangiz "yashirin kuch"ingizni ko‘rsatadimi?Bugun, 22:10O‘zingizni qadrlashni boshlash uchun 10 qat’iy qoida...O‘zingizni qadrlashni boshlash uchun 10 qat’iy qoida...Bugun, 17:48Samolyotdagi eng noqulay o‘rindiqlar qaysi ekani ma’lum bo‘ldiSamolyotdagi eng noqulay o‘rindiqlar qaysi ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 16:12Bilib qo‘ying: Tug‘ilgan sana munosabatlardagi qaysi xatoni ochib beradi?Bilib qo‘ying: Tug‘ilgan sana munosabatlardagi qaysi xatoni ochib beradi?Bugun, 16:04Tug‘ilgan kuningiz pul muomalasida qanday xato qilishingizni ko‘rsatadiTug‘ilgan kuningiz pul muomalasida qanday xato qilishingizni ko‘rsatadiBugun, 15:11Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatodan ehtiyot bo‘lishni ko‘rsatadi?Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatodan ehtiyot bo‘lishni ko‘rsatadi?Bugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?