Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Numerologik talqinlarga ko'ra, tug‘ilgan kun insonning qalbini to‘ldiradigan va unga hayot zavqini qaytaradigan asosiy manba haqida ramziy ishora berishi mumkin. Turli sanalarda tug‘ilgan insonlar g‘alaba quvonchi, o‘zaro mehr, o‘zini namoyon qilish yoki mehnat samarasi kabi omillardan kuch oladi. Shuningdek, harakat va yangilik, uy iliqligi, aql sarguzashtlari hamda tan olinish ham shaxsning quvonch manbalari sirasiga kiradi.
Nega bir inson g‘alabadan kuch olsa, boshqasiga yaqinlarining mehri, yangi bilim yoki mehnat natijasini ko‘rish ko‘proq baxt beradi? Numerologik talqinlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun insonning qalbini to‘ldiradigan va unga hayot zavqini qaytaradigan asosiy manba haqida ramziy ishora berishi mumkin.
Ro‘yxatdan sanangizni toping. Ehtimol, kayfiyatingiz tushgan paytda o‘zingizga nima yetishmayotganini anglab qolarsiz.
1, 10, 19 va 28-sanalar: g‘alaba quvonchi
Bu sanalarda tug‘ilganlar maqsad, raqobat va natija bilan kuchli bog‘lanishi aytiladi. Ular uchun eng katta quvonch — o‘zini yengish, biror to‘siqdan o‘tish yoki boshqalar imkonsiz deb hisoblagan ishni uddalashdir.
Ularga quvonch beradi:
qo‘yilgan maqsadga erishish;
yangi loyihani boshlash;
raqobatda ustun kelish;
jamoani natijaga olib chiqish;
shaxsiy rekord o‘rnatish;
o‘z qarorining to‘g‘ri chiqqanini ko‘rish.
Bunday insonga harakatsiz hayot og‘ir tuyulishi mumkin. Agar uzoq vaqt yangi vazifa yoki maqsad bo‘lmasa, u o‘zini zerikkan va kuchsiz his qila boshlaydi.
Biroq har bir vaziyatni musobaqaga aylantirish shart emas. Ba’zan tinch dam olish, kichik yutuqni nishonlash va boshqalarning muvaffaqiyatidan ham quvonish muhim.
Sizning quvonchingiz g‘alabada, ammo eng katta g‘alaba — kechagi o‘zingizdan yaxshiroq bo‘lish.
2, 11, 20 va 29-sanalar: o‘zaro mehr
Ushbu guruh vakillari uchun munosabatdagi javob, samimiyat va hissiy yaqinlik katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.
Ular mehr berganida, uning qadrlanganini his qilishni xohlaydi. Qo‘ng‘iroqqa qo‘ng‘iroq, g‘amxo‘rlikka g‘amxo‘rlik va samimiy so‘zga xuddi shunday iliq javob ularga quvonch bag‘ishlaydi.
Ularga baxt beradi:
yaqin insonning e’tibori;
samimiy suhbat;
kutilmagan qo‘ng‘iroq yoki xabar;
muhabbatning ochiq ifodalanishi;
do‘stlikdagi sadoqat;
o‘zini tushunilganday his qilish.
Biroq doim boshqalardan javob kutish kayfiyatni ularga bog‘lab qo‘yishi mumkin. Mehr va munosabat muhim, ammo inson o‘z quvonchining yagona kalitini boshqalar qo‘liga topshirib qo‘ymasligi kerak.
Asosiy saboq: sevish va qabul qilish bilan birga o‘zingizga ham mehr ko‘rsating.
3, 12, 21 va 30-sanalar: o‘zini namoyon qilish
Bu sanalarda tug‘ilganlar fikri, iqtidori va ichki dunyosini boshqalarga ko‘rsatish imkoniyatidan kuch olishi mumkin.
Ular uchun quvonch:
sahnaga chiqish;
ijodiy ish yaratish;
maqola, video yoki rasm tayyorlash;
bilim va g‘oyani boshqalar bilan bo‘lishish;
fikri eshitilishini his qilish;
o‘z uslubi bilan ajralib turishda namoyon bo‘ladi.
Bunday inson uzoq vaqt o‘zini yashirsa yoki «boshqalar nima deydi?» degan qo‘rquv bilan yashasa, ichki qoniqmaslik paydo bo‘lishi mumkin.
Uning quvonchi maqtovning o‘zida emas. Asosiysi — ichidagi g‘oyani tashqi dunyoga chiqarish va uning kimgadir ta’sir qilganini ko‘rish.
Siz o‘zingizni ko‘rsatish uchun emas, ichingizdagi qobiliyatni yashirmaslik uchun yaratilgansiz.
4, 13, 22 va 31-sanalar: mehnat samarasi
Ushbu guruhdagilarga bajarilgan ish, tartib va ko‘z bilan ko‘rish mumkin bo‘lgan natija katta quvonch keltirishi aytiladi.
Ularga baxt beradi:
vazifani oxiriga yetkazish;
rejadagi bandlarga belgi qo‘yish;
mehnati e’tirof etilishi;
barqaror daromad;
uy yoki ish joyida tartib;
uzoq mehnatdan keyingi natija.
Bunday inson dam olayotganda ham «foydali ish qilmayapman» degan aybdorlikni his qilishi mumkin. Ammo doimiy mehnat charchoqni kuchaytiradi va avval quvonch bergan ishni majburiyatga aylantiradi.
Asosiy saboq: natijadan quvoning, ammo dam olishni ham bajarilishi shart bo‘lgan vazifa deb qabul qiling.
5, 14 va 23-sanalar: harakat va yangilik
Bu sanalarda tug‘ilganlar bir xillikdan tez charchashi va harakatdan kuch olishi mumkin.
Ularga quvonch keltiradi:
sayohat;
yangi joylarga borish;
sport va faol dam olish;
yangi insonlar bilan tanishish;
kutilmagan rejalar;
hayot tarzini o‘zgartirish;
yangi tajribalar.
Ular uchun quvonch — hayotning harakatda ekanini his qilish. Hatto kichik sayr, ish joyini o‘zgartirish yoki yangi mashg‘ulot ham kayfiyatini ko‘tarishi mumkin.
Biroq doim yangilik qidirish barqarorlikdan qochishga aylanmasligi lozim. Ayrim maqsadlar natija berishi uchun bir joyda qolish va sabr qilish kerak bo‘ladi.
Asosiy saboq: harakat qiling, ammo qochish bilan rivojlanishni adashtirmang.
6, 15 va 24-sanalar: uy iliqligi
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar uchun oila, shinam muhit va yaqinlar bilan o‘tkazilgan vaqt katta quvonch manbai bo‘lishi mumkin.
Ularga baxt beradi:
oilaviy dasturxon;
uydagi osoyishtalik;
yaqin insonlarga g‘amxo‘rlik qilish;
chiroyli va shinam muhit;
bayramlarni birga nishonlash;
bolalar kulgisi;
o‘zini kutgan uyga qaytish.
Bu yerda «tug‘ilgan uy harorati» deganda faqat xonadagi issiqlik emas, balki inson o‘zini xavfsiz, qadrlangan va qabul qilinganday his qiladigan muhit nazarda tutiladi.
Bunday inson ko‘pincha boshqalar uchun shinamlik yaratib, o‘z ehtiyojlarini unutishi mumkin.
Uy faqat devorlar emas. U inson o‘zini niqobsiz qabul qilinganday his qiladigan joydir.
7, 16 va 25-sanalar: aql sarguzashtlari
Bu guruh vakillari yangi bilim, sirli savollar va kashfiyotlardan zavq olishi mumkin.
Ularga quvonch beradi:
kitob o‘qish;
yangi soha o‘rganish;
murakkab muammoga yechim topish;
tadqiqot va tahlil;
sayohat davomida yangi madaniyatni anglash;
chuqur suhbatlar;
o‘zini yaxshiroq tushunish.
Ularning «sarguzashti» doim tog‘ yoki dengizda bo‘lishi shart emas. Ba’zan yangi kitob, kurs yoki bitta kuchli savol ham ularni butunlay boshqa dunyoga olib kiradi.
Ammo faqat o‘rganib, hech narsani amalda qo‘llamaslik qoniqmaslikka sabab bo‘lishi mumkin.
Asosiy saboq: bilimni yig‘ish bilan cheklanmay, uni hayotingizda ishlating.
8, 17 va 26-sanalar: tan olinish
Bu sanalarda tug‘ilganlar mehnati, ta’siri va qobiliyati boshqalar tomonidan e’tirof etilganda katta quvonch his qilishi mumkin.
Ularga baxt beradi:
natijaning tan olinishi;
rahbar yoki jamoaning ishonchi;
mukofot va maqtov;
yuqori mavqe;
katta mas’uliyat;
odamlarning maslahat uchun murojaat qilishi;
o‘z ta’sirini his qilish.
Tan olinish ular uchun shunchaki maqtov emas. Bu «mehnatim bekor ketmayapti» degan ishonchdir.
Biroq kayfiyatni faqat tashqi bahoga bog‘lash xavfli. Chunki har bir yaxshi ish darhol ko‘rilishi yoki taqdirlanishi shart emas.
E’tirof yoqimli, ammo o‘z qadringizni faqat boshqalarning qarori bilan o‘lchamang.
9, 18 va 27-sanalar: foyda keltirayotganini his qilish
Ushbu guruhdagilar boshqalarga yordam berganda, muammoni hal qilganda yoki kimningdir hayotini yaxshilaganda haqiqiy quvonch his qilishi mumkin.
Ularga baxt beradi:
muhtoj insonga yordam berish;
bilim yoki tajriba ulashish;
kimningdir muammosini yengillashtirish;
xayriya va jamoat ishlari;
yaxshi maslahatining natijasini ko‘rish;
oila va jamiyatga foyda keltirish.
Bunday inson uchun «men kerakman» degan his juda muhim. Ammo barchani qutqarishga urinish hissiy charchoq va o‘z hayotini unutib qo‘yishga olib kelishi mumkin.
Asosiy saboq: boshqalarga foyda keltiring, ammo o‘zingizni ham yordamga munosib inson deb biling.
Qisqacha: sanangizga nima quvonch beradi?
Tug‘ilgan sanalar
Asosiy quvonch manbai
1, 10, 19, 28
G‘alaba va natija
2, 11, 20, 29
O‘zaro mehr va munosabat
3, 12, 21, 30
O‘zini namoyon qilish
4, 13, 22, 31
Mehnat muvaffaqiyati
5, 14, 23
Harakat va yangilik
6, 15, 24
Uy iliqligi va oila
7, 16, 25
Yangi bilim va kashfiyot
8, 17, 26
Tan olinish
9, 18, 27
Boshqalarga foyda keltirish
Tug‘ilgan sana baxtni belgilaydimi?
Ilmiy nuqtayi nazardan insonga nima quvonch keltirishini tug‘ilgan kuniga qarab aniqlash mumkinligi tasdiqlanmagan.
Quvonch manbalariga ko‘proq:
xarakter;
bolalikdagi muhit;
oilaviy qadriyatlar;
shaxsiy tajriba;
hayot bosqichi;
sog‘liq va ruhiy holat;
insonning hozirgi ehtiyojlari ta’sir qiladi.
Shuning uchun mazkur talqinni qat’iy qoida emas, o‘zingizni yaxshiroq tushunishga yordam beruvchi ramziy test sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Quvonchingizni qanday aniqlaysiz?
O‘zingizdan quyidagi savollarni so‘rang:
Qaysi ishdan keyin o‘zimni kuchga to‘lganday his qilaman?
Oxirgi marta qachon chin dildan quvondim?
Menga natija, munosabat yoki erkinlikdan qaysi biri muhimroq?
Qaysi mashg‘ulotda vaqt o‘tganini sezmay qolaman?
Quvonchimni doim keyinga qoldiryapmanmi?
Boshqalarga berayotgan narsamni o‘zimga ham beryapmanmi?
Ushbu savollarga berilgan halol javob tug‘ilgan sanadan ham aniqroq yo‘l ko‘rsatishi mumkin.
Asosiy xulosa
Numerologik talqinlarga ko‘ra, kimgadir g‘alaba, kimgadir oilaviy iliqlik, yana birovga bilim, tan olinish yoki boshqalarga foyda keltirish quvonch beradi.
Ammo baxtning yagona formulasi yo‘q. Eng muhim vazifa — sizga kuch beradigan narsani anglash va uni hayotingizda muntazam ravishda ko‘paytirish.
Quvonch tasodifan keladigan mehmon emas. Unga hayotingizdan joy ajratish kerak.
Sizning tug‘ilgan sanangiz uchun ko‘rsatilgan quvonch manbai haqiqiy hayotingizga mos keldimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…