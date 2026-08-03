O‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustoz

·42·Dunyo
O‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustoz

AQSHning Texas shtatida matematika o‘qituvchisi bo‘lib ishlagan Manuyel Alexandro Navarro og‘ir ahvolda shifoxonada yotganiga qaramay, o‘quvchilarining topshiriqlarini tekshirib chiqdi.

U reanimatsiyaga kiritilishidan oldin talabalarining ishlarini yakuniy baholashga ulgurgan. Yaqinlarining aytishicha, Navarro uchun o‘quvchilarining bilim olishi va baholarini o‘z vaqtida bilishi juda muhim bo‘lgan.

Oila a’zolari uni kasbiga sadoqatli, mas’uliyatni oxirigacha his qilgan inson sifatida eslamoqda. U og‘ir holatiga qaramay, o‘qituvchi sifatidagi vazifasini bajarishni birinchi o‘ringa qo‘ygan.

Manuyel Alexandro Navarro topshiriqlarni to‘liq baholaganidan keyin, ertasi kuni 66 yoshida vafot etdi. Uning bu harakati ko‘pchilik tomonidan haqiqiy ustozlik, mehr va kasbga sadoqat namunasi sifatida qabul qilinmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiDunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiBugun, 19:4520 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladiBugun, 18:31Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 18:21Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiShifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiBugun, 15:26O‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaO‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaBugun, 14:16125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi