Tug‘ilgan sanangiz "yashirin kuch"ingizni ko‘rsatadimi?
Ommaviy numerologik talqinlarga ko‘ra, insonning tug‘ilgan sanasi uning bahslashish, hissiyotlarni sezish, halollik, qat’iyat, maslahat berish, sir saqlash, ta’sirli gapirish yoki hazilkashlik kabi kuchli jihatlarini ko‘rsatishi mumkin. Masalan, 1, 10, 19 va 28-sanalarda tug‘ilganlarga o‘z pozitsiyasini himoya qilish, 2, 11, 20 va 29-sanalarda tug‘ilganlarga esa boshqalarning hissiyotlarini anglash xos deb hisoblanadi.
Insonning tug‘ilgan kuni uning xarakteri va kuchli jihatlari haqida nimadir aytib berishi mumkinmi? Ommaviy numerologik talqinlarga ko‘ra, har bir sana egasida boshqalardan ajralib turadigan o‘ziga xos qobiliyat mavjud.
Quyidagi ro‘yxatdan tug‘ilgan kuningizni toping va sizga qaysi xususiyat xos ekanini bilib oling.
1, 10, 19 va 28-sanalarda tug‘ilganlar
Bu sanalarda tug‘ilgan insonlarning asosiy kuchi — bahs va munozaralarda o‘z pozitsiyasini himoya qila olish.
Ular fikrini aniq ifodalaydi, qarshi tomonning zaif nuqtalarini tez anglaydi va osonlikcha taslim bo‘lmaydi. Ba’zan ular bilan bahslashishning o‘zi alohida jasorat talab qiladi.
2, 11, 20 va 29-sanalarda tug‘ilganlar
Ularning kuchli tomoni — boshqalarning hissiyotlarini sezish.
Bunday odamlar suhbatdoshining kayfiyatini so‘zsiz ham anglashi mumkin. Ular atrofdagilarga nisbatan e’tiborli bo‘lib, kimningdir xafa yoki bezovta ekanini tez payqaydi.
3, 12, 21 va 30-sanalarda tug‘ilganlar
Bu toifadagi insonlar ko‘pincha boshqalarning fikriga ortiqcha bog‘lanib qolmaydi.
Ular o‘z qarashlari va maqsadlariga ishonadi. Tanqid yoki atrofdagilarning bahosi ularni tanlagan yo‘lidan osonlikcha qaytara olmaydi.
4, 13, 22 va 31-sanalarda tug‘ilganlar
Ularning eng kuchli fazilati — halollik.
Bunday insonlar to‘g‘riso‘zligi bilan ajralib turadi. Ular yolg‘on va ikkiyuzlamachilikni yoqtirmaydi, hatto haqiqatni aytish o‘zlari uchun noqulay bo‘lsa ham, vijdoniga qarshi bormaslikka harakat qiladi.
5, 14 va 23-sanalarda tug‘ilganlar
Bu sanalar egalarining kuchi — o‘zi ishongan g‘oyani oxirigacha himoya qilish.
Ular biror narsani to‘g‘ri deb bilsa, osonlikcha fikridan qaytmaydi. Qat’iyat va ishonch ularga boshqalarni ham o‘z g‘oyasi ortidan ergashtirish imkonini beradi.
6, 15 va 24-sanalarda tug‘ilganlar
Ularga dono maslahatlar berish qobiliyati xos.
Odamlar ko‘pincha muammosini aynan ularga aytib beradi. Chunki bu sanalarda tug‘ilganlar vaziyatga chetdan qarab, hissiyotga berilmasdan to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishi mumkin.
7, 16 va 25-sanalarda tug‘ilganlar
Ularning asosiy ustunligi — sir saqlay bilish.
Bunday insonga ishonib aytilgan gap odatda boshqalarga tarqalmaydi. Ular do‘stlik va ishonchni qadrlaydi hamda birovning shaxsiy hayotini muhokama qilishni xush ko‘rmaydi.
8, 17 va 26-sanalarda tug‘ilganlar
Bu insonlar boshqalarni mohirlik bilan jim qila oladi.
Ular kerakli vaziyatda shunday aniq va ta’sirli gap aytadiki, qarshi tomon javob topolmay qolishi mumkin. Ularga kuchli mantiq, qat’iy ohang va ishonchli nutq xos.
9, 18 va 27-sanalarda tug‘ilganlar
Ularning yashirin kuchi — hazilkashlik.
Bunday odamlar hatto og‘ir vaziyatda ham kayfiyatni ko‘tara oladi. Ular davrada tez ko‘zga tashlanadi, atrofdagilarni kuldirish va keskinlikni yumshatish qobiliyatiga ega.
Bu talqinlarga qanchalik ishonish mumkin?
Tug‘ilgan sana asosida xarakterni aniqlash ilmiy psixologiyada tasdiqlangan usul hisoblanmaydi. Shuning uchun bu ro‘yxatni qat’iy xulosa emas, balki ko‘ngilochar numerologik talqin sifatida qabul qilish to‘g‘riroq bo‘ladi.
Shunga qaramay, ayrim ta’riflar insonning haqiqiy xarakteriga hayratlanarli darajada mos kelishi mumkin.
Sizning tug‘ilgan sanangizga berilgan ta’rif xarakteringizga mos tushdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…